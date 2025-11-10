Ana Birchall, după plângerea depusă de CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Doar preşedintele României poate cere urmărirea penală”

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a reacționat, luni seară, în scandalul plângerii depuse de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, afirmând că aceasta poate sesiza, la rândul ei, procurorii pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

„Doamna vicepremier Oana Gheorghiu poate sesiza, la rândul ei, organele de urmărire penală: Art. 268 Cod Penal: Inducerea în eroare a organelor judiciare

Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, a scris, luni seară, pe Facebook, Ana Birchall.

Ea a precizat că, potrivit legii în vigoare, la solicitarea procurorului general al României, „doar preşedintele României poate cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului care nu este şi membru al Parlamentului.”

„Este adevărat că Parchetul General poate fi sesizat de orice persoană, inclusiv de CSM. Oare ce va face Preşedintele României?! Când Lia Savonea lua cu asalt ÎCCJ, preşedintele a tăcut, deşi putea merge legal, inclusiv la plenul CSM! I-am şi recomandat atunci să meargă la CSM! A refuzat, deşi în continuare cred că ar fi făcut bine dacă mergea la CSM şi dădea un mesaj pentru magistraţii oneşti din sistemul judiciar”, a mai transmis Birchall.

Fostul ministru al Justiției susține că „judecătorilor şi procurorilor oneşti le este frică să spună ce presiuni sunt în sistemul judiciar”.

„Aşa cum am tot spus, România are nevoie de o justiţie funcţională care să scoată ţara din ghearele corupţiei organizate şi a politicii furtului”, a spus ea.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, luni, 10 noiembrie, că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. CSM a transmis un comunicat de presă prin care condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care „independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist”.

Plângerea a stârnit reacţii în mediul online. Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO, a afirmat că jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice, iar exprimarea politică poate include termeni care „şochează, ofensează sau deranjează”.