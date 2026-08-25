 Cum a apărut drapelul național ucrainean: controversele legate de ordinea culorilor și semnificația lor | adevarul.ro
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Cum a apărut drapelul național ucrainean: controversele legate de ordinea culorilor și semnificația lor

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Drapelul național modern al Ucrainei este o combinație bicoloră, cu două dungi orizontale, albastră și galbenă. Cu toate acestea, drumul acestui simbol către statutul oficial nu a fost ușor, deoarece culorile și ordinea aranjamentului au devenit în mod repetat subiect de controverse.

Drapelul național al Ucrainei
Drapelul național al Ucrainei Foto: FOTO Pixabay

Steagul galben-albastru ucrainean are o istorie lungă. Combinația de albastru și galben a apărut pentru prima dată pe stema orașului Lviv: orașul, fondat în 1256, avea o stemă care înfățișează un leu galben pe fundal albastru.

Steagul galben-albastru este menționat în istorie ca stemă a Ținutului Liov. Sub el, în Bătălia de la Grunwald din 1410, forțele unite ale popoarelor slave și baltice i-au învins pe cavalerii germani. Istoricul polonez Jan Długosz a scris că steagul Ținutului Liov „avea un leu galben care se ridica dintr-o stâncă pe un fundal albastru”.

În epoca eroică a cazacilor, steagurile erau folosite pe scară largă. În „Istoria cazacilor zaporojeni”, istoricul Dmitri Iavornițki scrie că „un steag de mătase roșie cu un vultur alb în centru era folosit atunci când cazacii erau de partea regelui polonez sau un vultur bicefal, atunci când cazacii treceau de partea țarului Moscovei”. Și începând cu secolul al XVIII-lea, steagurile cazacilor aveau adesea o combinație de culori albastru și galben. De regulă, steagul înfățișa un cazac în haine aurii sau roșii.

Odată cu lichidarea Siciului Zaporojan (forma de organizare militară a cazacilor), steagurile militare, teritoriale și de altă natură au dispărut. Pe pământurile ucrainene care făceau parte din Rusia țaristă puteau fi folosite doar steagurile alb-albastru-roșii ale imperiului țarist. Prin urmare, apariția drapelului național ucrainean este strâns legată de evenimentele revoluționare din 1848 din Austro-Ungaria, când mișcarea națională ucraineană s-a intensificat în Galiția. La 16 mai 1848, Consiliul Principal Rus, un organ de autoguvernare națională înființat la Lviv, a creat o comisie, care a decis să ia ca bază stema Țării Lviv și a Voievodatului Ruteniei din Polonia. Pe 18 mai, a fost luată o decizie istorică: să se considere „drapelul Țării Ruteniei ca fiind un leu, iar culorile să fie galben și albastru”.

În același an, au început să se formeze unități ale Gărzii Naționale Ruse. Steagurile lor urmau să aibă o imagine complexă: pe o parte, un leu auriu pe fundal albastru, pe cealaltă, sfântul patron al bisericii orașului. Cu toate acestea, din cauza complexității designului și a numărului mare de ordine, steagurile simple cu două dungi orizontale - albastră și galbenă - au devenit larg răspândite. În același timp, ordinea de amplasare a dungilor nu a fost inițial reglementată.

Albastru-galben sau galben-albastru?

Până la sfârșitul anului 1848, albastrul și galbenul erau deja folosite în mod frecvent drept culori naționale. În mai 1849, Rada a făcut apel oficial la autoritățile austriece cu o cerere de a permite arborarea steagului ucrainean deasupra Primăriei din Lviv, alături de cel austriac.

Este demn de remarcat faptul că enciclopediile austriece și germane ale vremii, citând „culorile pământești” oficiale ale Regatului Galiției și Lodomeriei (albastru-roșu, roșu-albastru sau albastru-roșu-galben), au făcut o rezervă: rutenii folosesc neoficial steaguri în culori albastru-galben.

Există și alte versiuni ale originii drapelului ucrainean. Una dintre ele leagă culorile albastru și galben cu drapelul suedez, care se presupune că a fost dat cazacilor de către regele suedez pentru că au trecut de partea sa. O altă ipoteză încearcă să lege aceste culori de vremea Rusiei Kievene și spune că aceste combinații de culori au apărut datorită tătarilor. Niciuna dintre aceste versiuni nu are dovezi clare.

Culoarea galben-albastră a fost aprobată oficial la începutul secolului al XX-lea

Aprobarea oficială a culorilor drapelului ucrainean a avut loc după Revoluția rusă din februarie din 1917. Primul act legislativ care a stabilit culorile albastru-galben ale drapelului a fost adoptat pe 27 ianuarie (14, stil vechi) 1918.  

În perioada sovietică, steagul RSS Ucrainene era roșu, cu o seceră, un ciocan și o stea, și o dungă albastră pe marginea inferioară. Această dungă albastră, conform versiunii oficiale, simboliza „culoarea steagurilor lui Bogdan Hmelnițki”.

Adevărata renaștere a drapelului național ucrainean a început la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990. Mai întâi în cercurile naționaliste, apoi peste tot, drapelul galben-albastru a început să se răspândească. Cu toate acestea, oficial, Ucraina nu se grăbea să schimbe simbolismul și abia pe 4 septembrie 1991, drapelul albastru-galben a fost arborat deasupra clădirii Radei Supreme. Drapelul de stat al Ucrainei în forma sa actuală a fost aprobat oficial printr-o rezoluție a Radei Supreme din 28 ianuarie 1992.

Nu există o explicație oficială pentru culorile drapelului, ca în multe alte țări. Cu toate acestea, în mod tradițional, culoarea albastră simbolizează cerul senin, iar galbenul - lanurile de grâu nesfârșite ale Ucrainei.

 

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