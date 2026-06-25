Video 26 iunie. Secretele Tricolorului: Cum a ajuns un decret de la 1848 să ne unească sub trei culori

La 26 iunie 1940, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (U.R.S.S.) a adresat un ultimatum României privind așa numita retrocedare a Basarabiei. Tot pe 26 iunie a murit omul politic Nicolae Kretzulescu, iar Elvis Presley a susținut ultimul său concert.

1819: Este patentată bicicleta

Prima invenție considerată predecesoarea bicicletei moderne a apărut în Europa, cu mult înainte ca primul brevet pentru un velociped să fie acordat în Statele Unite. În anul 1817, în Germania, a fost creată Draisine, un vehicul conceput de pădurarul german Karl von Drais. Un an mai târziu, invenția a fost brevetată și în Franța.

Draisinea era construită integral din lemn și nu avea pedale. Deplasarea se realiza prin împingerea alternativă a picioarelor pe sol. Totuși, vehiculul dispunea de un scaun căptușit pentru confortul utilizatorului, iar roata din față putea fi direcționată cu ajutorul unui mecanism asemănător unui ghidon. La vremea respectivă, aceasta era folosită mai degrabă ca formă de divertisment pentru clasele înstărite decât ca mijloc de transport.

În Statele Unite, introducerea velocipedului este atribuită lui M. Stewart din Baltimore, urmat de David și Rogers, care au construit împreună trei astfel de vehicule.

La 26 iunie 1819, primul brevet american pentru un „velociped” a fost acordat lui William K. Clarkson Jr., din New York. Din păcate, informațiile despre invenția sa sunt foarte limitate, deoarece un incendiu produs în 1836 a distrus arhivele Oficiului American de Brevete. Documentele referitoare la brevetul lui Clarkson nu au mai fost recuperate, iar detaliile tehnice ale vehiculului său au rămas în mare parte necunoscute.

1848: Guvernul revoluționar de la București a decretat ca Tricolorul – roșu, galben și albastru – să reprezinte steagul național al tuturor românilor

Tricolorul românesc era cunoscut ca simbol național încă din anii 1830, cu mult înainte de a fi oficializat. Acesta a fost adoptat oficial ca drapel al națiunii române în timpul Revoluției de la 1848, pe 14/26 iunie, odată cu instaurarea Guvernului Provizoriu de la București și emiterea decretului prin care era instituit drapelul național. Revoluționarii din Țara Românească și Transilvania au arborat steagul tricolor ca simbol al luptei pentru libertate, având înscrisă deviza „Dreptate – Frăție”.

La 13 iulie 1848, un nou decret a stabilit forma oficială a drapelului: culorile albastru, galben și roșu dispuse vertical, în ordinea cunoscută și astăzi – albastru, urmat de galben și roșu. Tricolorul a fost prezent la marile momente ale Revoluției de la 1848, inclusiv la Adunarea de pe Dealul Filaretului din București și la istorica Adunare de la Blaj, unde a fost ridicată „flamura cea mare tricoloră a națiunii române”.

În semn de omagiu adus acestui simbol național, Ziua Drapelului Național este sărbătorită anual pe 26 iunie, în baza Legii nr. 96/1998. Data marchează momentul în care tricolorul a fost adoptat ca simbol al națiunii române în timpul Revoluției de la 1848. Cu această ocazie, autoritățile organizează ceremonii militare și manifestări cultural-educative dedicate istoriei și identității naționale.

1886: Chimistul Henri Moissan a descoperit fluorul, fiind distins pentru aceasta cu Premiul Nobel, în 1906

Fluorul este un element chimic din grupa halogenilor, având simbolul F și numărul atomic 9. Este cel mai ușor dintre halogeni și se găsește în mod obișnuit sub forma unui gaz diatomic de culoare galben-pal, extrem de toxic. Datorită electronegativității sale foarte ridicate, fluorul este unul dintre cele mai reactive elemente chimice, fiind capabil să formeze compuși cu aproape toate celelalte elemente, inclusiv cu unele gaze nobile.

Fluorul a fost izolat pentru prima dată în anul 1886 de chimistul francez Henri Moissan. Din cauza reactivității și toxicității sale deosebite, studiul acestui element a fost mult timp dificil și limitat.

Interesul pentru fluor a crescut la începutul secolului al XX-lea, când chimistul belgian Frédéric Swarts a obținut, în 1907, diclorodifluorometanul. Acest compus a fost ulterior utilizat ca agent frigorific, contribuind la dezvoltarea cercetărilor și aplicațiilor industriale ale fluorului.

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1900: A murit Nicolae Kretzulescu, medic şi om politic liberal român

Nicolae Kretzulescu a fost una dintre personalitățile marcante ale României moderne, medic, om politic și unul dintre fondatorii Societății Academice Române, devenită ulterior Academia Română. Descendent direct al domnitorului Constantin Brâncoveanu, Kretzulescu a avut o contribuție importantă atât în dezvoltarea medicinei românești, cât și în consolidarea instituțiilor statului român în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, s-a numărat printre susținătorii proiectului unirii Principatelor Române, fiind autorul unui memoriu în favoarea Unirii.

A studiat medicina la Paris între anii 1834 și 1839, experiență pe care a descris-o ulterior într-o lucrare considerată o mărturie valoroasă despre viața primilor studenți români din capitala Franței. În timpul Revoluției de la 1848, a susținut, alături de frații săi, ideile reformatoare promovate de revoluționari, fără a face însă parte din guvernul revoluționar.

Nicolae Kretzulescu a ocupat funcția de prim-ministru al României în trei rânduri, în perioadele 1862–1863, 1865–1866 și 1867. Ca șef al guvernului și ministru de interne, a avut un rol important în modernizarea administrației statului, contribuind la unificarea sistemului sanitar, înființarea Direcției Generale a Arhivelor Publice și crearea Consiliului Instrucțiunii Publice. Totodată, a susținut procesul de secularizare a averilor mănăstirești, una dintre cele mai importante reforme ale epocii lui Alexandru Ioan Cuza.

1940: Ultimatumul sovietic dat României

La 26 iunie 1940, guvernul sovietic a transmis României un ultimatum prin care solicita cedarea imediată a Basarabiei și a nordului Bucovinei. Documentul a fost înmânat la Moscova de către comisarul sovietic pentru afaceri externe, Viaceslav Molotov, ministrului român Gheorghe Davidescu. Termenul de răspuns impus autorităților române a fost ulterior prelungit până în dimineața zilei de 27 iunie.

În nota ultimativă, Uniunea Sovietică susținea că România ar fi profitat, în 1918, de situația dificilă a Rusiei pentru a anexa Basarabia, teritoriu pe care Moscova îl considera parte a fostului Imperiu Rus. Autoritățile sovietice argumentau că această acțiune ar fi încălcat „unitatea seculară” a regiunii cu Republica Sovietică Ucraineană.

Ultimatumul din 26 iunie 1940 a reprezentat unul dintre cele mai dramatice momente din istoria României interbelice, deschizând calea ocupării Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herța de către trupele sovietice și provocând importante consecințe politice, teritoriale și umanitare pentru statul român.

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1977: Are loc ultimul concert al lui Elvis Presley, la Market Square Arena, din Indianapolis

Ultimul concert susținut de Elvis Presley a avut loc pe 26 iunie 1977, la Market Square Arena din Indianapolis, în fața a aproximativ 18.000 de spectatori. Deși artistul părea vizibil slăbit și palid, la acel moment nu existau indicii clare că avea să moară la mai puțin de două luni distanță.

Un detaliu care a atras ulterior atenția a fost faptul că, în acea seară, Elvis i-a invitat pe scenă pe mai mulți dintre cei mai apropiați oameni din viața sa. Gestul a fost interpretat diferit în timp: la momentul respectiv, mulți l-au pus pe seama tensiunilor generate de pregătirea publicării biografiei „Elvis: Ce s-a întâmplat?”, scrisă de foști membri ai echipei sale de securitate, în care erau făcute publice detalii despre problemele sale cu medicamentele.

De la concert s-au păstrat înregistrări video, însă acestea au fost difuzate rar în spațiul public. În schimb, partea audio a ultimului spectacol poate fi ascultată pe albumul „The Last Farewell”, considerat o mărturie simbolică a ultimei apariții scenice a „Regelui rock and roll-ului”.