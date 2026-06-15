Video Situația detaliată a progresului realizat pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Lucrările avansează pe toate cele patru loturi ale A13

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a publicat noi imagini și informații privind stadiul lucrărilor la Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România.

Potrivit oficialului, toate cele patru loturi ale autostrăzii sunt în lucru, iar proiectul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, a ajuns la stadii de execuție diferite, în funcție de sector.

Cum avansează lucrările pe cele patru loturi

Pe Lotul 1, între Boița și Avrig/Mârșa, cu o lungime de 14,25 kilometri, se lucrează la toate cele 26 de structuri prevăzute în proiect. Până în prezent au fost excavați aproximativ 100.000 de metri cubi de pământ din totalul de două milioane de metri cubi. Constructorul are mobilizați 400 de muncitori și 148 de utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor este de 12,4%.

Lotul 2, Avrig/Mârșa – Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,9 kilometri, înregistrează unul dintre cele mai avansate stadii. Se lucrează la nodul rutier Avrig-Mârșa, la toate cele 25 de structuri și la Centrul de Întreținere și Coordonare. În paralel, sunt relocate utilități și se execută lucrări de terasamente. Stadiul fizic a ajuns la 36,7%.

Pe Lotul 3, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, lung de 17,6 kilometri, au început lucrările la nodurile rutiere de la Arpașu de Jos și Victoria. Se lucrează la toate cele 28 de structuri, iar lucrările de terasamente au avansat semnificativ. Acest tronson a atins un stadiu fizic de 38%, cel mai ridicat dintre cele patru loturi.

În ceea ce privește Lotul 4, Sâmbăta de Sus – Făgăraș, cu o lungime de 16,2 kilometri, au fost finalizate lucrările de decopertare și au început săpăturile și umpluturile pentru corpul autostrăzii. De asemenea, se lucrează la toate cele 25 de structuri prevăzute. Stadiul fizic al lucrărilor este de 13,13%.

Investiție de peste 6 miliarde de lei

Autostrada Sibiu – Făgăraș are o lungime totală de aproximativ 68 de kilometri și este realizată de același constructor pe toate cele patru loturi, compania turcă Makyol.

Valoarea totală a investiției este de 6,39 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Potrivit estimărilor autorităților, după finalizarea lucrărilor, programată pentru anul 2028, timpul de deplasare între Sibiu și Brașov va fi redus cu aproximativ o oră.

Autostrada A13 este considerată un proiect strategic pentru centrul țării, urmând să asigure o legătură rutieră rapidă între Sibiu și Făgăraș și să completeze rețeaua de autostrăzi din regiune.