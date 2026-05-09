Ce l-ar fi împins la sinucidere pe elevul de la Colegiul de Arte din Constanța. S-a deschis dosar penal. Familia va fi audiată SURSE

O tragedie imensă a zguduit comunitatea din Constanța: Cristian, un tânăr talentat de 19 ani, elev în ultimul an la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, și-ar fi pus capăt zilelor. Surse din anchetă susțin că Poliția a deschis dosar după moartea tânărului, iar încă nu este conturată vreo ipoteză. Vineri, 8 mai, tânărul a fost înmormântat. Săptămâna viitoare ar urma să fie audiată familia acestuia.

Cristi a ales să-și pună capăt vieții, la începutul săptămânii, fiind găsit mort pe calea ferată, la puțin timp după ce părinții au semnalat dispariția sa de acasă. Era considerat un elev bun, pasionat de intrumentul la care cânta. Elevul de 19 ani a decis să se sinucidă cu o zi înainte de un spectacol important unde acesta urma să cânte.

Colegii și profesorii săi sunt în stare de șoc, descriindu-l ca pe un adolescent educat, muncitor și extrem de talentat.

Deși inițial motivele sinuciderii au fost învăluite în mister, informațiile apărute în cadrul anchetei conturează un tablou sumbru al vieții de acasă a tânărului. Conform unor surse apropiate anchetei, se pare că relația dintre Cristian și tatăl său era una extrem de tensionată.

Potrivit apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie, Cristian le-ar fi oferit unor prietene parolele conturilor sale online și le-ar fi transmis un mesaj tulburător, cum că se pot descurca și fără el.

Îngrijorate, fetele au alertat diriginta, iar mama adolescentului a fost chemată la școală în jurul orei 17.00. După câteva ore în care băiatul nu a revenit acasă, mama sa a sunat la 112. Tânărul a fost găsit fără viață pe calea ferată.

„La un moment dat chiar mi-a spus, doamnă, dar știți că eu vă iubesc, era vorba noastră i-am spus bine, bine trebuie să mergem mai departe și să depăşim momentul acesta. Nu m-am gândit că se va ajunge aici”, a declarat Anca Dragomir, director Liceul de Arte Regina Maria, Constanţa, scrie oficiuldestiri.ro.

Psihologii avertizează că mulţi adolescenţi îşi ascund traumele în spatele aparenţelor.

"Suicidul la adolescenţi de cele mai multe ori nu are o singură cauză. Vorbim de tineri vulnerabili, la o vârstă vulnerabilă, în care au nevoie să ştie că cineva este aproape, îi ascultă şi îi înţelege", a explicat psihologul Elena Stambuli, pentru Observator.

Potrivit surselor Adevărul, s-a deschis dosar penal după moartea tânărului și înca nu este conturata o ipoteză asupra a ceea ce l-a determinat pe tânăr să se sinucidă.

Vineri a avut loc înmormantarea iar săptămâna care urmează va fi audiată familia.

Reamintim că polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Palas au fost sesizați în jurul orei 21.35 cu privire la faptul că o persoană ar fi fost lovită de tren.

La aproape două ore după descoperirea trupului, în jurul orei 23.20, Poliția municipiului Constanța a primit un apel la 112 prin care era semnalată dispariția unui tânăr de 19 ani, plecat voluntar de la domiciliu în aceeași seară, în jurul orei 19.00.

Anchetatorii au stabilit că victima este chiar tânărul dat dispărut.