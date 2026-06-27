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Cum afli exact când te poți pensiona. Calculatorul CNPP care arată vârsta de pensionare actualizată

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Mulți români ajung în apropierea vârstei de pensionare fără să știe exact momentul în care pot depune dosarul, pentru că regulile nu sunt identice pentru toate persoanele. Vârsta de pensionare diferă în funcție de anul și luna nașterii, iar în cazul femeilor, aceasta este în continuare într-un proces gradual de creștere. În acest context, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziție un instrument online care oferă un răspuns personalizat pentru fiecare situație în parte: calculatorul vârstei de pensionare.

Mai multe femei își depun dosarul de pensionare la Casa de pensii
Vârsta de pensionare pentru femei crește de la 1 iulie. Foto Inquam Photos

Deși discuțiile publice vorbesc frecvent despre o vârstă standard de pensionare, în realitate aceasta nu este aceeași pentru toată lumea. Sistemul de pensii este construit pe baza unei eșalonări, ceea ce înseamnă că vârsta de pensionare este stabilită progresiv, în funcție de data nașterii și de regulile aplicabile generației respective.

Această structură face ca diferențele dintre persoane să fie uneori de câteva luni sau chiar mai mult, chiar dacă vorbim despre persoane născute în același an. Din acest motiv, estimările generale sunt adesea insuficiente, iar verificarea individuală devine necesară pentru a înțelege exact momentul pensionării..

Calculatorul vârstei de pensionare

Pentru a elimina aceste incertitudini, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție un calculator online dedicat vârstei de pensionare.

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Calculatorul vârstei de pensionare poate fi accesat AICI

Instrumentul permite utilizatorilor să introducă datele personale de bază, precum data nașterii, iar sistemul calculează automat vârsta standard de pensionare și momentul estimat în care se poate depune dosarul pentru pensie. Rezultatul reflectă legislația în vigoare și ține cont de eșalonarea stabilită prin lege.

Practic, calculatorul funcționează ca un instrument de clarificare individuală, eliminând nevoia de interpretare a tabelelor legislative sau a informațiilor generale care pot fi greu de aplicat fiecărui caz în parte.

Ce se schimbă pentru femei începând cu 1 iulie

În paralel cu utilizarea calculatorului CNPP, este important de înțeles contextul legislativ actual. De la 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei continuă procesul gradual de creștere, în cadrul calendarului de aliniere la nivelul de 65 de ani.

Această ajustare nu se aplică uniform tuturor persoanelor, ci depinde de anul și luna nașterii. În unele cazuri, modificarea poate însemna o amânare de câteva luni a momentului pensionării, în timp ce pentru alte categorii impactul este deja inclus în graficul anterior.

Din acest motiv, două persoane cu diferențe mici de vârstă pot avea date diferite de pensionare, ceea ce face verificarea individuală esențială.

Cum se calculează vârsta de pensionare

Vârsta de pensionare este stabilită prin lege și variază în funcție de generație, fiind ajustată treptat în timp. Sistemul ia în considerare atât vârsta standard, cât și stagiul minim de cotizare, adică perioada în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii.

Aceste două condiții funcționează împreună și determină momentul în care o persoană poate solicita pensia pentru limită de vârstă. În lipsa îndeplinirii stagiului minim, chiar dacă vârsta este atinsă, dreptul la pensie poate fi amânat până la completarea perioadei necesare.

De ce este util calculatorul în practică

În practică, diferențele dintre persoanele din aceeași generație pot crea confuzii, mai ales în contextul în care regulile se modifică gradual. Calculatorul CNPP devine astfel un instrument util nu doar pentru cei aproape de pensionare, ci și pentru persoanele care vor să își planifice din timp momentul retragerii din activitate.

În plus, instrumentul oferă un reper clar într-un sistem în care vârsta de pensionare nu este fixă, ci dependentă de mai mulți factori individuali. Acest lucru este important mai ales în contextul în care legislația privind pensiile continuă să fie ajustată în timp.

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