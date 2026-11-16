Sute de șoferi s-au contrazis în comentarii pe tema modului corect de a semnaliza în sensul giratoriu, invocând regulile deprinse la școala de șoferi sau dimensiunea intersecțiilor. Dezbaterea, pornită de la un clip ironic al unei tinere, a fost lămurită cu ajutorul explicațiilor Poliției Române.

Tânăra și poliștsul au explicat de ce nu ar trebui semnalizată intrarea în giratoriu. Foto: Tiktok Jinxy

O tânără a stârnit numeroase reacții pe pagina sa de TikTok după ce i-a ironizat pe șoferii care semnalizează stânga la intrarea în sensul giratoriu. Cunoscută pe platformă sub numele Jinxy, aceasta le-a reproșat șoferilor că păstrează semnalizarea stânga și atunci când părăsesc intersecția, fără să îi anunțe pe ceilalți participanți la trafic că urmează să iasă.

„Știm că intri în sens. Așa-i drumul”

În primul videoclip, tânăra și-a arătat nemulțumirea față de un comportament pe care spune că îl întâlnește în trafic.

„De ce semnalizați intrarea în sens? Știm că intri în sens. Așa-i drumul. E un sens în mijlocul drumului. Și dacă totuși insiști să ne anunți că te învârți în cerc, semnalizează naibii când ieși, că tu ieși cu stânga pusă. Asta e una dintre cele mai mari frustrări ale mele în trafic. Nu înțeleg oamenii care semnalizează stânga în sens”, a spus Jinxy.

Videoclipul a adunat numeroase de vizualizări și peste 700 de comentarii. Unii dintre cei care au comentat au fost de acord cu mesajul său, în timp ce alții au susținut că semnalizarea stânga îi ajută pe șoferii care așteaptă să intre în intersecție.

„Doamnă, pentru siguranța mea și pentru siguranța dumneavoastră, eu semnalizez și intrarea, și ieșirea!”, a scris o utilizatoare.

Alții au invocat regulile deprinse în timpul pregătirii pentru obținerea permisului de conducere.

„La școală așa ne-a învățat: semnal înainte de intrarea în sens, apoi la jumătatea sensului semnal de ieșire”, a comentat o femeie.

Un alt comentator a făcut distincția între obligația de a semnaliza ieșirea și utilitatea pe care o atribuie semnalizării stânga.

„Semnalizarea dreapta la părăsirea sensului giratoriu este obligatorie. Semnalizarea stânga se face la schimbarea benzilor de circulație. Dar șoferii cu vechime știu cât de mult ajută și semnalizarea stânga pentru cei care vor să intre în sens”, a susținut acesta.

Mai mulți români au ironizat însă mesajul tinerei și chiar au insultat-o.

„Au ajuns femeile să dea sfaturi despre condus. Hai la bucătărie, ușurel”, i-a transmis un bărbat.

„Semnalizăm ca să te miri tu, că acum, sincer, dacă nu se mai semnaliza, tu nu te mai mirai”, a comentat cineva.

Un alt utilizator a contestat vehement afirmațiile tinerei, invocând situația sensurilor giratorii de mici dimensiuni din Buzău.

„Fata mea… aberezi! Îți arăt în Buzău poate zece sensuri giratorii care au fix un metru diametru. Dacă vrei să ieși pe a treia ieșire, adică vrei să îți schimbi direcția de deplasare cu 90 de grade, și nu semnalizezi stânga când intri în sens, cel ce îți vine din față va crede că te duci înainte și va intra în sens. Și tu îl vei lovi. La un giratoriu cu diametrul de 20 de metri este altceva. La un giratoriu mic, prin care poți trece fără să îți modifici direcția… dacă nu semnalizezi stânga când vrei să ieși pe a treia ieșire… faci accident”, a susținut acesta.

Altcineva a invocat obiceiul deprins la școala de șoferi.

„Ce vrei, dacă așa am fost învățat? Măcar semnalizez și fiecare ieșire”, a explicat acesta.

Jinxy a revenit cu un mesaj al Poliției Române

A doua zi, după reacțiile stârnite de prima postare, Jinxy a publicat un nou videoclip, în care s-a plâns că a fost insultată și că o parte dintre comentarii au vizat faptul că este femeie.

„Am făcut ieri acest video: «De ce semnalizați intrarea în sens? Știm că intri în sens». Și toți marii șoferi ai României mi-au sărit în cap că sunt proastă, că sunt femeie, că sunt idioată, să-mi predau permisul de conducere și așa mai departe. Nu vreți să știți ce-i în comentarii”, a afirmat tânăra.

De ce nu semnalizăm la intrarea în sensul giratoriu? Explicația virală a unui polițist: „Acest lucru poate mai mult să încurce”

Aceasta a introdus apoi în videoclip un fragment dintr-o explicație publicată de Poliția Română, în care un polițist vorbește despre semnalizarea în sensul giratoriu.

„Înțeleg că nu vreți să auziți de la mine pentru că sunt femeie și aproape blondă. Hai să ascultăm de la domnul polițist de pe pagina de TikTok a Poliției Române”, a adăugat ea.

După prezentarea secvenței, Jinxy a criticat modul în care unii instructori le-ar explica viitorilor șoferi folosirea semnalizării.

„Înțeleg că foarte mulți instructori încă zic la orele de condus că trebuie să semnalizezi stânga când intri în sens. Este greșit. Sunt instructori care nu au mai citit nici ei legea sau nu mai sunt la curent absolut deloc cu ce se întâmplă și cu modificările”, a susținut aceasta.

Tânăra a insistat și asupra momentului în care trebuie anunțată o manevră.

„Semnalizatul este ca să-ți arăți intenția de a face o schimbare în direcția ta de mers, da? Adică intenția trebuie să ne-o arăți înainte să faci acțiunea. Semnalizezi, te asiguri, te muți. Nu te muți, semnalizezi, te asiguri, când o fi”, a spus Jinxy.

Și al doilea videoclip a strâns sute de comentari.

„Cei care semnalizează intrarea în sens, semnalizați și când intrați în curbe, pe șosea?”, a întrebat un utilizator care i-a susținut punctul de vedere.

Alți români au explicat de ce consideră utilă semnalizarea stânga, chiar dacă sunt de acord că ieșirea trebuie anunțată.

„Semnalizăm din bun-simț și pentru a ajuta. Dacă eu văd semnalizarea, văd, din timp, că NU ieși la prima ieșire. Semnalizăm la ieșire ȘI pentru că legea o impune”, a scris o femeie.

Replica unui alt utilizator a ilustrat tocmai confuzia reclamată de tânără.

„Nu mă ajuți, chiar mă încurci dacă tu semnalizezi stânga și, de fapt, mergi înainte. Eu, venind din sens opus, mă faci să opresc degeaba, crezând că faci stânga”, a afirmat acesta.

Unii au pus obiceiul pe seama modului în care au fost instruiți și a automatismelor formate în ani de condus.

„Pentru că așa am învățat la școala de șoferi și fac asta de peste 11 ani și îmi vine greu să îmi scot asta din sistem. Încerc uneori să nu o fac, mai ales dacă practic merg drept, dar e ca un automatism”, a explicat o utilizatoare.

Explicația Poliției Române: se semnalizează schimbarea benzii și ieșirea

Mesajul Poliției Române invocat de Jinxy a fost prezentat de Adevărul într-un articol publicat recent. În videoclip, un polițist explica de ce simpla intrare în sensul giratoriu nu trebuie confundată cu o manevră care impune semnalizarea stânga.

„Ne vedem pe traseu, «armăsarii mei»”. Avertismentul Poliției pentru vitezomani

„De ce nu semnalizăm la intrarea în sensul giratoriu? Conform articolului 54 din Codul Rutier, suntem obligați să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers. La intrarea în sensul giratoriu nu schimbăm direcția de mers. Direcția de mers o schimbăm doar la ieșirea din sensul giratoriu”, afirma polițistul.

Acesta amintea că mulți conducători auto semnalizează stânga la intrare și în interiorul sensului giratoriu, considerând că astfel îi ajută pe ceilalți participanți la trafic. El a adăugat că trebuie semnalizate atât schimbarea benzii, cât și ieșirea din intersecție.

„Din contră, acest lucru poate mai mult să îi încurce, deoarece semnalizatorul poate reveni pe poziția neutră în momentul în care vrem să semnalizăm dreapta. În interiorul sensului giratoriu semnalizăm schimbarea benzii și ieșirea din acesta. Din timp, ne vom asigura, vom semnaliza dreapta și ne vom încadra pe banda 1, între penultima ieșire și cea dorită. Este de înțeles că, dacă semnalizăm dreapta, vom ieși la următoarea ieșire. Dacă nu semnalizăm, ne continuăm deplasarea până la următoarea ieșire”, a transmis polițistul.