Banii nu aduc fericirea. La 35 de ani și-a vândut afacerea pentru sute de milioane de dolari, însă și-a pierdut scopul: „Nu pot trăi o viață stând pe o plajă”

Tom Grogan, un antreprenor britanic de 35 de ani, a descoperit că banii nu aduc fericirea. După ce și-a vândut pachetul majoritar al Wingstop UK pentru 532 de milioane de dolari, viața sa nu a devenit mai ușoară sau mai relaxantă, așa cum s-ar fi așteptat, ci surprinzător de plictisitoare.

„Timp de șapte ani, tot ce aveam în cap era cum să fac această afacere să reușească. Doar la asta mă gândeam zi și noapte. Iar când, în sfârșit, ajungi acolo, e puțin ciudat. Te gândești: Ok, am terminat. Și acum ce? Iar banii, de fapt, nu umplu golul acela”, a declarat Grogan într-un interviu pentru Fortune.

De la muncitor în construcții la antreprenor milionar, ascensiunea lui Grogan a fost rapidă și impresionantă. În decurs de aproape un deceniu, a deschis 57 de restaurante în Marea Britanie. Totuși, succesul financiar nu i-a adus satisfacția așteptată.

„Trebuie să îți schimbi acum mentalitatea: nu mai construim afaceri. Am trecut de la a fi antreprenor, la a gestiona bani -și acestea sunt două seturi de abilități complet diferite,” a spus el.

În loc să se grăbească să cumpere o vilă sau o flotă de mașini rapide, Grogan a adăugat că încă stă cu chirie. Împreună cu cofondatorii săi, Herman Sahota și Saul Lewin, cei trei au dedicat prima jumătate a acestui an pentru a se relaxa și a începe să se gândească la ce vor să facă în continuare.

„E plictisitor. Nu pot trăi stând pe plajă, am nevoie de un scop. Cred că avem nevoie de ceva care să ne ocupe mintea, să ne provoace. Ai nevoie de un scop pentru care să te trezești în fiecare zi, iar noi nu avem asta în acest moment”, spune Tom Grogan.

De aceea, Grogan plănuiește să se întoarcă la muncă, chiar dacă nu a decis încă domeniul următoarei sale afaceri.