Dezbatere aprinsă între internauți: ar fi trebuit amânată reînceperea cursurilor în școli din cauza numărului mare de cazuri de gripă?

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, afirmă că România se confruntă cu o creștere rapidă a numărului de viroze, iar proporția cazurilor de gripă diagnosticate depăşeşte 10%.

Școlile se vor deschide normal luni. Trecerea în online sau în sistem hibrid se va decide în funcție de evoluția situației epidemiologice, având în vedere explozia cazurilor de gripă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că ne aflăm deja în a treia săptămână de creștere rapidă a numărului de viroze respiratorii şi de cazuri de gripă și este posibil ca țara noastră să se confrunte cu o epidemie de gripă.

„O să ştim la sfârşitul acestei săptămâni sau cel mai probabil luni, după ce o să putem să analizăm toate datele care vin din ţară. Noi avem un sistem de supraveghere a gripei la nivel naţional. El practic adună toate cazurile de viroze respiratorii, dar individualizează cazurile de gripă, fie din punct de vedere clinic sau diagnosticate. Dacă procentul celor care sunt confirmate de laborator depăşeşte 10%, procentul din testele care se fac, pe de o parte şi, pe de altă parte, există o creştere săptămânală de 20%, săptămâni consecutive, atunci putem să discutăm de o epidemie de gripă”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

În acest moment, rata de pozitivare la gripă este de 37%. Autoritățile spun că nu vor să introducă restricții, așadar nu declară epidemie de gripă.

Deși recunoaște că avem un sezon gripal mai rapid, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, spune că nu intenționează să introducă restricții sanitare în România.

Adevărul a lansat o dezbatere publică, lansând următoarea întrebare pe pagina de Facebook a cotidianului nostru: „În contextul numărului foarte mare de cazuri de gripă în România, credeți că ar fi trebuit amânată începerea cursurilor în școli?”

Iar răspunsurile venite din partea cititorilor au fost dintre cele mai diverse, cele mai multe sugerând că școlile nu trebuie închise.

„La cat de puțină școală au făcut copiii ăștia în ultimii 2 ani și ceva, amânarea scolii nu poate fi catalogata decât drept o prostie. Cu toate riscurile, școala cu prezență fizică trebuie făcută”, a scris jurnalistul Dan Bucura.

În aceeași idee, a păstrării deschise a școlilor, sunt multe alte opinii:

„Pe vremea când eram în scoala, anii '70 si '80 nu exista sa nu mergi la scoala, bolnav sau zapada mare, nu se intrerupeau cursurile sub nicio forma, desi eu as fi vrut, normal. Acum daca trage unu vreun part, gata se opreste activitatea. Un an jumate de vacanta nu le-a ajuns. Faceau asa-zis scoala on-line. Bataie de joc. Elevii de azi sunt dupa chipul si asemanarea celor din Parlament, semianalfabeti, fara meserii, dar smecheri, frate! Las ca nici cu parintii lor nu-mi este rusine!”

„Cu cât este mai mare numărul de analfabeți,cu atât mai bine pentru politicieni. Categoric, nu sunt de acord,cu statul acasă. Copiii noştri trebuie să învețe, cu învățatul online nu ajungi nicăieri”

„Școala românească este "amânată" de foarte multă vreme, așa că încă 2-3 ani de "amânare" nu ar fi ...gaură în cer. Mai ales că gripa este o "invenție" de dată recentă. Acum 30-40-50 de ani, se mergea la școală, de multe ori prin zăpadă, la minus "nșpe" grade, pentru că încă nu se inventase gripa. Așa că, ...se făcea școală!”.

Au fost și opinii că școlile trebuie închise dacă situația epidemiologică este gravă.

„Dacă se vor îmbolnăvi, tot vor lipsi și vor consuma și medicamente, spital etc. Deci da, mai bie s-ar amâna dacă într-adevăr situația descrisă este reală. Ar fi trebuit sa existe date reale la nivel de comună, oraș etc cu situația îmbolnăvirilor și acolo unde sunt probleme, școala nu ar trebui deschisă!”, este opinia unui cititor.