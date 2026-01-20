CTP critică lipsa de reacție a României față de tensiunile internaționale: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, nu e luată în seamă”

search
Marți, 20 Ianuarie 2026
CTP critică lipsa de reacție a România față de tensiunile internaționale: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, nu e luată în seamă"

Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump și poziția României, pe care o descrie ca fiind lipsită de relevanță internațională. „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, România nu e luată în seamă de nimeni”, susține acesta.

Cristian Tudor Popescu FOTO: Mediafax
Cristian Tudor Popescu FOTO: Mediafax

Într-o postare pe Facebook numită „Curluntrismul de Dunărea de Jos nu merge în Atlantic”, CTP a afirmat că agresivitatea fostului președinte american seamănă cu doctrina nazistă a lui Adolf Hitler și a acuzat guvernul României de pasivitate în fața provocărilor internaționale.

 „Marele Dealer Trump nu a negociat nimic cu nimeni până acum. Poate cu excepția lui Putin, căruia i-a cedat teritorii, dar nu din Statele Unite, ci din Ucraina! În rest, nu face decât să articuleze ritos și agresiv ce vrea și că se așteaptă să i se satisfacă cheremul pe loc”, a scris CTP.

Gazetarul citează apoi câțiva colaboratori ai lui Trump, pe care îi descrie drept „explicit naziști”: „Scott Bessent, șeful Trezoreriei: <Europa nu trebuie să dețină Groenlanda. Europa arată slăbiciune, SUA arată puter.>. Stephen Miller, consilier la Casa Albă: <Danemarca nu merită Groenlanda, care e cât un sfert din suprafața SUA. Danemarca, o țară mică, cu o economie mică, cu o armată mică, nu e în stare să apere, să controleze, să populeze Groenlanda. Acest teritoriu trebuie să aparțină Statelor Unite>”, relatează jurnalistul.

CTP subliniază că singura „idee de politică internațională” a lui Trump se aseamănă cu conceptul nazist de Lebensraum („spațiu vital”), folosit de Hitler pentru a justifica invaziile în Europa și URSS. „Germanii (americanii albi) sunt superiori altor rase, care nu merită să posede atâta pământ. Ăsta a fost «argumentul» lui Hitler”, explică CTP.

Jurnalistul spune că, în sfârșit, poate nu prea târziu, puterile europene au înțeles că „orice dialog cu un agresor feroce este inutil” (Discuțiile de pace sunt bune să liniștească oile înainte de a fi duse la abator – Adolf Hitler).

„Trimit trupe și echipament militar în Groenlanda și îl amenință pe Trump cu o <rachetă> intercontinentală de 93 miliarde euro, alcătuită din restricții și interdicții pe piața UE pentru companiile americane, în special cele de AI. Forța, reacția dură e singurul limbaj pe care îl pricepe Trump. Orice solicitare de noi <convorbiri> cu dictatorul american din partea Europei este ridicolă și umilitoare”, susține CTP.

Gazetarul critică și poziția României, pe care o consideră neconvingătoare și pasivă.

„Cum ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de președintele Nicușor Dan. Domnia-sa se declară <îngrijorat de escaladarea replicilor dintre SUA și UE> și <face un apel la dialog>. Trump invită România în diversiunea și subversiunea prin care vrea să înlocuiască ONU cu Consiliul său personal de 60 de țări, inclusiv Rusia, al cărui președinte se autoproclamă. N. Dan nu dă niciun răspuns. El crede că merge ca la noi, unde a o lălăi, a amâna, a nu lua nicio decizie tranșantă (în afară de a-l concedia pe consilierul Ludovic Orban) poate fi o <politică>, vândută drept <echilibru>.”, spune CTP. 

În opinia gazetarului, în momente critice ca acestea, ca să însemni ceva, sunt necesare atitudini clare și ferme.

„Polonia a anunțat că nu va trimite trupe în Groenlanda, iar Italia, prin vocea Giorgiei Meloni, respinge atitudinea lui Trump față de Groenlanda și Danemarca. Canada a refuzat plata unui miliard de dolari cerut de administrația americană, iar Franța <nu intenționează să dea un răspuns favorab> ofertei venite de la Washington. Austria, deși nu este membru NATO, susține suveranitatea Groenlandei. Curluntrismul de Dunărea de Jos nu merge în Atlantic, că valurile sunt mari și cazi din ambele ambarcațiuni. Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, România nu e luată în seamă de nimeni”, concluzionează CTP pe Facebook.

