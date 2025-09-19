De ce merg românii așa tare în oraș? „Ia să fie amenzile uriașe, minim 1000 de euro, devin nemți”

România continuă să fie campioana negativă a Uniunii Europene la mortalitate rutieră. În 2024, țara noastră a înregistrat circa 77 de decese la milionul de locuitori, aproape dublu față de media UE, care se situează la 44 de decese la milion.

Pe acest fundal, o întrebare aparent simplă postată pe Reddit a stârnit sute de reacții: „De ce merg românii așa tare în oraș?”

Pedepse mici și lipsa poliției

Mulți participanți la discuție au pus problema în legătură directă cu legislația și aplicarea ei.

„Că nu sunt pedepsele suficient de mari”, spune un utilizator.

„Și că lipsește poliția”, adaugă altul.

„De combinația asta e nevoie. A, și poliția să fie incoruptibilă”, este una dintre recomandări.

Alții merg mai departe și atrag atenția că legislația există, însă aplicarea este aproape inexistentă:

„Avem legislație, nu cea mai bună, dar e acolo. Și totuși, nu se aplică în mare parte pentru că nu vezi urmă de polițist în patrulă. Văd doar triștii aia de la locală (în Buc), ascunși la propriu, după blocuri, jucându-se pe telefon...”

Amenzi usturătoare și măsuri radicale

În discuție a apărut frecvent ideea sancțiunilor mai dure:

„Ia să fie amenzile uriașe, minim 1000 EUR, românii devin nemți.”

„Amenzile corelate cu veniturile. Much better! ... e destul de simplu.”

„Minim 1 milion de euro, de ce doar 1000? dacă le faci 1000 doar faci acel lucru legal doar pt cei bogați.”

Unii au propus chiar măsuri radicale:

„Dacă ai avea mașina confiscată pt viteză peste 100 în localitate, nu s-ar mai risca nimeni.”

„Confiscat mașina, amendă salariu pe un an, permis suspendat mulți ani, multe pot fi. În caz de omor, clar pușcărie.”

Mentalitate, educație și... infrastructură

O altă parte a comunității consideră că problema este una de mentalitate:

„Exact, efectiv e lipsă de creier pentru că diferența de timp câștigat e infimă.”

„Când nu ai alte hobby-uri mai productive și mai cu sens, te excită când calci pedala unei tigăi pe bulevard.”

„De proști, cel mai mic IQ din Europa, cele mai multe morți pe șosea.”

„Pentru că lipsa de educație și low IQ. Ei au impresia că ajung acasă cu 30 de minute mai devreme dacă merg cu 15 km/h peste limită. În realitate, ajung acasă cu maxim 1 minut mai rapid.”

Un argument aparte a vizat structura drumurilor din marile orașe:

„Pentru că infrastructura (strada) te îndeamnă să mergi repede. Bucureștiul are bulevarde cu 2-3 uneori 4 benzi pe sens care îți sugerează la nivel subconștient că acolo e o șosea de mare viteză. (...) Trebuie regândite toate străzile, reduse numărul benzilor, încetinit traficul cu tot felul de supraînălțări, create benzi de autobuz și piste de biciclete. Spațiu trebuie să fie pentru oameni, nu pentru mașini.”

Între lipsa autorității și viteza ca „refugiu”

În final, explicațiile variază de la absența camerelor de supraveghere – „pt că nu sunt camere în toate intersecțiile, dacă ar fi într-o lună maxim scăpam de toți ‘profesioniștii’” – până la dorința de a ajunge mai repede acasă, chiar dacă beneficiul este aproape nul: „Ca să ajungă acasă să prindă aceleași știri reciclate la fiecare oră.”

O combinație între lipsa de sancțiuni reale, infrastructura rutieră care încurajează viteza și o cultură rutieră deficitară face ca în orașele din România pedala de accelerație să fie apăsată mai tare decât oriunde în UE.