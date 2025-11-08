Poate un părinte cu doi copii să trăiască decent cu salariul minim? Generația Z: „Nu a spus nimeni cât de zgârcit trebuie să fii”

Salariul minim pe economie este privit cu totul diferit atunci când este sursa de venit a unei familii monoparentale și nu doar pentru o singură persoană. Un român i-a provocat pe tinerii din Generația Z să spună cum s-ar putea descurca o familie cu un venit de aproximativ 2.600 de lei.

Salariul minim net în România pentru anul 2025 este de 2.574 de lei, parte a unui salariu minim brut de 4.050 de lei.

Creșterea acestui venit a devenit în ultimele luni un subiect de dezbatere națională, care a implicat reprezentanți ai autorităților și societății civile.

În așteptarea unei decizii cu privire la stabilirea salariului minim pentru anul 2026, un tânăr i-a provocat pe români să îi spună cum poate un părinte singur, cu doi copii în grijă, să trăiască decent muncind pe salariul minim pe economie.

Mesajul său, adresat „Generației Z” (a celor născuți după 1997 și în anii 2000) a stârnit un val de reacții pe platforma on-line Reddit.

Mulți tineri reclamă faptul că se confruntă cu costurile tot mai mari, chiar și fără a-și întemeia încă familii. Alții au propus diverse soluții de economisire, pe care le-au încercat de nevoie, în perioadele în care veniturile lor au fost mai mici.

Salariul minim, acceptabil doar cu ajutor suplimentar

Pentru unii, „zgârcenia” pare să fie singura strategie de supraviețuire cu un venit lunar de 2.500–3.000 de lei.

„Dacă nu plătești chirie, mai ai pe cineva la țară care să-ți mai trimită un cartof, o ceapă, o găină, ca să nu fie nevoie să cumperi totul din magazin, și te mai ajută cineva, gen un bunic, cu cumpărăturile mai mari sau cu trucuri pentru copil, gen calculator etc., atunci poți supraviețui. Dar de trăit bine, nu cred că poți. Concedii… iarăși, cred că nu prea poți fără un pic de ajutor de la familie”, susține un tânăr.

Cu „trucuri” de economisire, cum este creșterea de găini în curte și cu ajutorul părinților, dar fără cheltuieli neprevăzute, „o mai scoți la capăt”, adaugă acesta.

Venitul minim ar trebui calculat până la ultimul ban

O tânără spune că a învățat să se gospodărească împreună cu partenerul ei de viață, trăind din salariul acestuia, dar a fost nevoită să renunțe la lux.

„Eu și iubitul meu (amândoi 23 de ani) trăim cu 3.500 lei (uneori mai face el ore suplimentare și ia 4.000–4.500), și la finalul lunii mâncăm ce mai rămâne prin debara, pentru că rămânem fără bani. Nu plătim chirie, nu plătim căldură, plătim doar net + TV (vreo 45 de lei), apă vreo 10 lei și curentul cam 200–250 lei, așa”, povestește aceasta.

Aceasta spune că preferă plimbările unor mese la restaurant, însă nu au putut renunța definitiv la fumat.

„Nu mâncăm nimic special: ciorbă obligatoriu mereu, iar la felul doi: paste, ostropel, gulaș... în principiu ceva carne cu sos (gen mâncărică) sau cu cartofi. Mereu gătesc eu, iar ca desert tot eu fac vreo prăjitură sau plăcintă în casă, cu cele mai simple ingrediente posibile. Gelurile de duș, cremele și alte produse de genul ăsta le luăm pe cele mai ieftine. Când mergem la cumpărături, mă uit prin oferte și țin cont de ce preț au alimentele în mod normal”, adaugă tânăra.

Ea este de părere că un salariu mai mic de 2.600 de lei nu este suficient pentru a întreține doi copii, indiferent de vârstă.

„Faci un calcul simplu: într-o săptămână faci cumpărături de 200–300 de lei, într-o lună înseamnă aproximativ 1.500 lei, plus curentul, ajungi la 1.800 de lei, plus Internet, TV și apă, ajungi la 2.000 de lei (eu am apă din fântână, că stau la casă, nu știu exact cât plătesc oamenii la bloc pentru apă), plus căldura — sunt 2.300? Deci mai rămâi cu 200 de lei, pe care probabil îi dai pe transport, ca să mergi la muncă. Dar poate ai și tu poftă de o ciocolată. Poate ai și tu poftă de un suc”, estimează aceasta.

Dieta salariului minim

O tânără susține că reușește să trăiască singură, cu un venit minim pe economie. Cheltuie circa 150 de lei săptămânal pe mâncare, plătește facturi de aproximativ 300 de lei, dar nu plătește chirie. După calculele sale, și-ar permite să locuiască în chirie.

„Gătesc rețete ieftine, cât să am mâncare pe două zile: pilaf cu pui și salată simplă, paste cu sos de roșii și legume, tocăniță de cartofi cu pui, mâncare cu linte sau fasole și murături, varză călită și orez, omletă sau cartofi la cuptor, ciorbă de pui și paste cu usturoi”, recomandă aceasta.

Cu salariul minim net poți sta într-o chirie decentă într-un oraș mare, cum e București, spune un alt român.

„Dar n-o să ai apă, curent sau căldură, pentru că nu-ți mai rămân bani să le plătești. De mâncat, poți să-ți iei gândul. Și asta ca persoană singură. Mai adaugă acum și doi copii”, adaugă acesta.

Un alt român este de părere că o familie poate trăi dintr-un salariu minim, dacă locuiește la casă, are propria grădină și cheltuieli mici.

„Cunosc o femeie care trăiește cu salariul minim și are o fată la liceu. Mama nu vedea o haină nouă, un fard, nimic de răsfăț — doar strictul necesar. Nici fiica ei nu avea parte de mai mult: se îmbrăcau doar de la Second Hand (nu că ar fi ceva rău, dar la vârsta aia îți dorești multe). Chiar și așa, se cam chinuia”, adaugă acesta.

Nu se poate trăi decent dintr-un salariu minim, nici măcar cu un copil, crede altcineva. Totuși, acest lucru este valabil și în alte țări, nu doar în România, completează el.

„Nu a menționat nimeni cât de zgârcit trebuie să fii, pe o scară de la 1 la 10, ca să poți trăi cu un salariu minim, ca părinte împreună cu doi copii. De exemplu, dacă sunt cuminți, poți lua în considerare să-i duci duminică la cofetărie… să vadă oameni mâncând prăjituri”, adaugă un alt internaut.

Copilărie fericită, fără bani

Altcineva povestește că a muncit mai mulți ani primind salariul minim pe economie, dar abia s-a descurcat singură.

„Eu locuiesc într-un oraș mic. Chiriile sunt din ce în ce mai mari. Pentru o garsonieră plătești între 1.000 și 1.200 de lei. Adică jumătate din salariul minim. Mâncarea costă foarte mult. Țin minte că nu-mi ajungeau banii de mâncare de la o lună la alta. Și asta era acum vreo cinci ani. Acum cred că e și mai rău. Pe scurt, dacă nu ai părinți care să te ajute sau pe cineva cu care să împarți cheltuielile, singur nu te descurci niciodată. Ori mănânci doar pâine cu pateu, doar ca să supraviețuiești”, concluzionează ea.

Un alt tânăr este de părere că, la țară, românii ar putea trăi cu salarii minime, chiar și având copii în întreținere.

„Am trăit împreună cu cei doi frați ai mei și cu părinții, care nu aveau joburi, dar lucrau pământul. Nu am trăit în lux, au fost multe lipsuri, dar, când ești copil, contează mai mult atmosfera și părintele, nu banii, pentru a avea o copilărie fericită. Acum, banii ajută, e bine să-i ai. Însă nu contează chiar atât de mult, atâta timp cât ai minimul necesar: un acoperiș deasupra capului și mâncare sănătoasă. Și toate astea se pot obține la țară, la prețuri minime”, crede tânărul.