Titi Aur susține că în România siguranţa rutieră nu există. „Circulaţia se derulează într-o junglă, fenomenul e scăpat de sub control”

Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, susține că în România siguranţa rutieră nu există. El avertizează că fenomenul e scăpat de sub control, iar numărul mare de accidente grave și victime nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți. „Avem foarte mult sânge pe şosele”, spune fostul pilot de raliuri.

„La noi, siguranţa rutieră nu există. Neexistând pe lista celor care ne conduc, circulaţia se derulează într-o junglă. Mai mult, a apărut trotineta electrică, care, odată cu telefonul mobil, cele două evoluţii tehnice extraordinare nu fac decât să aducă mai multe cauze din care avem accidente cu morţi şi răniţi grav. Telefonul mobil prin distragerile la care ne supune, fiind tentaţi să îl folosim, iar trotineta electrică prin faptul că este aproape nereglementată. În România, se prevede că trebuie să ai 14 ani şi să mergi pe carosabil. Punct. Altceva nu se prevede”, a declarat Titi Aur, la Digi 24.

În opinia fostului pilot de raliuri, fenomenul este „scăpat de sub control”, însă nu prezintă interes pentru guvernanți.

„Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu există pe masa guvernanţilor. Niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de acest aspect. Atâta timp cât vom rămâne în situaţia asta, vom asista la tragedii în continuare, tragedii imense. Deocamdată nu s-a atins coarda sensibilă a guvernanţilor”,a adăugat Titi Aur.

Acesta subliniază că siguranţa rutieră nu e la Poliţia Rutieră, ci în curtea Ministerului Transporturilor.

„Tot ce înseamnă securitate, siguranţă rutieră şi, din păcate, nimeni nu se ocupă de asta. Mai mult, siguranţa rutieră nu e la Poliţia Rutieră, este în curtea Ministerului Transporturilor. Ei trebuie să se ocupe de pregătirea şoferilor, de atestatele profesionale, de conducerea defensivă, şi Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră, care înseamnă mai multe ministere, ar trebui să îşi desfăşoare activitatea tot în curtea Ministerului Transporturilor. Fizic, nu mai există, s-a desfinţat! doar pe hârtie mai există”, precizează Titi Aur.

În urmă cu câteva zile, o femeie a murit după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 al Capitalei de o trotinetă electrică. De asemenea, un copil de 13 ani este în comă, după ce a căzut de pe trotinetă.