Video Au început lucrările la al treilea tunel de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Constructorii lucrează simultan la trei galerii

Au început lucrările la al treilea tunel de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, , în timp ce constructorii lucrează simultan la trei tuneluri din sectorul montan al șoselei, a anunaț sâmbătă, 13 iunie, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Sursă video: Facebook/Cristian Pistol

„Autostrada Sibiu–Pitești: al treilea tunel de pe Secțiunea 2 a intrat în lucru. Constructorii Asocierii Mapa–Cengiz avansează simultan pe trei tuneluri din sectorul montan:

- Tunelul Balota (500 m): start la săpături, primii 16 m excavați, urmează portalul de ieșire.

- Tunelul Robești (900 m): 36% stadiu fizic, excavația ambelor galerii finalizată, urmează hidroizolația și betonarea.

- Tunelul Boița1 (264 m + 247 m): 87 m și 21 m excavați pe cele două galerii, 17,17% stadiu fizic.”

Cristian Pistol transmite că lucrările pe secțiunea respectivă avansează, în prezent fiind mobilizați 562 de muncitori și 155 de utilaje, iar stadiul fizic al proiectului a ajuns la 11,63%.

Totodată, el atrage atenția că următoarea etapă importantă nu mai depinde de constructor, ci de autorități.

„Lucrările depind de eliberarea Acordului de Mediu Revizuit de către Ministerul Mediului, condiție obligatorie pentru Autorizațiile de Construire pe tot șantierul.”

Directorul CNAIR precizează că Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu–Pitești, între Boița și Cornetu, are o lungime de 31,33 kilometri și include șapte tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, precum și 24 de poduri și 24 de viaducte care însumează circa 11 kilometri.

Contractul pentru execuția acestei secțiuni are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.

Când se va putea circula pe această secțiune

Potrivit 130km.ro, contractul a fost semnat în februarie 2022, iar termenul de deschidere a autostrăzii este 2029.

Tronsonul 2 al autostrăzii A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122,11 kilometri, la care se adaugă cei 17,56 kilometri ai centurii Sibiului. Este una dintre cele mai importante investiții rutiere din România, deoarece asigură traversarea Carpaților și legătura directă dintre Transilvania și Muntenia.

Centura Sibiului a fost deschisă circulației în decembrie 2010, iar prima secțiune a autostrăzii, între Sibiu și Boița, a fost inaugurată în decembrie 2022. Secțiunea 5, dintre Curtea de Argeș și Pitești, a fost deschisă etapizat, în decembrie 2024 și iunie 2025.

Potrivit calendarului actual, secțiunea 4 ar urma să fie finalizată în 2026, iar cele mai dificile porțiuni montane, secțiunile 2 și 3, au termen de deschidere în 2029. În afara secțiunii 2, aflată în prezent în execuție și prezentată separat, tronsonul este împărțit în următoarele secțiuni: