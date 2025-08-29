search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

ChatGPT oferă instrucțiuni periculoase în testele de siguranță. Ce au descoperit cercetătorii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

ChatGPT a oferă rețete pentru bombe și sfaturi de hacking. Testele de siguranță OpenAI și Anthropic au descoperit chatboti dispuși să împărtășească instrucțiuni despre explozibili, arme biologice și criminalitate cibernetică, potrivit The Guardian.

ChatGPT le-ar fi oferit solicitanților rețete pentru bombe și sfaturi de hacking.. FOTO pixabay jpg
ChatGPT le-ar fi oferit solicitanților rețete pentru bombe și sfaturi de hacking.. FOTO pixabay jpg

Un model ChatGPT a oferit cercetătorilor instrucțiuni detaliate despre cum să bombardeze un complex sportiv, indicând inclusiv punctele slabe ale anumitor arene și a oferit  rețete pentru fabricarea de explozibili și sfaturi pentru acoperirea urmelor, arată testele de siguranță efectuate în această vară.

GPT-4.1 de la OpenAI a explicat, de asemenea, detaliat, cum se poate transforma antraxul în armă și cum se pot obține două tipuri de droguri ilegale.

Testarea a făcut parte dintr-o colaborare neobișnuită între OpenAI, start-up-ul de inteligență artificială în valoare de 500 de miliarde de dolari condus de Sam Altman, și compania rivală Anthropic, fondată de experți care au părăsit OpenAI din motive de siguranță.

Fiecare dintre cele două companii a testat modelele celeilalte, punându-le la încercare în sarcini periculoase.

Totuși, testarea nu reflectă în mod direct modul în care se comportă modelele în utilizarea publică, când se aplică filtre de siguranță suplimentare.

Anthropic a declarat însă că a observat „un comportament îngrijorător... în ceea ce privește utilizarea abuzivă” la GPT-4o și GPT-4.1 și a afirmat că necesitatea evaluărilor de „aliniere” a IA devine „din ce în ce mai urgentă”.

Modelul Claude, utilizat într-o tentativă de operațiune de șantaj

Anthropic a dezvăluit că modelul său Claude a fost utilizat într-o tentativă de operațiune de șantaj la scară largă de către agenți nord-coreeni care falsificau cereri de angajare la companii internaționale de tehnologie și în vânzarea de pachete de ransomware generate de IA, pentru suma de până la 1.200 de dolari.

Potrivit companiei, IA a fost „transformată în armă” cu modele utilizate acum pentru a efectua atacuri cibernetice sofisticate și pentru a permite fraudele. „ Aceste instrumente se pot adapta în timp real la măsurile defensive, cum ar fi sistemele de detectare a malware-ului”, a afirmat compania:

Ne așteptăm ca atacurile de acest tip să devină mai frecvente, deoarece codarea asistată de AI reduce expertiza tehnică necesară pentru comiterea infracțiunilor cibernetice”.

Ardi Janjeva, cercetător asociat senior la Centrul pentru Tehnologii Emergente și Securitate din Marea Britanie, spune că aceste exemple sunt „îngrijorătoare”, dar că nu există încă „o masă critică de cazuri reale de mare amploare”.

Cu resurse dedicate, concentrarea cercetării și cooperarea intersectorială, „va deveni mai dificil, și nu mai ușor, să se desfășoare aceste activități rău intenționate folosind cele mai noi modele de ultimă generație”, a mai spus cercetătorul.

Companiile au explicat de ce au dezvălui rezultatele acestor teste: pentru  transparență. 

OpenAI a declarat că ChatGPT-5, lansat după testare, „prezintă îmbunătățiri substanțiale în domenii precum lingușirea, halucinațiile și rezistența la utilizarea abuzivă”.

Modelele OpenAI,  „mai permisive decât ne-am fi așteptat în cooperarea cu cererile clar dăunătoare”

Potrivit Anthropic, este posibil ca multe dintre căile de utilizare abuzivă pe care le-a studiat să nu fie posibile în practică dacă ar fi instalate măsuri de protecție în afara modelului.

„Trebuie să înțelegem cât de des și în ce circumstanțe sistemele ar putea încerca să întreprindă acțiuni nedorite care ar putea duce la prejudicii grave”, a avertizat compania.

Potrivit cercetătorilor de la Anthropic, modelele OpenAI erau „mai permisive decât ne-am fi așteptat în cooperarea cu cererile clar dăunătoare ale utilizatorilor simulați”.  Mai exact, au cooperat cu solicitări de utilizare a instrumentelor dark-web pentru a cumpăra materiale nucleare, identități furate și fentanil, cereri de rețete pentru metamfetamină și bombe improvizate și pentru a dezvolta spyware.

Umintim că, recent, un cuplu din California a anunțat că dă în judecată compania OpenAI după ce chatbot-ul acestuia, ChatGPT, l-a încurajat pe fiul celor doi să se sinucidă.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
mediafax.ro
image
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
antena3.ro
image
Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
playtech.ro
image
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a încheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exultă: "Facem echipă mare!"
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este românul arestat în SUA, după ce autoritățile au văzut la mâna fiului un ceas de 40.000 de dolari! Bărbatul era căutat pentru mai multe furturi
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Horoscop luna Septembrie 2025. Trei zodii care trag lozul norocos
mediaflux.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Olivia Steer și Andi Moisescu: markteting sau despărțire adevărată?
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?