Luni, 29 Septembrie 2025
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” nu demisonează după moartea a șase copii: „Noi, cel puțin, comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut”

Managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, amână să își dea demisia după ce șase copii internați în unitatea medicală au murit, fiind infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Rogobete a cerut demisia conducerii spitalului. FOTO: captură video România TV
Rogobete a cerut demisia conducerii spitalului. FOTO: captură video România TV

„În momentul acesta pot să spun că noi, cel puțin, comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut”, a declarat managerul spitalului, conform Antena 3 CNN. Întrebată dacă este justificată cererea ministrului Sănătății de a fi demisă, Cătălina Ionescu a răspuns: „Este alegerea… şi eu o respect”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demisia conducerii spitalului, după ce, în urma unui control desfășurat la Iași, a constatat lipsa documentelor care să ateste aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate actului medical.

„Practic, în perioada 15 septembrie - 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a explicat ministrul.

De asemenea, ministrul Sănătăţii a anunţat că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Iaşi, în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă.

Iaşi

