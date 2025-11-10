Marian Godină, revoltat după ce i s-a spus că nu poate veni cu soția la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni: „Niște papagali penibili”

Polițistul și influencerul Marian Godină a relatat un incident pe care l-a numit „penibil”, după ce a fost invitat la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, apoi i s-a transmis că nu mai poate veni însoțit de soția sa.

Marian Godină, cunoscut pentru susținerea sa față de Nicușor Dan în campania electorală, a povestit cum a fost contactat de un membru din staff-ul acestuia pentru a fi invitat la recepția oficială de Ziua Națională, organizată la Palatul Cotroceni.

Inițial, Godină a fost informat că poate participa împreună cu soția sa, Georgiana, și chiar i s-au cerut datele personale pentru înscrierea pe lista invitaților.

„Îi răspund domnului întrebându-l dacă pot merge cu soția mea, iar acesta zice: desigur. Îmi cere CNP-urile, al meu și al soției, pentru SPP și i le dau, fără să-i zic ferm că voi merge”, a relatat polițistul.

A doua zi, lucrurile s-au schimbat. Godină a fost sunat din nou și informat că situația trebuie „remediată”, iar invitația pentru soția sa nu mai este valabilă.

„Mă sună și începe omul cu ditamai introducerea. Că e o problemă, că el a făcut ieri o excepție spunând că pot merge cu soția, dar că e presiune mare pe lista aceea, iar pentru că ieri mi-a zis că pot veni cu soția, azi trebuie să «remedieze». Că pot merge doar singur. Exact ăsta a fost cuvântul folosit: «să remedieze»”, a povestit el.

„Papagali penibili” și o reacție impulsivă

În acel moment, Marian Godină a spus că și-a pierdut răbdarea și a reacționat dur: „I-am zis că eu nu am pus nicio presiune pe nicio listă, ei m-au invitat, nu am sunat eu pe nimeni nicăieri, iar faptul că prezența soției mele trebuie «remediată» înseamnă că e văzută ca o greșeală. Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu”.

Polițistul a încheiat conversația spunând că protocolul de la Cotroceni este „penibil”: „I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști. I-am mai zis și ce să facă și cu ceremonia, și cu Nicușor, și cu recepția, și cu protocolul”.

„Soția mea e mai importantă decât toți președinții din lume”

Godină a adăugat că refuză să participe la orice eveniment în care soția lui nu este binevenită. „Soția mea e mai importantă pentru mine decât toți președinții din lume, iar prezența ei la vreun eveniment nu va trebui niciodată «remediată». Papagalilor!”, a scris el pe Facebook.

În final, polițistul a menționat că ziua de 1 Decembrie are pentru el o semnificație personală: „Pe 1 Decembrie, pe lângă Ziua Națională, e și ziua în care am cerut-o pe Georgiana de soție”.