Andreea Raicu, incident în parcarea unui supermarket din București: „Este despre cât de mult ne respectăm unii pe alții. Atât”

Andreea Raicu a povestit pe rețelele de socializare o experiență neplăcută pe care a trăit-o într-o parcare din București. Vedeta a fost blocată de șoferul unui taxi.

„Am venit la supermarket seara, special ca să găsesc mai ușor loc de parcare. Nu a fost așa. Am dat câteva ture pentru că nu am vrut să parchez lângă mașinile parcate neregulamentar, ca să nu blochez pe nimeni, deși era un șir întreg puse așa. Când m-am întors la mașină, un taxi mă blocase complet și a stat minute bune fără să revină. Noroc că mașina din spate a plecat și am reușit să ies”, a scris Andreea Raicu pe Facebook.

Vedeta a subliniat că mesajul ei depășește simpla situație din parcare și urmărește, de fapt, să transmită un apel la respect reciproc și responsabilitate.

„Nu e vorba despre parcări sau despre cine are dreptate. Este despre cât de mult ne respectăm unii pe alții. Atât. Nu ne ajută cu nimic să criticăm la nesfârșit ce nu merge în exterior, dacă noi nu avem grijă de felul în care ne purtăm în fiecare zi. Țara asta nu se va schimba niciodată dacă nu începem fiecare dintre noi să ne asumăm responsabilitatea pentru gesturile noastre mici-cu noi, cu ceilalți și cu locurile în care trăim”, a adăugat Andreea Raicu.

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea internauților, mulți lăudând apelul la bun-simț al vedetei.

„În România nu se va schimba nimic în bine, pentru că ghiolbăneala s-a generalizat”, a scris un fan.

„Da, exact același lucru mi s-a întâmplat mie în parcare. Am stat 30 de minute și cu greu am ieșit după ce a plecat mașina de lângă mine. Se pare că bunul-simț s-a cam pierdut la unii dintre concetățenii noștri”, a adăugat altcineva.

„Stau în același cartier, chiar lângă respectivul supermarket și pot să spun ca așa se prezintă situația în fiecare seară. Mașini oprite pe prima banda pe avarii, haos general. Noi ăștia care locuim în zonă trebuie să dăm câteva ture de bulevard ca să găsim un loc liber, inclusiv pe cele cu plată (unde avem abonament de riverani)”, a comentat altă persoană.

„Trebuie doar amenzi usturătoare. Așteptarea respectului e inutilă. Cine îl are este educat de mic pentru asta”, a mai spus altcineva.