search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum a scăzut acoperirea vaccinală în România. Ce se întâmplă în județele cu cea mai mică rată, versus județul cu cele mai bune cifre

0
0
Publicat:

Rujeola revine în forță în Europa, iar creșterea numărului de cazuri merge mână în mână cu scăderea acoperirii vaccinale. Un studiu calitativ realizat de INSP și Biroul de țară al OMS în România a identificat barierele în calea vaccinării în comunitățile vulnerabile, dar și modalitățile eficiente de intervenție.

Doar puțin peste 60% dintre copii sunt vaccinați antirujeolă cu a doua doză FOTO: Shutterstock
Doar puțin peste 60% dintre copii sunt vaccinați antirujeolă cu a doua doză FOTO: Shutterstock

În cursul anului trecut, în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) s-a înregistrat revenirea în forță a rujeolei, o boală gravă, extrem de contagioasă, dar prevenibilă prin vaccinare. Autoritățile sanitare au raportat 127.350 de cazuri, mai mult decât dublu față de totalul din 2023 și cel mai ridicat nivel din 1997 și până în prezent, arată Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

În România, în perioada 01.01.2023-31.12.2024 au fost notificate 27.234 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 22 de decese (5 în Municipiul București, 4 în județul Brașov, 3 în județul Giurgiu, 2 în județul Argeș, 2 în județul Iași, 1 în județul Mureș, 1 în județul Sibiu, 1 în județul Buzău, 1 în județul Constanța, 1 în județul Alba și 1 în județul Ialomița).

Explicația este scăderea acoperirii pentru prima doză de vaccin împotriva rujeolei în întreaga UE/SEE, România documentând o scădere abruptă de la 83% în 2022 la 78% în 2024.

„În plus, doar 62% dintre copiii români au primit a doua doză de vaccin ROR, un procent cu mult sub procentul de 95% recomandat de OMS”, arată INSP, într-un comunicat postat pe site-ul propriu.

Comunitățile vulnerabile au cele mai mici rate de acoperite vaccinală

Pentru că cifrele statistice au în spate motive ale nevaccinării, INSP a realizat, împreună cu Biroul de țară al Organizației Mondiale a Sănătății în România (OMS), cu sprijinul programului EU4Health derulat de DG SANTE (Departamentul de Sănătate) al Comisiei Europene, un studiu calitativ pentru a scoate în evidență cauzele acestor rate mici de vaccinare și pentru a identifica și modalitățile de intervenție eficientă în vederea îmbunătățirii acoperirii vaccinale.

Au fost stabilite pentru studiu trei județe din România, respectiv zonele rurale și semi-urbane din aceste județe. Brașov și Timiș au fost alese pentru că sunt printre județele cu cele mai mici cifre în privința acoperirii vaccinale pentru rujeolă, în timp ce Covasna este județul în care lucrurile merg cel mai bine și de unde s-au putut desprinde practici care ar putea fi replicate cu succes la nivel național.

„Deși datele statistice ilustrează amploarea problemei, acest studiu oferă o perspectivă asupra experiențelor umane din spatele acestor cifre”, arată INSP.

În primele două județe, Brașov, respectiv Timiș, acoperirea vaccinală în rândul copiilor este sub 80%, în timp ce în Covasna depășește 90%. În cadrul fiecărui județ au fost identificate comunități cu acoperire redusă, unele dintre acestea aparținând minorităților etnice (romi).

Au participat la studiu 68 de părinți/aparținători (mame/ bunici) ai copiilor cu vârste cuprinse între 24 și 30 de luni și 48 persoane care lucrează în domeniul sănătății. „A fost utilizată o eșantionare prin conveniență pentru a recruta o combinație de părinți/aparținători (în funcție de statutul de vaccinare al copilului lor) și de personalul medical (în funcție de rolul profesional) pentru a facilita compararea barierelor și a factorilor determinanți. Majoritatea părinților/aparținătorilor (94%) provin din cele două județe cu acoperire scăzută ROR , reflectând obiectivul acestui studiu. A existat o bună diversificare a statutului vaccinării ROR pentru copii: 24% părinți/aparținători nevaccinați, 41% parțial vaccinați, 35% complet vaccinați. Majoritatea (74%) nu au urmat studii liceale, ceea ce reprezintă o confirmare a situației socio-economice scăzute”, explică autorii studiului.

Personalul medical cuprins în studiu a fost distribuit în mod egal între cele trei județe (27% Brașov, 33% Timișoara, 40% Covasna) și rolurile profesionale (21% mediatori sanitari, 23% asistenți medicali comunitari, 31% medici de familie, 25% asistenți medicali de familie). Majoritatea participanților au fost femei (88%), cu o medie de vârstă cuprinsă între 41 și 55 de ani și cu un nivel ridicat de experiență (media 9 -22 ani).

Ce-i îndepărtează pe părinți de cabinetul medicului vaccinator

Cauza ratei mici de vaccinare nu este, așa cum s-ar putea crede, refuzul categoric al părinților de a accepta vaccinul, chiar dacă medicii vaccinatori au tras nenumărate semnale de alarmă în ultimii ani cu privire la efectul negativ al curentului anti-vaccinist care s-a acutizat post-pandemia COVID-19. În comunitățile vulnerabile, în care sunt cele mai mari probleme privind vaccinarea, acestea fiind și cel mai pregnant reprezentate în numărul pacienților afectați de rujeolă, să ajungă în cabinetul medicului pare să fie cel mai mare obstacol pentru familii. Pentru că vorbim de comunități sărace, de familii care pleacă frecvent în străinătate și revin, de părinți fără educație, nu puține sunt situațiile în care copiii care care trebuie vaccinați nici măcar nu au documente de identitate, sau personalul medical nu reușește să ia legătura cu familia.

Cercetarea a mai relevat printre motivele nevaccinării și discriminarea și lipsa de încredere în personalul medical, menționate de către unii părinți/aparținători, în special de către cei din comunitățile de romi.

Un alt obstacol important a fost percepția stigmatizării și discriminării, percepute în special de familiile din comunitățile rome. Unii părinți au relatat faptul că nu s-au simțit bineveniți în unitățile medicale sau că au fost judecați pentru situația lor socială, ceea ce i-a determinat să evite adresarea pentru a obține serviciile medicale. Alții au menționat și provocări practice, precum lipsa documentelor de identitate sau dificultăți în înregistrarea copiilor la un medic de familie, obstacole care împiedică atât vaccinarea, cât și accesul la alte servicii medicale esențiale”, menționează reprezentanții instituției de sănătate publică.

Citește și: Al doilea copil nevaccinat a murit din cauza rujeolei în Texas. În SUA, au fost raportate 600 de cazuri anul acesta, dublu față de 2024

Îmbolnăvirea, principalul motiv pentru ratarea vaccinării

Relativ puțini sunt părinții care cunosc calendarul de vaccinare și care știu când să se prezinte pentru administrarea vaccinului. În schimb se bazează foarte mult pe memento-uri și pe contactul direct pentru vaccinarea copiilor. Mulți dintre ei nu primesc mesaje de urmărire după programările ratate, în condițiile în care ratarea programării, din diverse motive, nu este chiar atât de rar întâlnită.

Părinții intervievați din cele trei județe au menționat frecvent că principalul obstacol în prezentarea la vaccinare a fost îmbolnăvirea. Majoritatea au spus că se bazează exclusiv pe notificările din partea clinicilor și a medicilor de familie pentru a ști când să își aducă copiii pentru vaccinare. Deși există sisteme automate de transmitere a mesajelor SMS, acestea nu trimit notificări suplimentare în cazul programărilor ratate, iar apelurile directe de urmărire, din partea personalului medical, nu se realizează întotdeauna. Acest lucru reprezintă o barieră în special în comunitățile cu un nivel scăzut de alfabetizare în domeniul sănătății, unde încrederea și interacțiunea umană joacă un rol esențial”, atrage atenția INSP.

Un aspect interesant desprins din cercetarea calitativă este cel privind influența prietenilor și a familiei. „Contrar percepțiilor asistenților medicali, aceștia (n. red. – părinții/aparținătorii) nu au vorbit despre faptul că sunt influențați de dezinformarea din mass-media și social media”, arată autorii studiului, în schimb și-au exprimat teama față de vaccinarea copiilor „pe baza unor povestiri despre copii care au avut reacții adverse grave”.

O mai bună comunicare și flexibilitate în oferirea vaccinurilor, printre soluții

În județul cu rezultate bune la vaccinare s-a constatat că există și o mai bună comunicare cu familiile. Personalul medical le apelează direct, în plus față de notificările automate prin SMS, pentru primele programări, și astfel crește rata de prezență.

Printre propunerile care ar putea duce la creșterea ratei de vaccinare sunt menționate, de altfel, utilizarea de memento-uri înainte de vaccinare și urmărirea activă a programărilor de vaccinare ratate.

S-a constatat de asemenea că este nevoie de materiale informative adaptate nivelul de înțelegere din comunitate, pliantele puse la dispoziție prin intermediul DSP-urilor dovedindu-se ineficiente în comunitățile în care părinții nu știu să citească sau citesc greu. Este nevoie de resurse vizuale adaptate din punct de vedere cultural pentru părinții/aparținătorii cu un nivel scăzut de alfabetizare, distribuite prin intermediul cabinetelor medicilor de familie și al unităților de maternitate, au conchis autorii studiului. Este de asemenea nevoie de creșterea gradului de conștientizare a medicilor de familie cu privire la importanța comunicării pentru vaccinare. Se recomandă și lansarea de campanii de comunicare orientate către schimbarea comportamentului, inclusiv scurte videoclipuri educative, pentru a ajunge la diferite grupuri socio-economice.

Un alt aspect important care ar putea îmbunătăți cifrele este flexibilitatea în oferirea vaccinurilor. Concret, este de dorit să se reușească administrarea de vaccinuri în afara programării, atunci când părinții/aparținătorii își aduc copilul la cabinetul medical din alte motive. Pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de acomodarea familiilor aparținând minorităților etnice care nu au programare, nerefuzarea nimănui și desfășurarea de campanii de vaccinare în proximitatea comunității.

O altă provocare este să se ajungă la copiii din zonele neacoperite, pentru că încă sunt copii în aceste comunități neînscriși pe lista unui medic de familie. Este de asemenea de dorit să se faciliteze colaborarea dintre liderii comunităților locale, personalitățile religioase și mediatorii de încredere în domeniul sănătății pentru a promova acceptarea în comunitățile ezitante.

Citește și: O boală considerată eradicată face ravagii în SUA, după scăderea vaccinării. Kennedy Jr., în centrul scandalului

Pe de altă parte, Ministerul Sănătății și INSP ar trebui să extindă inițiativele (cum ar fi centrele comunitare) pentru a ajunge la copiii din zonele îndepărtate sau slab deservite.

Campaniile din ușă în ușă și vaccinările la domiciliu, sau utilizarea centrelor comunitare/ lăcașurilor de cult ca centre de vaccinare ar trebui și acestea luate în considerare, ca și dezvoltarea de campanii de informare pentru medicii de familie, încurajându-i să vaccineze copiii care nu au CNP, în special având în vedere că platforma generează acum CNP-uri, arată INSP. Ar fi nevoie și de recrutarea asistenților medicali suplimentari pentru a permite extinderea serviciilor și reducerea timpilor de așteptare în clinici, se mai menționează în studiu.

Rolul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari, o arată experiența din județul Covasna, este deosebit. „În județul Covasna, activitățile de informare desfășurate de mediatorii sanitari comunitari au fost eficiente în generarea încrederii și au contribuit la creșterea ratelor de vaccinare. De asemenea, multe clinici și medici de familie au oferit flexibilitate prin permiterea accesului fără programare și vaccinând în afara programărilor stabilite. Aceste strategii au sporit încrederea și au îmbunătățit accesibilitatea pentru familiile cu program de lucru neregulat sau dificultăți de transport”, se mai arată în raportul INSP.

Vaccinarea salvează vieți, dar pentru a funcționa, ea are nevoie de încredere, informare corectă și acces echitabil. Doar printr-un efort comun – OMS, INSP, autorități locale, profesioniști din sistemul medical, organizații ale societății civile, entități economice, mass-media și cetățeni – putem asigura protecția fiecărui copil, adult și vârstnic din Români” a declarat dr. Simona Pârvu, directorul general al Institutul Național de Sănătate Publică. Reprezentantul OMS în România, dr. Caroline Clarinval, a atras raândul său atenția că „reconstruirea încrederii începe cu ascultarea”. „În spatele fiecărui copil nevaccinat se află o poveste de distanță, îndoială sau deconectare. Acest studiu aduce aceste voci în prim plan și ne reamintește că reconstruirea încrederii începe cu ascultarea”, a spus dr. Caroline Clarinval.

Conform calendarului național de vaccinare, vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) le este administrat copiilor în cabinetul medicului de familie, la vârsta de 12 luni și la 5 ani.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
stirileprotv.ro
image
Acești români VOR AVEA IMPOZIT DE 16% la banii din conturile bancare
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
O caracatiță a evadat din acvariu și a încercat „să înghită” un copil de 6 ani. Scenele de groază s-au derulat sub privirea terifiată a mamei
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
image
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
1600 de lei în plus la pensie! Cum poți obține banii
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
click.ro
image
Mâncarea simplă, perfectă pentru postul Adormirii Maicii Domnului. O prepari rapid și e delicioasă
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?