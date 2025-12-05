Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe reporteri: „Modul de prezentare merită deja un premiu”

Localul se numește „La bunica” și oferă o gamă variată de preparate tradiționale românești, de la supe până la deserturi desăvârșite.

Restaurantul a fost deschis în primăvara acestui an. Este singurul local românesc din Limburg, iar meniul său redă influențele culinare est-europene și balcanice, în timp ce oferă o perspectivă autentică asupra bucătăriei românești, scrie De Limburger.

Presa locală laudă inițiativa, menținând că un lucru remarcabil al bucătăriei românești este abordarea „serioasă a supelor”.

„La bunica” oferă 3 variante diferite: ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole cu carne afumată.

Ciorbele se servesc cu garnituri specifice. Ciorba de burtă vine cu ardei roșu și smântână, iar ciorba de fasole vine cu murături. Aceste combinații oferă o experiență gustativă autentică și complexă, potrivit sursei citate.

În meniul restaurantului se mai găsesc și sarmalele, dar și o varietate de feluri principale pe bază de carne.

Reporterii de la De Limburger au rămas impresionați de vânăta pane.

„Modul de prezentare merită deja un premiu; în loc să fie tăiată în felii, vânăta este tăiată pe lungime în fâșii, care sunt încă atașate de codiță la un capăt. Aluatul din jurul acestor fâșii este plăcut crocant, iar vânăta din interior este moale, fără a deveni păstoasă”, mai scrie ziarul.

Numele „La bunica” se reflectă în decorul și atmosfera restaurantului.

Deasupra barului au fost expuse fotografii cu bunica proprietarilor, iar în unele dintre ele poate fi văzută în timp de prepară mese bogate.

De asemenea, meniul include preparatele „La bunica” și pui „La bunica”, care sunt gătite chiar de bunica ce se află în bucătărie.

Platoul „La bunica” este o farfurie mare plină de bucăți de carne pe cartofi prăjiți crocanți și aromatizați cu mărar.

Prețurile restaurantului românesc sunt accesibile. Supele costă între 7,50 și 7,90 euro (38-40 de lei), platoul de carne „La bunica” pentru două persoane ajunge la 40,90 de euro (aproximativ 208 lei). De asemenea, puiul „La bunica” este 17,90 de euro (aproximativ 91 de lei), iar vânăta pane ajunge la 10,60 de euro (aproximativ 54 de lei).

Restaurantul „La Bunica” oferă câteva preparate unice în regiune, iar experiența este completată de selecția de vinuri și bere românești.