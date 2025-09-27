Ministrul Sănătății va demite conducerea DSP Iași, „fără nicio explicație și fără nicio discuție”, după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost sâmbătă, 27 septembrie, la Iași, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, acolo unde șase copii internați la Terapie Intensivă au murit după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. Ministrul le-a declarat jurnaliștilor că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi.

Rogobete a precizat că un pacient a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, iar testele au ieșit negative. Ceilalți doi pacienți, care au rămas internați la Iași, sunt, de asemenea, negativi.

„Încep prin a transmite sincere condoleanțe familiilor care trec acum printr-o perioadă grea. Vorbim despre 9 pacienți infectați cu acești germeni, dintre care 6 au decedat. Un pacient a fost transferat la Grigore Alexandrescu, iar agentul a fost negativat. Ceilalți doi care au rămas sunt, de asemenea, negativi”, a transmis ministrul.

De asemenea, ministrul Sănătăţii a anunţat că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi, în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Acesta cere de asemenea demisia conducerii spitalului de Copii „Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au arătat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical.

Acesta a subliniat că, pe 15 septembrie, DSP Iași a fost informată pentru prima dată despre existența unui germen cu acest agent patogen. Reacția autorităților a venit foarte târziu, după aproape o săptămână.

Rogobete anunţă totodată că, dacă vor identificate fapte cu aspect penal, va anunţa Parchetul.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă.

Directorul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.