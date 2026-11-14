Un american și-a echipat fiul cu mănuși și cască de box și l-a provocat la o luptă în curte, după ce a aflat că adolescentul ar fi hărțuit doi copii mai mici. Filmarea, care a strâns aproape 50 de milioane de vizualizări pe TikTok.

Foto: Tiktok Boost Speed Demon

Un american care susține că fiul său a hărțuit doi copii l-a echipat cu mănuși și cască de box, apoi l-a pus să îl înfrunte în curte. Filmarea, publicată pe TikTok, a adunat zeci de milioane de vizualizări și a împărțit publicul între cei care aprobă pedeapsa și cei care văd în ea o continuare a intimidării.

Videoclipul a fost publicat pe contul „Boosted Speed Demon”, sub titlul „No Bullies In This Family” („Fără bătăuși în această familie”) și a strâns peste 47 de milioane de vizualizări și peste 143.000 de comentarii.

De ce a ales să își provoace copilul

La începutul înregistrării, bărbatul explică de ce a decis să își confrunte fiul. Potrivit acestuia, adolescentul ar fi intimidat un băiat și o fată, ambii mult mai mici decât el, iar fetei i-ar fi spus să se sinucidă. Acuzațiile sunt prezentate din perspectiva tatălui.

„Am 1,93 metri și mi-am crescut fiul să nu se lase intimidat de bătăuși, să le țină piept și să se poarte frumos cu femeile. În schimb, el a decis nu doar să hărțuiască un copil de două ori mai mic decât el, ci și o fată de două ori mai mică decât el și să-i spună lucruri josnice”, afirmă bărbatul.

În imagini, adolescentul, echipat pentru box, apare vizibil îngrijorat. Tatăl lui susține însă că vrea să îl facă să înțeleagă ce au simțit copiii pe care i-ar fi intimidat.

„Acesta este el, în noul său echipament de box, cu care va ieși afară împreună cu mine. Vedeți expresia de pe fața lui? Este aceeași neputință pe care i-a făcut pe acei copii să o simtă. Pe vremea mea, tata m-ar fi bătut zdravăn cu pumnii goi. Dar, pentru că eu nu sunt el, îți voi oferi ocazia să înveți o lecție adevărată fără să fii rănit”, spune acesta.

Odată ajunși în curte, bărbatul îi cere în mod repetat fiului să îl lovească în față. Băiatul refuză inițial.

„Deci te crezi mare și tare, nu?”, îl întreabă tatăl.

„Nu”, răspunde adolescentul.

„Dintr-odată nu te mai crezi mare și tare când ai în față pe cineva mai mare și mai puternic decât tine, nu? Lovește-mă în față.”

„Nu vreau să te lovesc”, spune copilul.

Bărbatul insistă și îl amenință că îl va lovi dacă nu se conformează.

„Vreau să mă lovești. E în regulă. Lovește-mă în față cât poți de tare. Nu vei avea probleme pentru că mă lovești. Știu că nu vrei, dar o vei face sau te voi lovi eu, așa că lovește-mă în față.”

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Pe parcursul confruntării, tatăl îi reproșează că nu lovește suficient de puternic și îi cere să își folosească greutatea corpului.

„Hai, ești mare și tare. Bătăuș mare și tare. Așa se simte un pumn în față. Hai, ești atât de dur. Îți place să hărțuiești copii și fete. Lovește-mă”, îi spune acesta.

„Nu vreau să fiu un bătăuș”, răspunde adolescentul.

„Atunci de ce ai fost? Te simți bine? Îți place când cineva mai mare decât tine te intimidează?”, continuă tatăl.

După ce băiatul răspunde că nu și promite că nu va mai hărțui pe nimeni, bărbatul îl amenință că, dacă situația se repetă, îl va lovi mai puternic.

„Îți promit că data viitoare nu vor mai fi doar lovituri de control și directe ușoare. Te voi pune la pământ. Ai 1,78 metri și 72 kilograme la 13 ani. Toți sunt mai mici decât tine”, afirmă acesta.

În finalul clipului, tatăl susține că și-a dozat forța.

„E neplăcut să primești un pumn în față, nu? Și asta a fost cam 5% din forța pe care aș fi putut să o folosesc”, a adăugat acesta.

Reacțiile internauților: de la aprecieri la reclamații

Mulți comentatori au aprobat comportamentul bărbatului, considerând că adolescentul trebuie să înțeleagă consecințele faptelor sale.

„Din păcate, este o lecție valoroasă”, a comentat cineva.

Altcineva a susținut că tatăl ar fi suferit, la rândul său, în timpul confruntării.

„Partea cea mai tristă este că l-a durut să-i facă asta copilului său. Tocmai de aceea l-a menajat”, a adăugat acesta.

„Nu suport să îl văd suferind, dar suport și mai puțin bătăușii”, i-a răspuns autorul clipului viral.

O femeie care a relatat că a fost victima bullyingului în copilărie a apreciat faptul că părintele nu a ignorat acuzațiile la adresa fiului său.

„Când eram copil, eram hărțuită și trebuia mereu să suport cum părinții celor care mă hărțuiau o intimidau pe mama, în loc să își corecteze copilul. Ai vindecat atât de multe în mine! Asta înseamnă să fii părinte! Cereți-le copiilor voștri să răspundă pentru faptele lor”, a scris aceasta.

Alții au ironizat confruntarea sau au comparat-o cu pedepsele fizice primite în propria copilărie.

„Apropo, asta este educație blândă”, a comentat un utilizator.

„Exact! Eu n-am primit nici mănuși, nici cască de protecție”, i-a răspuns tatăl.

Unii au contestat metoda, sugerând că teama copilului față de părinte ar putea avea legătură cu propriul comportament agresiv.

„Eu văd că îi este frică de tine și, prin urmare, se descarcă pe cineva mai mic decât el. Nu este o modalitate bună de a te purta cu fiul tău”, a scris un utilizator.

Publicarea imaginilor cu minorul a fost, de asemenea, criticată, inclusiv de persoane care susțineau pedeapsa.

„Nu-mi place deloc că asta este pe internet, dar cei care nu ascultă trebuie să simtă”, a comentat cineva.

O americancă l-a avertizat că filmarea ar putea atrage atenția serviciilor de protecție a copilului. În răspuns, bărbatul a susținut că fusese deja contactat după 11 sesizări și că instituția nu urma să ia măsuri, apreciind conduita sa.