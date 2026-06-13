Video Au început lucrările la al treilea tunel de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Constructorii lucrează simultan la trei galerii0
Au început lucrările la al treilea tunel de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, , în timp ce constructorii lucrează simultan la trei tuneluri din sectorul montan al șoselei, a anunaț sâmbătă, 13 iunie, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Sursă video: Facebook/Cristian Pistol
„Autostrada Sibiu–Pitești: al treilea tunel de pe Secțiunea 2 a intrat în lucru. Constructorii Asocierii Mapa–Cengiz avansează simultan pe trei tuneluri din sectorul montan:
- Tunelul Balota (500 m): start la săpături, primii 16 m excavați, urmează portalul de ieșire.
- Tunelul Robești (900 m): 36% stadiu fizic, excavația ambelor galerii finalizată, urmează hidroizolația și betonarea.
- Tunelul Boița1 (264 m + 247 m): 87 m și 21 m excavați pe cele două galerii, 17,17% stadiu fizic.”
Cristian Pistol transmite că lucrările pe secțiunea respectivă avansează, în prezent fiind mobilizați 562 de muncitori și 155 de utilaje, iar stadiul fizic al proiectului a ajuns la 11,63%.
Totodată, el atrage atenția că următoarea etapă importantă nu mai depinde de constructor, ci de autorități.
„Lucrările depind de eliberarea Acordului de Mediu Revizuit de către Ministerul Mediului, condiție obligatorie pentru Autorizațiile de Construire pe tot șantierul.”
Directorul CNAIR precizează că Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu–Pitești, între Boița și Cornetu, are o lungime de 31,33 kilometri și include șapte tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, precum și 24 de poduri și 24 de viaducte care însumează circa 11 kilometri.
Contractul pentru execuția acestei secțiuni are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.
Când se va putea circula pe această secțiune
Potrivit 130km.ro, contractul a fost semnat în februarie 2022, iar termenul de deschidere a autostrăzii este 2029.
Tronsonul 2 al autostrăzii A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122,11 kilometri, la care se adaugă cei 17,56 kilometri ai centurii Sibiului. Este una dintre cele mai importante investiții rutiere din România, deoarece asigură traversarea Carpaților și legătura directă dintre Transilvania și Muntenia.
Centura Sibiului a fost deschisă circulației în decembrie 2010, iar prima secțiune a autostrăzii, între Sibiu și Boița, a fost inaugurată în decembrie 2022. Secțiunea 5, dintre Curtea de Argeș și Pitești, a fost deschisă etapizat, în decembrie 2024 și iunie 2025.
Potrivit calendarului actual, secțiunea 4 ar urma să fie finalizată în 2026, iar cele mai dificile porțiuni montane, secțiunile 2 și 3, au termen de deschidere în 2029. În afara secțiunii 2, aflată în prezent în execuție și prezentată separat, tronsonul este împărțit în următoarele secțiuni:
- Centura Sibiu (Șelimbăr – Șura Mică) are o lungime de 17,56 kilometri și a fost deschisă circulației în decembrie 2010.
- Secțiunea 1 Sibiu – Boița are 13,17 kilometri și este construită de compania PORR. Contractul, în valoare de 613 milioane de lei fără TVA, a fost semnat în aprilie 2019 și a prevăzut 12 luni pentru proiectare și trei ani pentru execuție. Tronsonul a fost deschis circulației în decembrie 2022.
- Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni are o lungime de 37,40 kilometri și este realizată de asocierea Webuild (fosta Astaldi) – Tancrad. Contractul, semnat în august 2022, are o valoare de 5,32 miliarde de lei fără TVA și prevede 12 luni pentru proiectare și 45 de luni pentru execuție. Termenul estimat pentru deschiderea circulației este anul 2029.
- Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș are 9,86 kilometri și este construită de PORR. Contractul, semnat în noiembrie 2021, are o valoare de aproximativ 1,68 miliarde de lei fără TVA și include 16 luni pentru proiectare și 44 de luni pentru execuție. Deschiderea circulației este estimată pentru anul 2026.
- Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești are o lungime de 30,35 kilometri și a fost realizată de Astaldi. Contractul, semnat în mai 2020, a avut o valoare de peste 1,71 miliarde de lei fără TVA și a prevăzut 12 luni pentru proiectare și 48 de luni pentru execuție. Circulația a fost deschisă etapizat: pe segmentul Băiculești – Pitești (15,77 km) în decembrie 2024, iar pe segmentul Curtea de Argeș – Băiculești (14,58 km) în iunie 2025.