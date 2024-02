Biletele de avion s-au scumpit cu 50%, vacanțele cu 47%: destinațiile cu cel mai bun raport calitate-preț

Spre sfârșitul anului 2023, turismul european și-a continuat redresarea robustă, apropiindu-se de nivelurile anterioare pandemiei, în pofida presiunilor inflaționiste, potrivit unui raportului trimestrial "European Tourism Trends & Prospects", publicat de Comisia Europeană de Turism (ETC).

La nivelul tuturor destinațiilor raportate, sosirile turiștilor străini se situează cu 1,6% sub cifrele din 2019, iar înnoptările cu 0,6% sub acestea, ceea ce arată o cerere de călătorie rezistentă pe întregul continent - o tendință care se preconizează că va continua în 2024. Acest lucru reiese din cea mai recentă ediție a raportului trimestrial "European Tourism Trends & Prospects", publicat astăzi de Comisia Europeană de Turism (ETC), care analizează performanța turistică și indicatorii economici din regiune în ultimele luni ale anului 2023.

Redresarea este alimentată de călătoriile intraeuropene puternice, în principal din Germania, Franța și Olanda. Sosirile pe distanțe lungi își revin, de asemenea, dar într-un ritm mai lent și prezintă variații semnificative între regiuni precum Asia-Pacific și America de Nord.

În urma publicării raportului, Miguel Sanz, președintele ETC, a declarat: "Cererea mare de călătorii înregistrată în 2023 a oferit un impuls semnificativ economiilor europene și va contribui la îmbunătățirea bilanțurilor companiilor de turism, care au fost afectate puternic de restricțiile de călătorie. Cu toate acestea, revenirea la nivelurile de dinaintea pandemiei va exercita, de asemenea, presiuni pentru a accelera tranziția durabilă a industriei turismului."

"Lucrăm la dezvoltarea unor noi indicatori de monitorizare a factorilor sociali și de mediu, care vor contribui la elaborarea unor strategii de turism care să măsoare nu doar creșterea industriei, ci și impactul acesteia asupra mediului, a comunităților locale și a întreprinderilor", a adăugat el.

Destinațiile cu un bun raport calitate-preț sunt la mare căutare

Călătoriile europene au rămas rezistente în ultimele luni ale anului 2023, două treimi dintre destinații raportând fie o redresare completă, fie înregistrând sosiri și/sau înnoptări în limita a 10% din nivelurile anterioare pandemiei. Dintre acestea, destinațiile din sudul Europei continuă să fie în frunte, stimulate de vremea favorabilă care se prelungește în sezonul intermediar. Serbia a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de sosiri (+15%), alături de Portugalia (+11%), Muntenegru (+10%), Turcia (+9%) și Malta (+8%). Acestea sunt, de asemenea, destinații populare pentru vacanțe all-inclusive și costuri de călătorie mai accesibile, ceea ce a fost esențial pentru atragerea călătorilor atenți la preț.

Alte țări au înregistrat, de asemenea, o revenire semnificativă față de 2019: Islanda a înregistrat o creștere de 12% a sosirilor chiar și pe fondul erupțiilor vulcanice, în timp ce Olanda a crescut numărul de nopți de cazare cu 16%, în ciuda unei creșteri mai mici de 2% a sosirilor, ceea ce indică sejururi mai lungi.

În schimb, destinațiile din Europa de Est care se învecinează cu Rusia au înregistrat o revenire mai lentă, țări precum Lituania (-32%), Letonia (-29%), Estonia (-27%) și Finlanda (-24%) rămânând în urmă.

Biletele de avion s-au scumpit cu 49%

Revenirea atât a numărului de sosiri, cât și a înnoptărilor în Europa are loc pe fondul inflației care afectează atât industria, cât și turiștii. În T4 2023, inflația a urcat cu 23% față de nivelurile din 2019, creșteri deosebit de pronunțate fiind observate în cazul cheltuielilor legate de turism, cum ar fi zborurile internaționale (+49%), pachetele de vacanță (+47%) și prețurile hotelurilor (+35%). Aceste prețuri mai mari au pus presiune asupra finanțelor gospodăriilor, dar nu au descurajat majoritatea celor care doresc să călătorească.

Presiunile asupra prețurilor s-au atenuat ușor în ultimele luni ale anului 2023, comparativ cu trimestrul anterior, în ceea ce privește costurile legate de turism, dar rămân semnificativ ridicate în raport cu nivelurile anterioare pandemiei.

Redresare inegală pe distanțe lungi către Europa

În timp ce turiștii chinezi au reprezentat 13% din sosirile pe distanțe lungi din Europa în 2019, revenirea lor de la redeschiderea Chinei a fost lentă, dar constantă. Sosirile chinezești în 2023 se situează cu 67% sub nivelurile de dinainte de pandemie, comparativ cu media de 22% pentru toate celelalte piețe sursă pe distanțe lungi.

În afară de blocajele de capacitate, călătorii chinezi au rămas reticenți la riscuri în ultimul an, orientându-se mai mult către călătoriile interne. Destinațiile europene pot anticipa o revenire în continuare a acestei piețe în 2024, estimată să ajungă la 39% sub cifrele din 2019. De asemenea, se preconizează că schimbările generaționale și influențele social media vor remodela tot mai mult preferințele de călătorie ale chinezilor, declanșând o schimbare către lux și experiențe mai autentice.

Dimpotrivă, piețele nord-americane, cum ar fi SUA și Canada, au înregistrat o redresare semnificativă. Două treimi dintre destinațiile europene au raportat o creștere a sosirilor și/sau a înnoptărilor din SUA, în timp ce peste jumătate au înregistrat același lucru în cazul Canadei. În plus, companiile aeriene americane și canadiene au anunțat dezvoltarea unor sisteme combinate de rezervare a zborurilor și a trenurilor pentru Europa, oferind o opțiune de călătorie mai durabilă atunci când se deplasează în regiune.