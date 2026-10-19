 Decizie de ultimă oră la școala din Bistrița unde un elev și-a înjunghiat profesoara și a rănit un coleg. Ce se întâmplă marți cu elevii | adevarul.ro
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Decizie de ultimă oră la școala din Bistrița unde un elev și-a înjunghiat profesoara și a rănit un coleg. Ce se întâmplă marți cu elevii

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Elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița vor face cursuri online marți, 20 octombrie, după atacul cu cuțitul petrecut luni dimineață, în urma căruia o profesoară și un copil de 12 ani au fost răniți. Decizia a fost luată de Consiliul de administrație al unității de învățământ.

Elevul agresor din Bistrița
Elevul agresor din Bistrița Foto: Bistrițeanul.ro.

„Conform hotărârii CA, mâine elevii Școlii Gimnaziale «Ștefan cel Mare» își vor desfășura cursurile în regim online”, a transmis  șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Vasile Șteopoaie, pentru Agerpres.

Conducerea școlii a solicitat și sprijinul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, pentru a le oferi consiliere psihologică elevilor afectați de incident.

Măsura vine în contextul în care 13 copii au suferit atacuri de panică imediat după agresiunea petrecută în unitatea de învățământ.

Băiatul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un elev de 12 ani a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, Camelia Strungari, adolescentul a fost adus inițial la spital, însoțit de polițiști, după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral minor în timpul incidentului.

„La spital a fost adus încă un minor, în vârstă de 13 ani, însoțit de Poliție, care a fost supus investigațiilor medicale și ulterior a fost transferat la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca”, a precizat reprezentanta unității medicale.

Agresorul fusese transferat recent la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Deocamdată, nu se cunosc motivele care l-au determinat să recurgă la acest gest.

Profesoara a ajuns în sala de operație

În urma atacului, profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere, la nivelul frunții, pleoapei inferioare și toracelui.

Aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale, fiind preluată de specialiști în chirurgie plastică și reparatorie, respectiv chirurgie toracică. Potrivit medicilor, femeia era stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator.

Elevul de 12 ani, care a intervenit pentru a-și apăra profesoara, a fost și el rănit cu cuțitul. Copilul a suferit plăgi la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui.

Paznicul școlii, George Morar, și profesorul de sport Ionuț Rațiu au fost printre primii care au intervenit pentru a opri atacul.

Paznicul a povestit că a auzit țipetele profesoarei și a urcat imediat în sala de clasă, unde un alt elev încerca deja să o apere.

„Profesoara a început să țipe și am urcat repede, a intervenit un alt copil în ajutor… A fost totul sub control. A fost cu mine profesorul de sport. Elevul agresor avea un cuțit tip briceag. L-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă până la sosirea forțelor de intervenție. Elevul care a intervenit avea mai multe răni la cap. Tot cu cuțitul l-a lovit”, a declarat George Morar, potrivit publicației locale Bistrițeanul.ro.

La rândul său, profesorul de sport a explicat că a intervenit după ce a auzit agitația provocată de incident.

„Copiii s-au panicat și am auzit și am intervenit. Am mers în clasa în care s-a întâmplat și i-am despărțit: pe elevul care a atacat și un altul. Avea un cuțit”, a declarat Ionuț Rațiu.

Potrivit informațiilor publicate de Bistrițeanul.ro, elevul de 13 ani ar fi anunțat atacul prin intermediul unor mesaje și înregistrări video distribuite pe TikTok.

Băiatul ar fi ajuns la școală înainte de ora 08:00, însă, în loc să intre în clasă, ar fi rămas într-o baie a unității de învățământ.

După începerea cursurilor, acesta și-ar fi pus o cagulă și o cască, ar fi scos cuțitul și ar fi publicat pe rețeaua de socializare un videoclip, însoțit de mai multe mesaje.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, ar fi scris adolescentul înaintea agresiunii, potrivit sursei citate.

După apariția acestor informații, autoritățile au făcut demersuri pentru suspendarea contului de TikTok al minorului. În prezent, acesta nu mai poate fi accesat.

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