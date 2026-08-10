Anunțul despre nunta lui Ronaldo a umplut străzile din Funchal. Totul s-a dovedit o farsă

Anunțată ca un eveniment monden de prim-plan, nunta starului portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo cu partenera sa Georgina Rodriguez a făcut ca mii de oameni să se adune, în weekend, la catedrala din orașul Funchal, de pe insula Madeira. Aceștia au avut parte de o mare dezamăgire.

Tabloidul britanic „The Sun” a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că Ronaldo şi Georgina vor spune „Da" în fața preotului sâmbătă, 8 august, în arhipelagul unde s-a născut atacantul lusitan, iar informația s-a răspândit rapid în media internațională.

Din acest motiv, străzile din localitatea Funchal s-au umplut cu fani purtând tricouri cu numărul 7. Mulțimea adunată a fost însă extrem de surprinsă când a văzut că în catedrală se căsătoreau, de fapt, doi necunoscuți, un cuplu de portughezi originari din Madeira şi care locuiau în Franța, potrivit cotidianului „Le Parisien”.

Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez şi-au anunţat public logodna anul trecut, fără a oferi însă mai multe detalii. Rezervarea acestui loc de desfășurare a ceremoniei religioase şi a hotelului de cinci stele Savoy Palace pentru festivități a determinat „The Sun” să creadă că ceremonia de nuntă era cea a cvintuplului câștigător al Balonului de Aur. Data părea, de asemenea, plauzibilă, deoarece ediția 2026/2027 a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, în care joacă Ronaldo, la echipa Al-Nassr, urmează să debuteze în weekendul viitor, în 15 august.

Confuzia a stârnit numeroase glume din partea nuntașilor. „Ne simțim faimoși", a glumit unul dintre invitații la ceremoniei în paginile ziarului Diario de Noticias da Madeira, văzând mulțimea din oraş.

Pe pagina oficială de Facebook a Catedralei Funchal a apărut un mesaj, câteva ore mai târziu, menționându-se că piața în care se află aceasta fusese plină de fani ai fotbalului: „După multă confuzie pe stradă cu atâția jurnaliști şi turişti, am reuşit în sfârşit să închidem biserica şi să sărbătorim".