Statistica neagră a accidentelor cauzate de trotinetele electrice în București: 140 de cazuri în doar 6 luni și 2 morți

Peste 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc numai în București, în primele șase luni ale acestui an.

Cel puțin 23 de incidente în care a fost implicat acest mijloc de transport au avut loc în fiecare lună, ceea ce înseamnă o frecvență extrem de ridicată de cel puțin un eveniment rutier cu trotinete o dată la o zi și jumătate, potrivit datelor obținute de Buletin de București de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, potrivit Buletin de București.

O femeie a fost omorâtă pe trecerea de pietoni după ce a fost lovită de o trotinetă cu viteză prea mare

Pe 14 august anul acesta, un bărbat de 22 de ani, care circula cu o trotinetă electrică pe șoseaua Mihai Bravu, dinspre Piața Bucur Obor către Piața Iancului, a izbit în plin o femeie de 69 de ani, care traversa strada pe trecerea de pietoni, la intersecția cu bulevardul Ferdinand I.

Femeia a fost rănită grav, iar patru zile mai târziu a decedat la spital. Presa a aflat despre accidentul rutier abia pe 2 septembrie, când tânărul care a trecut cu trotineta pe culoarea roșie a semaforului a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit Agerpres.

Din păcate, aceasta a fost a doua persoană lovită mortal de o trotinetă electrică în anul 2025.

Zeci de persoane care au ieșit la plimbare cu trotineta au terminat cursa pe patul de spital fiind grav rănite

Potrivit datelor oferite de Poliția Capitalei la solicitarea Buletin de București, în perioada 1 ianuarie — 31 iulie au fost înregistrate aproximativ 140 de accidente rutiere în care au fost implicate persoane care circulau cu trotinete electrice.

Dintre acestea, aproximativ 30 de accidente au fost grave, fiind soldate cu o persoană decedată şi peste 25 de persoane rănite grav.

De asemenea, au fost înregistrate şi peste 110 accidente uşoare, în urma cărora au fost rănite aproximativ 120 de persoane.

Totodată, în aceste evenimente rutiere au fost implicați şi 40 de minori, arată Poliția Capitalei.

Cauzele mortale: mai mulți pe o singură trotinetă și viteză prea mare

Principalele cauze ale acestor accidente sunt reprezentate de abaterile utilizatorilor de trotinete electrice, viteza neadaptată și neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers, mai arată Poliția Capitalei.

„Poliţiştii Brigăzii Rutiere din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti desfăşoară în mod constant activităţi preventive şi de conştientizare a tuturor participanţilor la trafic privind riscurile asociate nerespectării legislaţiei rutiere, obiectivele prioritare fiind combaterea principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere şi combaterea faptelor de natură penală.

De asemenea, în primele 6 luni ale anului 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliţiei Capitalei au desfăşurat activități de educație rutieră în unităţile de învățământ cu aproximativ 840 de clase/grupe în peste 130 de unităţi de învățământ şi au participat la peste 60 de activități educativ-preventive cu diferite grupuri țintă în spaţii publice”, se arată în răspunsul oferit de Poliția Capitalei.

Instituția nu a putut preciza câte dintre trotinetele electrice implicate în accidente rutiere au fost dintre cele închiriate, mai arată sursa citată.

„Menţionăm că la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului București nu există o statistică defalcată după criteriul sancționării firmelor de închiriere a trotinetelor electrice pentru situaţiile în care vehiculele lor au fost implicate în accidente”, a fost răspunsul oferit de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Epoca trotinetelor electrice rapide ar putea lua sfârșit în UE, la cererea Belgiei. Accidente cu morți și răniți, zi de zi

Autoritățile belgiene vor intensifica controalele trotinetelor electrice și vor pleda la nivel european pentru interzicerea modelelor considerate prea rapide, după ce numărul accidentelor în Belgia a crescut cu 61% în primul trimestru din 2025.

Belgia va pleda la nivel european pentru interzicerea vânzării acelor modele care sunt considerate prea rapide.

"Piaţa internă nu se opreşte la frontierele noastre. Un dispozitiv interzis aici, dar vândut în regim liber în altă parte, reprezintă un risc pentru consumatorul belgian. Doar o abordare europeană va permite rezolvarea cu adevărat a acestei probleme", a declarat Rob Beenders, citat într-un comunicat.