Două avioane Boeing, scoase la licitație în România. De la cât porneşte o aeronavă veche de 35 de ani

Două avioane Boeing 737-500 fabricate în 1991, care au zburat pentru Lufthansa și, ulterior, pentru Blue Air, sunt scoase la vânzare pe o platformă românească de licitaţii. Una dintre aeronave poate fi văzută la Bacău, cealaltă e în Italia.

Una dintre aeronove poate fi văzută la Bacău. Foto: azitis.com

Cele două aeronave au fost construite în 1991 și au intrat inițial în flota companiei germane Lufthansa. Au fost operate de aceasta până în 2015, iar în anul următor au ajuns la compania Blue Air, care și-a încetat ulterior operațiunile. În prezent, unul dintre avioane este parcat la Aeroportul Forlì, în Italia, iar celălalt se află la Bacău.

Licitațiile sunt organizate pe platforma românească Azitis, prețul de pornire pentru fiecare dintre cele două Boeing-uri fiind 238.000 de euro. Pentru a putea participa, este necesară depunerea unei garanții de 250.000 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro.

Licitaţia începe pe 18 august 2026, la ora 17:00, și se încheie pe 25 august 2026, la aceeași oră. Până la publicarea articolului nu fusese depusă nicio cerere de participare.

Suma de 238.000 de euro reprezintă doar prețul de pornire, iar vânzătorul are stabilit și un preț minim sub care poate refuza încheierea tranzacției, potrivit informațiilor publicate pe azitis.com.

În cazul aeronavelor, prețul de vânzare nu este însă singurul aspect de care ar trebui să țină cont un eventual cumpărător. Ambele sunt scoase din exploatare de mai mulți ani, iar lipsa lucrărilor de întreținere le-a afectat statutul de navigabilitate.

„Pentru această aeronavă (cea aflată la Bacău - n.r.) nu s-au mai efectuat mentenanțe şi nici stocări la motoare din iunie 2022. Din acest motiv şi-a pierdut navigabilitatea şi pentru repunerea ei în funcțiune trebuie obținut un acord de la Boeing. Tot de la Boeing trebuie obținut un deviz de lucrări care trebuie făcute pentru a se da acordul de navigabilitate”, se mai arată pe site-ul platformei de licitaţie.

1/3 avion Boeing Bacău licitatie 02 foto azitis png Foto: azitis.com

Situația este similară și în cazul aeronavei aflate la Forlì. Pentru avionul aflat în Italia există, în plus, și problema taxelor de parcare restante.

În aceste condiții, pentru un cumpărător interesat să le readucă în serviciu ar fi necesare lucrări și investiții considerabile. O soluție mai simplă ar putea fi dezmembrarea aeronavelor și vânzarea componentelor pe piața second-hand.