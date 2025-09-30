Dănuț Pilă, șeful CA al spitalului din Iași unde au murit șapte copii, este un fost angajat SRI, director la Drumuri și pensionar special

Dănuț Pilă este președintele Consiliului de Administrație al Spitalului de pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, unitate medicală unde șapte copii și-au pierdut viața din cauza unor infecții nosocomiale.

Numirea sa în această funcție a stârnit numeroase întrebări, având în vedere că Pilă nu are pregătire medicală și este cunoscut mai ales pentru legăturile sale politice și funcțiile administrative pe care le deține.

Potrivit Antena 3, Dănuț Pilă este un apropiat al președintelui Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe. El a fost propus pentru funcția de președinte al CA de către PNL Iași.

Întrebat ce îl recomandă pentru această poziție, Pilă a răspuns: „După cum bine știți, componența Consiliului de Administrație este legiferată. Eu sunt reprezentant în CA, știți că sunt reprezentanți din partea Colegiului Medicilor, DSP-ului, sunt și reprezentanți din partea Consiliului Județean și a președintelui Consiliului Județean...”, a declarat Dănuț Pilă.

Întrebat dacă ar fi „pila” lui Costel Alexe în spital, Pilă a negat: „Nu, nu, nu. Cum să vă spun… presupune activitate de management.”

Pe lângă rolul său la spital, Dănuț Pilă este și director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri și fost angajat al Serviciului Român de Informații (SRI), de unde beneficiază de o pensie specială de 56.500 de lei anual, potrivit declarației de avere din 2024.

Numele său a mai apărut într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție, care anchetează dispariția unui milion de euro destinați reparațiilor unui drum național din Iași, Pilă având calitatea de martor.

Referitor la focarul de infecție nosocomială și la decesele copiilor, Pilă a declarat: „Nu, eu am și fost plecat în concediu, nu am fost anunțat de către conducerea spitalului de existența acestor probleme.”

Demiteri după tragedia de la spitalul pediatric din Iași

În urma tragediei, managerul spitalului a fost demis, deși a rămas în funcția de director medical, iar conducerea DSP Iași este acuzată că nu a intervenit la timp. Surse din presă au semnalat că șefa DSP nu a fost prezentă nici măcar la vizita ministrului Sănătății, iar angajați ai instituției prezenți la fața locului au evitat contactul cu presa.

Spitalul a primit o amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor în cazul infecțiilor nosocomiale, iar epidemiologul spitalului și un medic de la ATI au fost sancționați cu câte 10.000 de lei fiecare.

Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că raportul Corpului de Control va fi făcut public pentru a asigura transparență și responsabilitate, fără a exclude noi demiteri și sancțiuni. „Nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ nu vor fi tolerate. Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!”, a subliniat oficialul.

În paralel, Ministerul Sănătății va implementa măsuri concrete pentru prevenirea unor tragedii similare. Va fi creat programul național AP-IAAM, destinat achiziției de dezinfectanți, echipamente de protecție, filtre HEPA și consumabile pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale.

Vor fi operate modificări legislative și training obligatoriu pentru tot personalul medical privind prevenirea infecțiilor nosocomiale. Echipele secțiilor ATI vor fi extinse cu personal specializat, inclusiv cu posibilitatea includerii medicilor epidemiologi în normativul de personal, iar nerespectarea protocoalelor de control și monitorizare a infecțiilor nosocomiale va fi sancționată imediat și clar.