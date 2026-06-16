Autostrada A7 ajunge la Bacău. Centura orașului se închide temporar din 15 iulie pentru conectare

Circulația pe Varianta de Ocolire a municipiului Bacău va fi închisă temporar începând cu 15 iulie, pentru realizarea lucrărilor necesare conectării cu noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei (A7), scrie Bacau.net.

Informația a fost confirmată publicației locale de purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Dan Hătegan.

„Conform informațiilor de la acest moment, circulația autovehiculelor pe VO Bacău va fi închisă cu începere din 15 iulie, în vederea conectării cu noul tronson din A7. Deocamdată, închiderea vizează întreaga lungime a VO Bacău, însă o comunicare oficială urmează a fi transmisă după stabilirea tuturor detaliilor privind programul de lucrări al constructorului și schema de semnalizare ce va fi instituită”, a declarat Dan Hătegan pentru Bacau.net.

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, restricțiile vor afecta sectorul de autostradă cuprins între localitățile Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, respectiv între kilometrii 0+000 și 20+300 ai Variantei de Ocolire Bacău.

Legătura cu noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei

Închiderea circulației este necesară pentru realizarea conexiunilor definitive dintre actuala Centură a Bacăului și noile segmente ale A7, atât dinspre Adjud, cât și dinspre Pașcani.

După finalizarea lucrărilor, municipiul Bacău va fi conectat integral la coridorul rutier al Autostrăzii Moldovei.

Reprezentanții DRDP Iași precizează că durata exactă a restricțiilor, rutele alternative și schema de semnalizare vor fi anunțate ulterior, după definitivarea programului de execuție stabilit împreună cu antreprenorul.

Închiderea temporară a sectorului de autostradă va duce, cel mai probabil, la creșterea traficului atât pe drumurile naționale din zonă, cât și în municipiul Bacău, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile autorităților și să își planifice din timp deplasările.

Conectarea Variantei de Ocolire Bacău la noile tronsoane ale A7 reprezintă una dintre ultimele etape tehnice înainte ca traficul să poată circula continuu pe segmente extinse ale Autostrăzii Moldovei, inclusiv între Adjud și Bacău, iar ulterior spre Pașcani.