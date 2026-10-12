Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu un occidental

O poveste de dragoste din perioada comunistă a fost dezvăluită de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Documentele arată cum a reușit să păcălească Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez.

Cuplu care se ține de mână Foto: Shutterstock

Povestea de dragoste are în centrul ei o tânără româncă din Sângeorz-Băi care s-a îndrăgostit de un englez. Totul s-a întâmplat în 1987, într-o perioadă în care relațiile românilor cu cetățenii străini, mai ales cu cei proveniți din state occidentale, erau prost văzute de regimul comunist.

În cazul căsătoriilor cu cetățeni străini, controlul era foarte riguros deoarece se considera că erau folosite de români doar ca o formă de emigrare legală. Ca urmare, statul comunist a introdus o serie de obligații legale extrem de restrictive.

„O astfel de căsătorie trebuia mai întâi aprobată de Consiliul de Stat, abia apoi se mergea la starea civilă. De îndată ce o astfel de cerere de căsătorie era înaintată, pe fir intra Securitatea. Cei doi posibili viitori soți deveneau obiectul unei forme de urmărire informativă. În cazul cetățeanului român lucrurile luau rapid o turnură negativă. I se cerea să renunțe la proiectul căsătoriei cu un cetățean străin. Pentru intimidare era chemat, în repetate rânduri, la sediul organelor, anchetat și atenționat. Deseori era dat afară de la locul de muncă sau exmatriculat din facultate; întotdeauna, dacă era membru, era exclus din partid. Prietenii și familia erau presați să exercite asupra lui o influențare pozitivă în sensul retragerii cererii de căsătorie”, au scris pe Facebook reprezentanții CNSAS.

Procedura de aprobare dura un timp îndelungat, luni sau chiar ani. De asemenea, dosarul era amânat și foarte multe din cereri erau respinse, fără vreo explicație oficială.

Povestea tinerei românce

Conform documentelor prezentate de CNSAS, tânăra muncitoare la Fabrica de tricotaje din Sângeorz-Băi l-a cunoscut în 1987 pe englez. Acesta era șofer de camion și venea în România, pentru a încărca marfă de la întreprindere. Cei doi tineri au depus o cerere de căsătorie care a fost respinsă după un an. Ulterior, ei au luat o decizie radicală. În noiembrie 1988, tânăra a părăsit țara în camionul logodnicului, ascunsă într-un compartiment secret, scrie Mediafax.

Securitatea din România a aflat abia în martie 1989, după ce jurnaliștii britanici au relatat povestea. Atunci au fost luate și măsuri. Tânăra aflată în Anglia a fost exclusă din Partidul Comunist și a aflat că risca o pedeapsă dacă se întorcea în România. Ofițerul de Securitate care răspundea de fabrica de tricotaje a fost sancționat. O sancțiune a primit și superiorul ofițerului fiind acuzat că nu a exercitat un control eficient asupra subordonatului său.