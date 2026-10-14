 Cum pregătești panourile fotovoltaice pentru iarnă. Cât mai produc în sezonul rece și cum reduci factura | adevarul.ro
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Cum pregătești panourile fotovoltaice pentru iarnă. Cât mai produc în sezonul rece și cum reduci factura

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Panourile fotovoltaice nu se opresc iarna, dar produc mai puțină energie. Pentru a limita pierderile, sistemul ar trebui verificat înainte de sezonul rece, iar consumul mutat cât mai mult în orele cu soare.

Robot care curăță panourile fotovoltaice de pe un acoperiș
Panourile fotovoltaice trebuie curățate înainte de venirea iernii Foto: arhivă

Frigul nu este principalul vinovat pentru scăderea producției. Mai mult contează zilele scurte, norii și zăpada care poate acoperi temporar panourile. „În lunile de iarnă, producția poate fi cu aproximativ 50–70% mai mică decât vara. Diferența este determinată în principal de zilele mai scurte, numărul redus de ore cu soare, nebulozitate și eventualele depuneri de zăpadă. Producția exactă depinde de amplasarea, orientarea și puterea sistemului. Temperaturile scăzute nu afectează negativ eficiența panourilor, care pot funcționa foarte bine pe vreme rece. Producția scade însă din cauza duratei reduse a zilei, a radiației solare mai slabe, a norilor și a zăpezii care poate acoperi temporar suprafața panourilor”, explică Răzvan Iordache, Coordonator Marketing Livoltek.

Cât produc panourile fotovoltaice într-o zi de iarnă

În condiții obișnuite de iarnă, un sistem poate produce orientativ între 1 și 2 kWh pentru fiecare kWp instalat într-o zi. Astfel, un sistem rezidențial de 3 kWp poate genera aproximativ 3-6 kWh, unul de 5 kWp între 5 și 10 kWh, iar unul de 10 kWp între 10 și 20 kWh.

Valorile pot fi însă mult mai mici în zilele înnorate și mai mari în cele senine. Producția depinde și de amplasarea sistemului, orientarea și înclinarea panourilor și eventualele zone de umbrire.

Ce trebuie verificat înainte de venirea iernii

Una dintre primele verificări poate fi făcută direct din aplicația de monitorizare. Proprietarul poate compara producția cu cea din perioade similare și poate urmări eventualele scăderi neobișnuite sau alerte ale invertorului.

„Verificarea este recomandată la începutul toamnei, înainte de apariția înghețului și a precipitațiilor abundente. Astfel, eventualele probleme pot fi remediate înainte ca accesul pe acoperiș să devină dificil sau periculos”, spune Silviu Porumb, fondator PRB Fotovoltaice.

Inspecția ar trebui să urmărească starea panourilor, structura de prindere, cablurile și conectorii, tabloul electric, protecțiile și funcționarea invertorului. Trebuie verificate și eventualele infiltrații din apropierea punctelor de fixare, stabilitatea structurii și sursele de umbrire, precum crengile sau vegetația.

O parte dintre verificări pot fi făcute de proprietar, însă intervențiile tehnice ar trebui lăsate personalului autorizat.

„Proprietarii pot urmări vizual panourile de la sol și pot verifica producția în aplicație. Intervențiile pe acoperiș, verificarea conexiunilor și măsurătorile electrice trebuie realizate de personal autorizat pentru evitarea accidentelor și a deteriorării sistemului”, precizează Silviu Porumb.

Trebuie curățate panourile înainte de iarnă?

Curățarea este recomandată atunci când există depuneri persistente de praf, frunze, excremente de păsări sau alte impurități care împiedică lumina să ajungă uniform la suprafața panourilor. Ploaia poate îndepărta murdăria ușoară, însă nu întotdeauna și depunerile consistente.

Dacă este necesară curățarea, trebuie folosite ustensile moi și soluții care nu afectează sticla sau stratul de protecție. În cazul instalațiilor montate pe acoperiș, intervenția ar trebui realizată de specialiști.

Nici zăpada nu trebuie îndepărtată cu orice preț. În cele mai multe cazuri, aceasta alunecă după creșterea temperaturii. Dacă stratul persistă și afectează semnificativ producția, intervenția trebuie făcută de personal specializat, fără obiecte care pot zgâria sau deteriora panourile.

Cum poți folosi mai bine energia produsă iarna

Iarna, prosumatorii pot reduce factura dacă folosesc cât mai mult din energia produsă direct în timpul zilei. Consumatorii mari, precum mașina de spălat, boilerul, pompa de căldură sau stația de încărcare, pot fi programați în intervalele cu soare și folosiți succesiv.

„În timpul zilei pot fi utilizați consumatorii cu necesar mare de energie, precum boilerul, pompa de căldură, aparatele de climatizare, electrocasnicele și stația de încărcare a mașinii electrice. Reducerea facturii depinde de producție și de cantitatea de energie consumată direct. Cu cât autoconsumul este mai ridicat, cu atât scade cantitatea de energie cumpărată din rețea”, spune Răzvan Iordache.

Verificările preventive pot limita pierderile de producție și riscul unor probleme tehnice în sezonul rece.

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