De ce mulți români preferă să înceapă lucrul devreme. Avantajele și dezavantajele programului matinal

Între a fi prea matinali și prea ocupați în timpul zilei, numeroși tineri susțin că preferă să aleagă prima variantă, cea a trezitului de dimineață. În opinia lor, un program de lucru început la șase sau șapte dimineața le-ar aduce cele mai multe beneficii.

Pentru mulți tineri din România, trezitul de dimineață pentru a încheia munca în prima parte a zilei reprezintă un program de lucru ideal, arată mărturiile acestora publicate pe platformele online.

Între un program de muncă de la 7 la 15 și o variantă în care serviciul începe mai târziu și se termină după-amiaza sau seara, mulți tineri explică de ce ar alege prima variantă.

De ce mulți români preferă să înceapă lucrul devreme

„Cea mai mare eficiență am avut-o la 6-14, plus că îmi rămânea o parte bună din zi. Mă trezeam la 5:20, iar la 5:40 eram în stație și la 6 la lucru. Orașul era liber, nu era trafic aproape deloc, iar la 14:20 maxim eram acasă. Mă puneam în pat și stăteam până la trei, apoi aveam restul zilei. Funcționam perfect. Dacă aș avea posibilitatea, tot așa aș munci”, susține un tânăr pe platforma Reddit.

Altcineva spune că muncea de la 9 la 17 și, chiar dacă se simțea mai odihnit, nu mai reușea să socializeze.

„Aproximativ acesta este programul meu de lucru, între 7:30 și 15:30. Îl recomand oricui. Ajung acasă la 16 și chiar simt că am timp de orice, până mă ia somnul la 23”, afirmă un alt român.

Altcineva susține că, deși începe lucrul de la 7, s-ar simți mai bine dacă ar fi mai matinal.

„Aș prefera 6-14 oricând. Dormi mult mai bine înainte de 12 noaptea, iar mersul la somn devreme și trezitul devreme sunt ideale”, crede acesta.

Alți români susțin însă că programul lor de lucru este condiționat de cel al creșelor, grădinițelor și școlilor.

„Am lucrat de la 7 la 15 și, personal, era super pentru că aveam viață socială. Dar acum sunt într-o altă etapă: prefer 9-17, pentru că pot duce liniștit copilul la grădiniță”, susține alt român.

Altcineva spune că un program de lucru început la 7 este acceptabil, cu mai multe condiții.

„Dacă ești o persoană matinală, lucrezi de acasă ori locuiești aproape de serviciu și nu ai copii mici, poți lucra devreme. Altfel, nu prea e fezabil”, crede acesta.

Când trezitul prea devreme devine coșmar

Programul de lucru matinal are și dezavantaje, este de părere un alt internaut.

„Taică-meu se trezește la 4, dar la 18 seara deja adoarme pe scaun”, remarcă acesta.

Un alt român spune că, pe lângă problemele legate de însoțirea copiilor la școală, nu își putea recupera orele de somn.

„Trebuia să mă culc la 21 pentru a putea dormi nouă ore. Asta însemna că, după ce ajungeam acasă și făceam treburile casnice și adormeam copiii, adormeam și eu”, susține acesta.

Pentru alții, experiența lucrului devreme a devenit insuportabilă.

„Am plecat de la un loc de muncă după aproape un an și jumătate, pentru că lucram de la 7 la 15 și primeam un salariu mic. Era un coșmar: mi-era somn toată ziua, am dormit opt ore în fiecare noapte și simțeam că am dormit cam patru. Când ajungeam acasă de la lucru, nu aveam energie pentru nimic. La lucru nu puteam să gândesc clar, am băut litri de cafea și eram epuizat mental continuu. Acum lucrez de la 8 până la 5, cu o pauză de masă între 12 și 1, și e superb!”, afirmă un internaut.

El adaugă că deși lucrează cu o oră în plus, simte că are timp și energie.

„Nu mai trebuie să mă grăbesc la pat înainte de 9:30 seara, iar ora aia extra de somn dimineața face toată diferența. Nu mă culc la o oră în care creierul meu încă vrea să fie treaz. Nu lupt noaptea cu somnul, stresându-mă că trebuie să mă scol mâine în zori, nu mă trezesc brusc la 1-2 noaptea pentru că creierul meu crede că am dormit prea mult după-amiaza, eu culcându-mă la 9:30 seara”, adaugă acesta.

Cum poate fi reglat rapid trezitul de dimineață

Pentru numeroși oameni, trezirea la ore matinale este un un adevărat chin, însă unii oameni de știință arată că un astfel de obicei poate fi adoptat cu ușurință în numai câteva zile. Dr. Andrew Huberman, un specialist în neuroștiință american urmărit de milioane de oameni pe paginile sale de Youtube, dezvăluie câteva dintre lucrurile esențiale pe care oamenii le pot face pentru a-și putea forma rapid un obicei din trezirea de dimineață.

Oamenii au nevoie de trei zile pentru a-și regla mecanismele biologice necesare în formarea obiceiului de a deveni matinali, numite de specialiștii germani „zeitgeber” sau „ceasuri deșteptătoare”, arată dr. Andrew Huberman, într-un interviu pe canalul de Youtube al podcasterului Chris Williamson.

Zeitgeber este un agent sau un eveniment de mediu, cum ar fi apariția luminii sau întunericului, care asigură stimularea sau resetarea ceasului biologic al unui organism. Programul de lucru, școala, orele regulate de masă pot fi și ele astfel de stimuli ai ceasului biologic al oamenilor.

„Prima cale de a regla acest ciclu este ca la ora la care vreți să fii treaz dimineața să vedeți lumina strălucitoare. Așadar, dimineața ieșiți afară, priviți spre soare, nu ațintit spre el, nu vă forțați ochii pentru a-i deteriora, clipiți când simțiți nevoia, fără ochelari de soare, cu ochelari sau lentile de contact”, afirma omul de știință american.

Al doilea cel mai puternic „ceas deșteptător”, care poate fi combinat cu expunerea la lumină, este mișcarea sau exercițiul fizic. Al treilea stimul pe care îl pot folosi cei care vor să se trezească mai devreme este cofeina, arată omul de știință. Alături de cafea și hidratare, consumul unor alimente la anumite ore ale dimineții poate contribui la formarea obiceiului trezirii devreme. Al patrulea lucru folositor pentru trezirea matinală este interacțiunea cu alți oameni.

„Lumina, exercițiile fizice, cafeaua și mâncarea și interacțiunile sociale îți aliniază ritmul circadian cu aceste mecanisme. Astfel, când spun că durează trei zile, dacă mâine vei începe procesul de a deveni o persoană care se trezește devreme și îți vei seta alarma la ora 5, indiferent de ora la cere te culci în seara dinainte și te vei trezi și vei face aceste lucruri, poate lăsând la o parte mâncarea dacă nu vrei să mănânci, poate lăsând la o parte cofeina, va durea. Iar în prima zi la orele amiezii poate te vei târî un pic. În următoarea zi vei observa că îți va fi un pic mai ușor să faci această rutină de dimineață, iar în a treia zi ar trebui să te trezești cu câteva minute sau momente înainte ca alarma să sune, pentru că ritmul tău circadian s-a schimbat”, arată dr. Andrew Huberman.