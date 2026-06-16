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Foto Cel mai lung viaduct construit în România, întrecut de coloșii de pe Autostrada Transilvania. Cum a fost ridicat într-un deceniu

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Construit în anii '80, Viaductul Topolog de pe calea ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea nu a fost utilizat niciodată pentru transportul feroviar. Cel mai lung viaduct din România a rămas abandonat de peste trei decenii, iar din 2026 recordul său ar putea fi doborât de noile viaducte de pe A3.

Viaductul Topolog. Foto Institutul Național al Patrimoniului.
Viaductul Topolog, abandonat de peste trei decenii. Foto Institutul Național al Patrimoniului

Două viaducte de pe Autostrada Transilvania, construite la Topa Mică (2,1 kilometri) și Suplacu de Barcău (1,8 kilometri), vor detrona, după aproape patru decenii, Viaductul Topolog (1,35 kilometri), cel mai lung viaduct din România.

Viaductele de pe Autostrada Transilvania întrec Topologul

Construcția viaductului Suplacu de Barcău, din județul Bihor, a început în 2004, odată cu lucrările la Autostrada Transilvania (A3), care va conecta Târgu Mureș de frontiera cu Ungaria, prin Cluj-Napoca și Oradea. Viaductul Suplacu, cu o lungime de 1,8 kilometri și 45 de deschideri, a fost proiectat pentru a traversa lacul de acumulare al localității. El a fost cuprins pe tronsonul Suplacu de Barcău–Chiribiș, de 26 de kilometri.

Viaductul Suplacu de Barcău. Foto: CNAIR
Lucrările la Viaductul Suplacu de Barcău au început în 2004. Foto: CNAIR

În 2013, când construcția tronsonului de autostradă a fost suspendată, progresul pe șantier depășise 50 la sută, iar la viaduct ajunsese la 80 la sută. Lucrările au fost reluate la începutul anului 2024, iar finalizarea viaductului și a autostrăzii din Bihor este așteptată în 2026.

Viaductul Topa Mică, cu o lungime de peste doi kilometri, și Viaductul Nădășelu, de aproximativ 1,2 kilometri, sunt construite pe segmentul Nădășelu–Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania (A3 Cluj–Oradea), care are ca termen de finalizare luna decembrie 2026. Lucrările la cele două viaducte au început în primăvara anului 2025, construcțiile fiind licitate separat de tronsonul de autostradă.

Viaductul Topa Mică. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Viaductul Topa Mică va avea peste doi kilometri. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Realizarea lor, pe un traseu deviat, a fost impusă de solul argilos și instabil, care nu permite realizarea unui terasament clasic și necesită soluții inginerești complexe, cu piloți forați la mare adâncime și structuri masive din beton. Dacă viaductul de la Topa Mică va fi finalizat în 2026, construcția sa va reprezenta un adevărat record în infrastructură, fiind realizată în mai puțin de doi ani.

Viaductul abandonat de trei decenii

Construit în anii ’80, Viaductul Topolog, aflat în comuna Ciofrângeni din județul Argeș, a rămas până în prezent cel mai lung viaduct din România. Sute de muncitori au lucrat la construcția lui, întinsă pe aproape un deceniu, dar niciun tren de călători nu a circulat vreodată pe el. Viaductul de pe valea râului Topolog se întinde pe mai mult de 1,3 kilometri și a fost proiectat pe tronsonul feroviar Vâlcele–Râmnicu Vâlcea, de aproximativ 40 de kilometri.

Viaductul Topolog. Foto: Google Maps
Viaductul Topolog rămâne accesibil pe jos. Foto: Google Maps

După 1990, calea ferată planificată la începutul anilor ’70 pentru a lega Valea Argeșului de Valea Oltului și a scurta traseul dintre Sibiu și București a fost abandonată, iar viaductul său emblematic, încadrat de tunelurile Gibei și Ploștina, cu o lungime totală de peste 4,2 kilometri, a rămas un monument atractiv doar pentru amatorii de drumeții și fotografie.

Institutul Național al Patrimoniului îi aprecia potențialul de monument de patrimoniu, amintind de statutul incert al acestuia.

„Parte a liniei de cale ferată Râmnicu Vâlcea–Vâlcele, Viaductul Topolog nu a fost însă niciodată folosit, cu excepția câtorva trenuri de probă, deoarece construcția liniei, deși aproape finalizată în 1989, a fost abandonată în anii ’90. Viaductul este doar una din numeroasele lucrări tehnice remarcabile de pe traseul acestei linii, a cărei punere în folosință ar fi scurtat semnificativ distanța pe calea ferată între București și Sibiu”, nota INP, într-un articol despre lucrarea de artă.

Marile tuneluri de pe calea ferată

Lucrările la calea ferată din sudul Carpaților au început în anii ’70, pe un traseu care începea din localitatea Vâlcele, aflată la circa 15 kilometri de Curtea de Argeș, și ajungea în apropiere de Râmnicu Vâlcea, unde noua linie urma să fie racordată la calea ferată Piatra Olt–Podu Olt, de pe Valea Oltului.

Tunelul Gibei. Foto: Google Maps
Tunelul Gibei are peste doi kilometri. Foto: Google Maps

Calea ferată cuprindea tunelurile Gibei (2.250 de metri) și Ploștina (1.910 metri), două poduri mari, peste Argeș și Olt, cu o lungime totală de 450 de metri, peste 100 de podețe, viaductele Topolog, Sâmnic, Sâmnicel și Linia, cu o lungime totală de 2.100 de metri, și alte șase viaducte mai mici, la Hogea, Ostroveni, Racovița, Blidari, Valea Hotarului și Popești.

„De-a lungul celor 39 de kilometri vor exista 12 poduri și viaducte, mari și foarte mari, cu o lungime totală de 3.611 metri, situate la înălțimi de până la aproape 50 de metri față de firul văii. Infrastructurile celor mai mari viaducte — Topolog, Sâmnic, Sâmnicel — au fost realizate pentru cale dublă, apreciindu-se că dublarea liniei va fi iminentă într-un viitor apropiat”, informa „România liberă”, în 1976.

Proiectul unei căi ferate care urma să lege orașele Pitești și Râmnicu Vâlcea, pus în discuție încă de la începutul secolului al XX-lea, a fost reluat în anii ’70, iar în 1978 Institutul de Proiectări Căi Ferate a realizat studiul pentru noua linie Vâlcele–Râmnicu Vâlcea.

Calea ferată care scurta traseul din Capitală spre Sibiu

Noua cale ferată urma să lege linia Pitești–Curtea de Argeș de Valea Oltului și ar fi redus cu peste 120 de kilometri distanța dintre București și Râmnicu Vâlcea, scurtând legătura feroviară spre Sibiu și vestul țării. Linia trebuia să traverseze însă o zonă cu dealuri abrupte, văi adânci, terenuri instabile și versanți predispuși la alunecări, pe care erau necesare lucrări complexe: tuneluri, viaducte, ziduri de sprijin și consolidări speciale.

Viaductul Topolog poate fi traversat. Foto: Google Maps
Viaductul Topolog poate fi traversat. Foto: Google Maps

Din 1979, peisajul arhaic al satelor de pe Valea Topologului a început să se schimbe treptat, odată cu lucrările de organizare a șantierului. Constructorii au ridicat tabere și barăci în apropierea viitoarelor mari lucrări de artă: Viaductul Topolog și tunelurile Gibei și Ploștina.

„Suntem aici din anul 1979, de când au început lucrările de organizare de șantier. Am început lucrarea cu mulți muncitori necalificați, țărani de prin împrejurimi. Putem spune că astăzi suntem un grup de specialiști. Cu oamenii pe care îi avem ne-am încumeta să atacăm orice fel de lucrare. Suntem în avans față de grafic, deși lucrarea include câteva tehnologii în premieră. Nici cel mai mic accident de muncă”, relata, în 1983, inginerul Dorin Oniță, șef al lotului Viaduct Topolog.

Lucrările la viaduct au început în primăvara anului 1980, iar construcția primei pile a durat aproape șase luni. Constructorii se confruntau cu un teren dificil, afectat de alunecări, și urmau să testeze tehnologii noi. Cu timpul, ritmul lucrărilor a crescut.

Viaductul a fost proiectat cu 39 de pile și două culee, care urmau să susțină 40 de deschideri. Lungimea sa era estimată la 1.320–1.350 de metri, iar înălțimea maximă ajungea la 50 de metri. Proiectul prevedea construcția unui viaduct pentru cale ferată dublă, chiar dacă, în prima etapă, urma să fie montat un singur fir de circulație.

Viaductul, construit pe un sol dificil pentru infrastructură

În 1982, lucrările au continuat la infrastructura viaductului. Fundațiile coborau până la 25 de metri, pentru a preveni alunecările de teren cauzate de solul instabil.

Colonia muncitorească de lângă viaduct. Foto: revista Flacăra. 1983
Colonia muncitorească de pe traseul căii ferate. Foto: revista Flacăra. 1983

„Tânărul inginer Dorin Oniță, venit aici ca stagiar și ajuns șef de lot, a început fundațiile viaductului — și, când spunem aceasta, trebuie să avem în vedere săpături de adâncimea unui bloc cu zece etaje, o navă cu catarg înalt călătorind prin subsolul munților. Altfel... Altfel, muntele o mai ia din loc, se petrec adică alunecări de teren. Și, dacă viaductul nu și-ar împinge pintenii grei în adâncimea stâncii, te-ai trezi odată cu un tren luând-o razna pe schiuri... geologice. Ceea ce însă nu se poate întâmpla niciodată”, informa, în 1982, „Scânteia Tineretului”.

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Pilele viaductului aveau până la 30 de metri deasupra terenului și erau realizate prin glisare continuă, cu un ritm de aproximativ 2,5 metri pe zi. Erau goale în interior și aveau pereți cu grosimi de până la 50 de centimetri.

„Glisarea presupune continuitate: ziua, noaptea, fie zi de lucru, fie zi de odihnă. Manoperă mai multă, materiale mai puține”, informa inginerul Dorin Oniță, în 1983.

În primăvara anului 1983, constructorii anunțau că lucrările la viaduct avansau mai bine decât cele de la tunelurile Ploștina și Gibei.

„La viaducte, situația e foarte bună. Anul acesta, Viaductul Topolog, cel mai mare, va avea toate pilele la cota finală. Tot în acest an vom încerca să lansăm primele grinzi pe viaduct. Lansarea va fi o operație în premieră națională. Imaginați-vă, nu e deloc ușor să ridici o grindă — care are 160 de tone — la peste cincizeci de metri!”, anunța atunci Nicolae Procop, coordonator al lucrărilor de la Ciofrângeni.

Inginerul adăuga că terenul instabil îi obligase pe constructori să refacă soluțiile pentru instalarea lansatorului de grinzi.

Lucrări la viaduct. Foto: revista Flacăra.
Lucrări la viaduct în anii '80. Foto: revista Flacăra.

„Nu ne-a fost ușor să alegem platforma lansatorului. De trei ori am schimbat amplasamentul: începeam lucrările și terenul se degrada, pleca de sub noi. Numai lansatorul are greutatea de vreo 360 de tone. Fără să mai punem la socoteală faptul că el, în permanență, va fi alimentat cu 10–12 grinzi. Greutate, nu glumă”, arăta inginerul.

Pentru unele pile și pentru culeea dinspre stația Schitu Matei au fost construite fundații speciale, menite să stabilizeze terenul și să împiedice alunecarea versantului.

39 de piloni, ridicați în cinci ani

În vara anului 1984, cele 39 de pile și cele două culee ale viaductului au fost finalizate, iar constructorii se pregăteau să monteze grinzile. Chiar și fără grinzi, imaginea coloanelor era spectaculoasă, informa presa vremii.

„De la cota 403 metri față de nivelul mării, pe locul unde a fost plasată culeea București a Viaductului Topolog, care are o lungime de 1.300 de metri, fiind cel mai mare din țară, cele 39 de pile ale viitoarei punți de beton ni se înfățișează ca niște coloane infinite lansate către cer. Ne aflăm la picioarele unor adevărați mastodonți. Pilele uriașe, pe care se va sprijini viitoarea cale ferată, au înălțimi mari, în funcție de locul unde au fost plantate. Ne imaginăm Viaductul Topolog, despre care spuneam că va traversa, practic, o vatră de sat, un curs de apă și mai multe livezi din zonă. Pe acolo, pe acea punte de beton armat aruncată peste amețitoare văi, va zbura primul tren”, informa revista „Tribuna”, în 1984.

Viaductul Topolog în 1986. Foto: Scânteia
Viaductul în 1986. Foto: Scânteia

Grinzile urmau să fie montate cu ajutorul unui lansator special, construit la Întreprinderea de Poduri Metalice și Prefabricate din Beton Pitești. Instalația cântărea câteva sute de tone și trebuia să manevreze grinzi de aproximativ 160 de tone la înălțimi de peste 40 de metri. Montarea lor era dificilă și pentru că traseul viaductului era în curbă.

În 1985, lucrările au ajuns la suprastructură. În locul tablierelor metalice folosite până atunci pentru podurile feroviare cu deschideri mari, constructorii au folosit, în premieră, grinzi prefabricate din beton postcomprimat. Fiecare grindă avea peste 30 de metri și cântărea aproximativ 160 de tone.

„Pentru rezolvarea problemelor de transport, grinda este realizată din tronsoane de gabarite și greutăți reduse, care se pot încărca în vagoane și vehicule obișnuite, fără nicio măsură specială. Ajunse pe șantier, tronsoanele se asamblează prin postcomprimare, printr-un procedeu simplu, similar celui folosit la construcția podurilor de șosea”, nota „România liberă”, în 1986.

Viaductul, finalizat în 1988

Soluția a fost aleasă pentru reducerea consumului de oțel și a costurilor. Lucrările de montare a grinzilor au fost finalizate în primăvara anului 1988.

„Viaductul Topolog, finalizat de curând, are o lungime de 1.320 de metri și o înălțime maximă la pile de 50 de metri. Cu alte cuvinte, este cel mai lung și mai înalt viaduct de cale ferată din țară. Imediat după ce am terminat montarea ultimei grinzi la Viaductul Topolog, ne-am concentrat forțele la cele două tuneluri — de la Ploștina și Gibei —, la care mai avem de executat excavații subterane în lungime totală de aproape 1.300 de metri liniari. O altă lucrare importantă este demontarea de pe Viaductul Topolog a lansatorului de grinzi și montarea acestuia pe Viaductul Sâmnic, al doilea ca mărime de pe această magistrală feroviară”, afirma inginerul Nicolae Procop, șeful Brigăzii de Tuneluri Căi Ferate Ciofrângeni.

Acesta adăuga că, datorită frumuseții noii magistrale feroviare, constructorii îi aleseseră numele „Calea soarelui”.

Viaductul Topolog. Foto: Google Maps
Viaductul Topolog este abandonat. Foto: Google Maps

În decembrie 1988, la Topolog se lucra la finisaje: montarea trotuarelor, hidroizolația și parapeții. În schimb, tunelurile continuau să întârzie deschiderea liniei. La tunelul Gibei mai rămâneau de excavat aproximativ 300 de metri, iar la Ploștina, circa 550 de metri. Constructorii sperau ca, până la 23 august 1989, trenurile să poată circula până la Schitu Matei, ceea ce ar fi însemnat traversarea Tunelului Gibei și a viaductelor, inclusiv a Topologului.

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Tunelurile, finalizate în noiembrie 1989

La 11 octombrie 1989, constructorii anunțau străpungerea Tunelului Gibei, în lungime de 2.226 de metri, situat la limita dintre județele Argeș și Vâlcea, iar la 14 noiembrie 1989 era anunțată străpungerea Tunelului Ploștina, în lungime de 1.966 de metri.

Tunelul Gibei de pe fosta cale ferată din Vâlcea. Foto: Nenea Hartia. Wikipedia
Tunelul Gibei a rămas abandonat. Foto: Nenea Hartia. Wikipedia

Lucrările la calea ferată au fost finalizate parțial în 1989, însă, în lipsa sistemelor de semnalizare feroviară, tronsonul nu a putut fi dat în trafic.

„Până la sfârșitul anului 1989 au fost realizate următoarele lucrări: 2.406 metri de poduri și viaducte cu infrastructură pentru cale dublă, 1.241 de metri de poduri și viaducte cu infrastructură pentru cale simplă, 30.000.000 de metri cubi de terasamente, 165 de podețe și 55,236 kilometri echivalenți de suprastructură feroviară. Astfel, stadiul fizic al lucrărilor realizate se prezenta astfel: poduri și viaducte (70 la sută), tuneluri (100 la sută), podețe (97 la sută), terasamente (100 la sută), consolidări de terasamente (23 la sută), suprastructură feroviară (97 la sută)”, informa publicația Univers Ingineresc.

Proiectul avusese inițial ca termen de predare anul 1983. Inaugurarea a fost reprogramată pentru noiembrie 1985 și apoi amânată pentru octombrie 1990, dar trenurile de călători nu au circulat vreodată pe întregul traseu. Terasamentele au început să fie afectate de degradare încă din 1991, iar în 1992, alunecările de teren au produs distrugeri structurilor unor poduri și viaducte aflate încă în lucru. Într-un articol din 1994, constructorii afirmau că, în 1990, finalizarea liniei ar mai fi necesitat aproximativ un miliard de lei, la costurile de atunci.

„Oamenii au început să ne plece unul câte unul. În 1992–1993 mai rămăseseră 20–25 de oameni, acum, dacă ne adunați pe toți, mai suntem 10–15. Cu banii pe care îi primim nu putem face mare lucru”, arăta, în 1994, Aurelian Iliuță, subinginer la S.C. Tuneluri Brașov.

Alunecările de teren au pecetluit soarta căii ferate

Instabilitatea terenului a început să afecteze lucrările terminate sau aproape finalizate. La ieșirea din tunelul Ploștina, o alunecare de teren acoperise șinele pe o porțiune de 30–40 de metri. Lângă gara Tutana, terasamentul se surpase cu tot cu linie. Într-un alt loc, pământul înghițise traseul, iar constructorii încercau să ridice un nou viaduct.

„Ce nu a reușit natura au completat oamenii. S-au furat capacele de la canalele de comunicații, țevile și plasele de sârmă de la refugii, instalațiile de iluminat din tuneluri, capacele de pe trotuarele viaductelor și traversele de lemn”, afirma inginerul, într-un articol publicat de „România liberă”.

Mai multe viaducte secundare erau incomplete sau afectate. La Sâmnic, Sâmnicel și Racovița, grinzile au fost montate numai pentru un singur fir de circulație. La Popești au apărut scurgeri de terasament în zona culeelor, iar la Valea Hotarului terasamentul se lăsase cu aproximativ un metru.

Viaductul Topolog fusese și el afectat. Culeea dinspre Râmnicu Vâlcea se surpase, iar pilele 36 și 38 se înclinaseră cu șase grade spre amonte. În această zonă, unele dintre pile traversau ogrăzile localnicilor, iar câteva case se aflau la numai câțiva metri de uriașele structuri din beton.

În lipsa fondurilor alocate de statul român, lucrările de reparații și consolidări nu au fost finalizate, iar calea ferată a fost dezafectată începând din 1998.

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