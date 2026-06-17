Undă verde pentru un nou pod peste Dunăre între România și Bulgaria: proiect strategic de infrastructură cu fonduri europene

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR a anunțat finalizarea procedurii de atribuire pentru contractul privind elaborarea Studiului de Fezabilitate al celui de-al doilea pod transfrontalier peste Dunăre, între România și Bulgaria, la Giurgiu–Ruse.

„Al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre are proiectant desemnat”, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Potrivit informațiilor transmise de instituție, contractul a fost câștigat de compania EGIS România S.A., valoarea acestuia fiind de 50,04 milioane de lei (fără TVA). Durata de implementare a studiului este de 23 de luni, calculate de la momentul semnării contractului.

Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 (Mecanismul pentru Interconectarea Europei), componenta dedicată Mobilității Militare, ceea ce indică o dublă utilizare a viitoarei infrastructuri – civilă și militară.

Noul pod Giurgiu–Ruse 2 este conceput ca o conexiune rutieră și feroviară între cele două state, având rolul de a fluidiza traficul transfrontalier și de a reduce presiunea de pe actualul pod existent între Giurgiu și Ruse.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că semnarea contractului va putea avea loc după expirarea perioadei legale de 10 zile, în cazul în care nu vor fi depuse contestații.

„Podul Giurgiu–Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar”, a transmis Cristian Pistol.

După finalizarea studiului de fezabilitate, proiectul va intra în etapele următoare de avizare și proiectare tehnică, fiind considerat unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră și feroviară de la frontiera româno-bulgară.