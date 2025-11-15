search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece

Publicat:

Eficiența panourilor fotovoltaice iarna este mai mică decât în lunile de vară, dar nu atât de mult pe cât ai crede. Chiar și în sezonul rece, un sistem fotovoltaic bine dimensionat și întreținut corect poate produce o cantitate semnificativă de energie electrică.

Cineva curăță cu peria panourile fotovoltaice de pe acoperiș
Vremea rece favorizează producția de energie din fotovoltaice

Performanța panourilor fotovoltaice iarna ține mai mult de configurație și întreținere decât de soare. Un sistem optimizat poate produce constant 1,5–2,5 kWh/zi pentru fiecare kWp instalat, ceea ce înseamnă 60–80% din producția de vară, chiar și în sezonul rece, spun specialiștii în domeniul fotovoltaicelor.

Vremea rece favorizează producția, deci în zilele însorite vei obține o producție mai mare. Panourile de dimensiuni mici destinate instalațiilor rezidențiale funcționează mai mult în perioadele cu iluminare redusă, pornesc producția de la o tensiune mai mică, deci au mai multe ore de funcționare iarna. Panourile 400-500w sunt mai potrivite pentru sistemele rezidențiale decât cele 5-600+w care în general sunt destinate industriei sau parcurilor”, explică Albert Soare, fondator Kilowat.

Potrivit specialistului ⁠tehnologia panourilor este cea care contează, de exemplu panourile fotovoltaice HJT și N type Topcon au o eficiență mai mare decât cele P Type. Acesta mai spune că în perioade cu puțină luminozitate detaliile contează, cum ar fi mufele MC4 la un cablu solar dimensionat corect, dar și calitatea superioară a echipamentelor fotovoltaice.

Siguranța, de asemenea, este importantă. Sezonul umed sporește riscul de electrocutare dacă sistemul nu are împământare conformă atât a sistemului, cât și a sistemului de prindere. Este posibil în cazul în care montajul nu a fost făcut corespunzător să existe tensiune pe burlane sau în alte elemente metalice din jurul casei”, adaugă expertul în domeniul fotovoltaicelor.

Cum funcționează eficiența iarna

Temperaturile scăzute sunt, paradoxal, un avantaj. Panourile fotovoltaice funcționează mai eficient la frig deoarece pierd mai puțină energie prin încălzire.

Zăpada și norii pot diminua producția, dar panourile moderne au strat antiaderent și, de obicei, zăpada alunecă rapid de pe suprafață.

În general, un sistem fotovoltaic produce aprox. 25–40% din energia de vară în lunile de iarnă, în funcție de zonă și orientare.

„Iarna, deși durata zilei este mai scurtă, temperatura scăzută crește randamentul electric, iar un sistem bine poziționat (45–60 grade înclinare, orientare spre sud și panouri curate) poate atinge 60-80% din producția nominală.

În termeni practici, asta înseamnă că un sistem de 10 kWp care produce vara în medie 45-50 kWh/zi, iarna va genera între 25 și 35 kWh/zi în zilele senine. În zilele complet înnorate sau cu zăpadă depusă, producția poate coborî la 5-10 kWh/zi, dar sistemul rămâne activ și contribuie constant la consumul propriu”, explică George Achim, CEO GTA Energy.

Ce poți face pentru a optimiza producția în sezonul rece

Sunt câteva măsuri simple, dar cu impact major, conform recomandările specialistului George Achim:

1. Unghiul de montaj – înclinarea ideală iarna este între 45° și 60°, astfel încât panourile să capteze mai bine radiația solară joasă și să elimine zăpada mai ușor.

2. Curățarea și monitorizarea – panourile trebuie verificate după fiecare ninsoare; o aplicație de monitorizare îi ajută pe utilizatori să vadă imediat dacă un string produce mai puțin.

3. Utilizarea bateriilor solid-state, care rezistă până la –20°C, sunt o soluție cu eficiență energetică ridicată, insă, în lipsa acestora, e important ca bateriile să fie amplasate într-un spațiu unde temperatura ambientală nu scade sub 5°C, conform fișelor tehnice TMC.

Deși iarna producția poate scădea față de vară, randamentul pe termen lung nu este afectat. Panourile performează chiar mai bine la temperaturi scăzute, iar o întreținere corectă asigură funcționarea lor optimă.

