Cursă contracronometru pe Autostrada Moldovei A7: 400 de muncitori și zeci de utilaje mobilizate pe unul dintre cele mai complexe șantiere din România

Mobilizare masivă pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, unde peste 400 de muncitori și zeci de utilaje lucrează contra cronometru pentru finalizarea unui tronson esențial de infrastructură rutieră. În joc se află unul dintre cele mai importante segmente finanțate prin PNRR.

Pe sectorul de aproximativ 22 de kilometri al A7, dintre Răcăciuni și Bacău, lucrările sunt concentrate în special în zona Cleja, punct considerat critic pentru finalizarea întregului lot.

„Aici se află punctul critic al întregului lot: viaductul de peste 1,2 kilometri lungime, cu pile ce depășesc 20 de metri înălțime. La această structură impresionantă vom afla, pe 31 august, răspunsul la întrebarea care ne preocupă pe toți: Va reuși România să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei? Facem tot ceea ce este omenește posibil pentru ca răspunsul să fie DA.”, a transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma.

→ Imaginea 1/6: Mobilizare pe A7 Foto: CNAIR

Pe acest segment, constructorul a mobilizat o forță de lucru impresionantă: peste 400 de muncitori, zeci de macarale și echipe care lucrează simultan la armare, cofrare, turnare de beton și montaj de grinzi.

„Fiecare zi contează” pe șantierul de la Cleja

Secretarul de stat Horațiu Cosma, a descris șantierul ca fiind una dintre cele mai importante „bătălii pentru infrastructura rutieră din România”, subliniind că următoarele trei luni vor fi decisive pentru soarta finanțării europene.

„În următoarele trei luni se joacă una dintre cele mai importante bătălii pentru infrastructura rutieră a României. Pe sectorul de 22 de kilometri dintre Răcăciuni și Bacău, fiecare zi contează. La Cleja vom vedea dacă România reușește să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR”, a transmis oficialul.

Acesta a precizat că mobilizarea din teren este la un nivel maxim, însă și volumul de lucru rămas este unul considerabil. Pe șantier se desfășoară simultan mai multe tipuri de lucrări: montarea grinzilor, instalarea predalelor, armarea și turnarea plăcii de beton, precum și lucrări de infrastructură rutieră, precum hidroizolația, asfaltarea, montarea parapetelor, a sistemelor de iluminat și realizarea marcajelor.

Potrivit autorităților, în aproximativ două luni și jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului și montate circa 150 de grinzi, urmate de instalarea tablierului metalic și finalizarea structurii de rezistență.

„Este o provocare monumentală, dar tratată cu maximă seriozitate și încredere că poate fi dusă la bun sfârșit”, a mai transmis Cosma.

Plăți accelerate pentru menținerea ritmului

Pentru a susține mobilizarea din teren, Ministerul Transporturilor a anunțat optimizarea circuitului de plăți către constructor, astfel încât facturile să fie achitate în cel mult 10 zile de la emitere, față de termenul contractual de 60 de zile.

Măsura este menită să asigure fluxul financiar necesar continuării lucrărilor într-un ritm alert, în condițiile în care respectarea termenelor este esențială pentru accesarea integrală a fondurilor din PNRR.

Miza: finanțarea europeană și finalizarea la termen

Finalizarea la timp a tronsonului Răcăciuni–Bacău este considerată crucială pentru întregul proiect al Autostrada Moldovei A7, unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră aflate în execuție în România.

În cazul întârzierilor majore, există riscul pierderii parțiale a finanțării nerambursabile, motiv pentru care șantierul de la Cleja a devenit un punct de presiune maximă în perioada verii.

„Autostrada Moldovei nu mai este doar un proiect pe hârtie. Zi după zi, kilometru după kilometru, ea devine realitatea pe care milioane de români o așteaptă de decenii: o infrastructură modernă, care aduce dezvoltare, siguranță, confort și șansa unui trai mai bun, acasă, în România”, a spus Cosma.