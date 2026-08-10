Peste un milion de persoane au fost evacuate din estul Chinei după ce taifunul Dolphin, cea mai puternică furtună care afectat țara în acest an, a lovit coasta și a adus ploi torențiale, inundații și riscuri majore de alunecări de teren.

Autoritățile chineze au dispus evacuări masive în provinciile Zhejiang și Fujian, precum și în metropola Shanghai, pe fondul avertismentelor privind precipitațiile extreme și posibilele inundații, potrivit The Guardian.

În orașul Wenzhou, din provincia Zhejiang, peste 900.000 de persoane au fost relocate și au fost deschise mai mult de 1.500 de adăposturi de urgență. În provincia vecină Fujian, aproape 99.000 de locuitori au fost evacuați din zonele considerate cu risc ridicat.

Precipitații record în Shanghai

Shanghai s-a confruntat cu unele dintre cele mai intense ploi din istoria sa recentă. Până duminică seara, peste 215.000 de persoane au fost evacuate din zonele vulnerabile.

O stație meteorologică din centrul orașului a înregistrat aproape 313 mm de precipitații în doar 24 de ore, cel mai ridicat nivel consemnat în peste 150 de ani de măsurători. O altă stație a raportat aproape 400 mm de ploaie.

Imaginile cu străzi inundate au devenit virale pe platforma Weibo, unde hashtagul „Shanghai se transformă în mare” a ajuns rapid în tendințe.

Transportul, grav afectat

Furtuna a provocat perturbări majore ale transportului. Cele două aeroporturi din Shanghai au anulat peste 1.300 de zboruri, iar mai multe servicii de transport public și trenuri locale au fost suspendate.

Autoritățile au menținut codul portocaliu pentru ploi abundente, avertizând că precipitațiile intense ar putea continua până la jumătatea săptămânii, crescând riscul de inundații și alunecări de teren în zone întinse din estul și centrul Chinei.

Taifunul a scăzut în intensitate, dar pericolul nu a trecut

Deși Dolphin a fost retrogradat luni dimineață la statutul de furtună tropicală, meteorologii avertizează că acesta continuă să avanseze spre nord și spre interiorul teritoriului chinez. Sunt așteptate ploi abundente în provinciile Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Zhejiang și în zona Shanghai.

Prognozele indică posibilitatea ca anumite regiuni să acumuleze între 200 și 400 mm de precipitații în următoarele zile, ceea ce menține un risc ridicat de inundații și alunecări de teren.

Înainte de a ajunge în China, taifunul Dolphin a afectat sudul Japoniei și Taiwanul, provocând anulări de zboruri, întreruperi ale transportului și pene de curent în mai multe zone.