search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce l-ar fi împins la sinucidere pe elevul de la Colegiul de Arte din Constanța. S-a deschis dosar penal. Familia va fi audiată SURSE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O tragedie imensă a zguduit comunitatea din Constanța: Cristian, un tânăr talentat de 19 ani, elev în ultimul an la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, și-ar fi pus capăt zilelor. Surse din anchetă susțin că Poliția a deschis dosar după moartea tânărului, iar încă nu este conturată vreo ipoteză. Vineri, 8 mai, tânărul a fost înmormântat. Săptămâna viitoare ar urma să fie audiată familia acestuia.

Cristian avea doar 19 ani FOTO: Captură video Antena 1
Cristian avea doar 19 ani FOTO: Captură video Antena 1

Cristi a ales să-și pună capăt vieții, la începutul săptămânii, fiind găsit mort pe calea ferată, la puțin timp după ce părinții au semnalat dispariția sa de acasă. Era considerat un elev bun, pasionat de intrumentul la care cânta. Elevul de 19 ani a decis să se sinucidă cu o zi înainte de un spectacol important unde acesta urma să cânte.

Colegii și profesorii săi sunt în stare de șoc, descriindu-l ca pe un adolescent educat, muncitor și extrem de talentat. 

Deși inițial motivele sinuciderii au fost învăluite în mister, informațiile apărute în cadrul anchetei conturează un tablou sumbru al vieții de acasă a tânărului. Conform unor surse apropiate anchetei, se pare că relația dintre Cristian și tatăl său era una extrem de tensionată.

Potrivit apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie, Cristian le-ar fi oferit unor prietene parolele conturilor sale online și le-ar fi transmis un mesaj tulburător, cum că se pot descurca și fără el.

Îngrijorate, fetele au alertat diriginta, iar mama adolescentului a fost chemată la școală în jurul orei 17.00. După câteva ore în care băiatul nu a revenit acasă, mama sa a sunat la 112. Tânărul a fost găsit fără viață pe calea ferată.

„La un moment dat chiar mi-a spus, doamnă, dar știți că eu vă iubesc, era vorba noastră i-am spus bine, bine trebuie să mergem mai departe și să depăşim momentul acesta. Nu m-am gândit că se va ajunge aici”, a declarat Anca Dragomir, director Liceul de Arte Regina Maria, Constanţa, scrie oficiuldestiri.ro.

Psihologii avertizează că mulţi adolescenţi îşi ascund traumele în spatele aparenţelor.

"Suicidul la adolescenţi de cele mai multe ori nu are o singură cauză. Vorbim de tineri vulnerabili, la o vârstă vulnerabilă, în care au nevoie să ştie că cineva este aproape, îi ascultă şi îi înţelege", a explicat psihologul Elena Stambuli, pentru Observator.

Potrivit surselor Adevărul, s-a deschis dosar penal după moartea tânărului și înca nu este conturata o ipoteză asupra a ceea ce l-a determinat pe tânăr să se sinucidă.

Vineri a avut loc înmormantarea iar săptămâna care urmează va fi audiată familia.

Reamintim că polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Palas au fost sesizați în jurul orei 21.35 cu privire la faptul că o persoană ar fi fost lovită de tren.

La aproape două ore după descoperirea trupului, în jurul orei 23.20, Poliția municipiului Constanța a primit un apel la 112 prin care era semnalată dispariția unui tânăr de 19 ani, plecat voluntar de la domiciliu în aceeași seară, în jurul orei 19.00.

Anchetatorii au stabilit că victima este chiar tânărul dat dispărut.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit
digi24.ro
image
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
stirileprotv.ro
image
Când giganții Google, Facebook sau TikTok controlează online-ul românesc și narativele politice, este un pericol la siguranța națională? Răspunde generalul Silviu Predoiu, șeful spionilor români
gandul.ro
image
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
mediafax.ro
image
Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj la Rapid! Antrenorul face curăţenie în Giuleşti: jucătorii de pe lista neagră
fanatik.ro
image
Istoria radioului RIC, „iPod-ul” generației din anii socialismului. Cum a reușit inventatorul Vasile Barbu să-l uimească pe Ceaușescu cu produsul său, care a fost exportat în lumea întreagă
libertatea.ro
image
VIDEO Imagini cu momentul capturării suspectului în crima din Bihor: Bărbatul era ascuns într-un lan de rapiță
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
digisport.ro
image
Soldat israelian, filmat punând o țigară în gura unei statui a Fecioarei Maria în Liban
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
observatornews.ro
image
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
cancan.ro
image
Senatul respinge un ajutor important la pensie. O categorie de români ar fi muncit mai puțin
newsweek.ro
image
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
prosport.ro
image
Grădinițe de vară 2026 în București. Ce sectoare continuă programul și când încep înscrierile
playtech.ro
image
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
N-au stat la discuții! ITF și-a anunțat decizia, imediat după comentariile făcute de Aryna Sabalenka despre Belarus
digisport.ro
image
Soldat israelian, filmat punând o țigară în gura unei statui a Fecioarei Maria în Liban
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV! AVEM numele premierului favorit al lui Nicușor Dan. El salvează România
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, anunț de ultimă oră. Ce guvern va avea România
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează Battleships, a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””
click.ro
image
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
click.ro
image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cher i-a tăiat banii propriului fiu, în vârstă de 49 de ani. De ce nu mai primește Elijah Blue Allman cei 10.000 de dolari pe lună: „Cheltuiește imediat orice”
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani