O nouă „provocare” periculoasă de pe TikTok: „Când mașina e la doi metri, pac!” Copiii se prefac că sar în fața mașinilor, apoi fug

Așteaptă pe marginea drumului până când o mașină se apropie, apoi țâșnesc pe trecerea de pietoni, simulând că se aruncă în fața vehiculului. În ultima clipă, se retrag. Este jocul extrem de periculos al unor copii din Galați, surprins în mai multe înregistrări realizate cu o cameră de bord și publicate pe Facebook. Șoferul care a distribuit imaginile avertizează că o asemenea „provocare” se poate încheia cu un accident grav și le cere părinților să intervină înainte ca unul dintre copii să fie rănit.

O nouă provocare periculoasă a fost semnalată în Galați. Foto: Facebook/GSDG Community

Copiii așteaptă pe marginea drumului momentul în care o mașină se apropie, după care fac un pas brusc pe trecerea de pietoni, simulând că se aruncă în fața vehiculului, pentru ca apoi să se retragă rapid.

„O nouă provocare printre copii «săritul în fața mașinilor aflate în mișcare»! Poate sunt pe grup adulții responsabili de educația lor și le explică pericolul acestor apucături”, a transmis șoferul care a publicat imaginile surprinse de camera de bord.

1/3 Foto: Facebook/GSDG Community

Apel către părinți: verificați ce urmăresc copiii pe internet

Imaginile au fost distribuite și de o femeie care moderează o platformă de parenting. Aceasta a atras atenția asupra riscurilor la care se expun copiii și le-a cerut părinților să fie mai atenți la conținutul pe care cei mici îl urmăresc pe rețelele sociale și pe internet.

„La Galați, vine omu’ cu mașina pe verde, și așa fiert de nervi după o zi de muncă, iar pe bordură stă copilul. Când mașina e la doi metri, pac! Țâșnește un pas pe zebră, bagă o fentă din șold și sare-napoi, apoi râde. Chipurile, să vadă dacă are șoferul reflexe bune. E jale cu j mare. Copiii ăștia pare că nu mai reacționează la nimic pământesc. S-a dus dracului vremea când te bucurai la o pungă de pufuleți cu surprize sau la un cornet de înghețată pe datorie.

Nu. Ăștia dacă nu simt miros de cauciuc încins la cinci centimetri de gleznă, n-au trăiri. Sunt anesteziați total. În capul unora, viața e ca într-un joc pe telefon. N-au frică, n-au jenă, n-au instinct de conservare. Părinți, lăsați tot ce vă preocupă și treceți la treabă. Căscați bine ochii: luați telefoanele alea la puricat la sânge!”, a scris Loredana Iriciuc pe Facebook.

Femeia susține că astfel de comportamente pot fi influențate de provocările virale și de conținutul online care prezintă gesturile periculoase drept forme de distracție sau curaj. Ea îi îndeamnă pe părinți să verifice conturile de TikTok, istoricul de YouTube și grupurile de WhatsApp ale copiilor, pentru a identifica eventualele provocări la care aceștia sunt expuși.

„Să se joace, să bată maidanul, să sară garduri, să vină în casă murdari și transpirați. Dar joaca se face în spatele blocului sau în parc, nu pe zebra, nu printre fiare de două tone și oameni care n-au chef să facă pușcărie pentru distracția unui copil plictisit”, a scris aceasta.

Un gest care poate avea consecințe grave

Dincolo de caracterul aparent amuzant pe care copiii îl pot atribui unei asemenea provocări, o mișcare bruscă în fața unei mașini aflate în mers poate duce la un accident grav. Chiar dacă șoferul încearcă să frâneze sau să evite pietonul, distanța mică și timpul redus de reacție pot face imposibilă evitarea impactului.

Mesajul transmis de cei care au distribuit imaginile este un apel la responsabilitate și la implicarea părinților, astfel încât cei mici să înțeleagă că strada nu este un spațiu de joacă, iar astfel de provocări le pot pune viața în pericol.