Ficat crud la micul dejun, ouă nefierte și farfurii pline cu carne, fără legume sau fructe. Dieta carnivoră, un regim alimentar extrem care presupune consumul exclusiv sau aproape exclusiv de produse de origine animală, câștigă popularitate pe rețelele sociale. Susținătorii săi promit mai multă energie, o stare de sănătate mai bună și chiar creșterea nivelului de testosteron. Medicii avertizează însă că aceste beneficii nu sunt susținute de dovezi științifice solide, iar consumul alimentelor crude poate avea riscuri serioase.

Susținătorii săi promit mai multă energie și o stare de sănătate mai bună. Foto: captură video TikTok

Trendul este promovat inclusiv de influenceri internaționali care publică videoclipuri în care consumă organe crude și ouă nefierte, dar a ajuns și în România. Hasan Sadik, unul dintre susținătorii acestui regim, afirmă că alimentația i-a schimbat starea de bine și aspectul fizic, potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii Sky News.

„Înainte, trebuia să mănânc cam la fiecare patru ore. Dacă nu mâncam, nu mă puteam concentra. Oamenii îmi spun că arăt mai bine. Îmi spun că pielea mea arată mai bine”, a povestit acesta.

Dieta carnivoră, asociată cu idealul masculinității

Popularitatea regimului alimentar este legată și de comunitățile online cunoscute sub numele de „manosferă”, în care sunt promovate o imagine rigidă a masculinității și idealul bărbatului dominant, puternic și independent.

Un sondaj realizat în rândul bărbaților cu vârste între 16 și 34 de ani arată că 41% dintre aceștia întâlnesc frecvent pe internet conținut care asociază consumul de carne crudă cu masculinitatea.

Un adolescent intervievat în cadrul investigației a povestit că a început să caute informații despre alimentația care l-ar putea face mai atrăgător fizic. Acesta a ajuns să creadă că un consum mai mare de organe crude și grăsimi saturate în copilărie i-ar fi putut influența dezvoltarea fizică, inclusiv lățimea umerilor și trăsăturile feței.

Medicii avertizează asupra riscurilor dietei carnivore

Specialiștii atrag atenția că regimul se îndepărtează considerabil de recomandările alimentare pentru menținerea sănătății. Eliminarea legumelor, fructelor și cerealelor integrale poate priva organismul de nutrienți și fibre importante.

„Această dietă se îndepărtează considerabil de ceea ce recomandăm pentru o sănătate bună. (...) Eliminarea legumelor, cerealelor integrale și fructelor poate avea efecte dăunătoare”, a explicat medicul nutriționist Aisling Daly, citată de Sky News.

De asemenea, medicii spun că nu există dovezi clinice solide care să demonstreze că dieta carnivoră crește nivelul de testosteron. În plus, consumul de carne crudă, în special de pui, și de ouă crude poate expune organismul la bacterii periculoase și infecții alimentare.

Deși videoclipurile cu astfel de practici adună mii de vizualizări, specialiștii avertizează că popularitatea unui trend pe internet nu reprezintă o dovadă a beneficiilor sale pentru sănătate.