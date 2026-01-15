search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CTP, critici dure la adresa primarului Ciucu și premierului Bolojan: „Alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros”

0
0
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat, într-o postare recentă, critici dure la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, acuzându-i de lipsă de responsabilitate. „Asta nu mai e o atitudine de tehnocrat, de administrator experimentat, ci de politician cu tupeu, capabil să te prostească în față”, spune acesta.

Cristian Tudor Popescu FOTO Facebook
Cristian Tudor Popescu FOTO Facebook

CTP a comentat declarațiile primarului Ciucu referitoare la situația financiară a Primăriei Capitalei, în care edilul susține că „Primăria nu are bani să treacă strada”.

„Imunitatea Bolojan, niznaiul Ciucu. Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc. Primarul General declară: <Primăria Capitalei nu are bani să treacă strada>. Ne prezintă o imagine catastrofală, cu datorii enorme și <soluția> băgării în insolvență a transportului în comun. Situația încălzirii centralizate în blocuri: mii de oameni tremură în apartamente înghețate, fără căldură. Ciucu spune că n-are ce face. Spitale din Capitală, între care C.C. Iliescu și Institutul de Oncologie, au redus sau suspendat operațiile chirurgicale din pricina lipsei de încălzire. De trafic și poluare nu mai vorbesc...”, a scris CTP, pe pagina sa de Facebook.

Gazetarul critică lipsa asumării răspunderii: „La întrebarea legitimă: «Cine e responsabil pentru starea în care ați preluat Primăria?», dl Ciucu refuză să răspundă. În schimb, se grăbește să-l disculpe pe Nicușor Dan.”

În opinia aceastui, poziționarea lui Ciprian Ciucu urmărește mai degrabă obținerea de capital de imagine pe baza „grelei moșteniri” primite, fără a identifica vinovații.

„Îl lăsăm, dar cine e de vină, domnule primar, bucureștenii? Sfântul Duh? Din punct de vedere logic, absurditatea e evidentă: dezastru e, vinovați, ioc. Nu și politic: dl Ciucu speră să obțină niște capital de imagine, chiar compătimire, pe baza <grelei moșteniri> ce i-ar fi fost aruncată în brațe. În același timp, nu vrea să-și strice relațiile cu președintele Dan. Asta nu mai e o atitudine de tehnocrat, de administrator experimentat, cum s-a prezentat în campania electorală, ci de politician cu tupeu, capabil să te prostească în față”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Criticile lui CTP se îndreaptă și către premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză că promovează un principiu prin care orice faptă anterioară a unui ministru este trecută cu vederea odată ce acesta preia funcția.

Jurnalistul amintește de scandalul legat de fostul ministru Moșteanu, acuzat de minciuni în CV, când premierul Ilie Bolojan a declarat că „nu-l interesează CV-ul unui ministru, ci prestația lui în funcție”.

Premierul Bolojan, acuzat de „imunitate ministerială”

În opinia lui CTP, această atitudine reflectă interesul politic și protecția propriilor miniștri, mai degrabă decât standarde de competență sau moralitate.

„Vasăzică, orice serviciu de resurse umane, înainte de interviul de angajare, studiază C.V.-ul candidatului, să vadă dacă-l mai cheamă sau nu – premierului Bolojan nu-i pasă. Și îi spune lui Moșteanu: <Fii bărbat!>”, a adăugat CTP. 

Comentariul mai include cazul ministrului Justiției, Marinescu, acuzat de plagiat masiv în teza sa de doctorat. CTP respinge apărarea acestuia – conform căreia teza a fost validată de organismele abilitate la momentul respectiv. 

„El se apără, ca toți nenumărații plagiatori la nivel înalt de după Ponta: teza a fost validată de organismele abilitate, în virtutea normelor aflate în vigoare atunci. Precum și prin metoda lui Stalin, ni sluceaino, nu întâmplător: nu întâmplător sunt atacat acum, când mă implic în procesul de numire a procurorului general și procurorului șef DNA. Nu procedează ca un om cinstit: să iasă public cu teza în mână, s-o invite la dezbatere pe Emilia Șercan (nu s-o dea în judecată, cum a zis că se gândește) și să-și susțină teza rând cu rând. Prin urmare, pentru mine, Marinescu este vinovat de plagiat. Iarăși, dl Bolojan enunță acest nou principiu al imunității ministeriale, pe care l-a creat: odată ce ești ministru, orice ai comis înainte de asta nu contează. Evident, procedează așa ca să nu-și pună în cap PSD, care a sărit instant să-l apere pe Marinescu din toate pozițiile. Ilie Bolojan, alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros...”, a scris gazetarul.

Reforma nu se face fără moralitate

Cristian Tudor Popescu subliniază că reforma reală nu se poate baza doar pe măsuri contabile sau decizii dure, ci necesită și un standard moral clar. 

„Ca să iei măsuri dure, ca să dai oameni afară, ca să faci reformă, pe scurt, ca să tai în carne vie, continui să cred că e nevoie nu doar de contabilitate, ci și de moralitate”, a concluzionat jurnalistul.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
gandul.ro
image
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
mediafax.ro
image
Cum poți vedea în timp real adăposturile care îți pot salva viața în caz de război în România. Aplicația este gratuită
fanatik.ro
image
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
libertatea.ro
image
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Vreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în Popeşti
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță dă vestea momentului: 'Rămân implicat în Pro TV'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Triunghiuri, vestă și trusă în 2026: ce trebuie să ai obligatoriu în mașină și cum verifici
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, atacat subtil de Edi Iordănescu după ”marginalizările” lui Stanciu și Răzvan Marin la națională: ”Avem nevoie de lideri la baraj. Știu cum se construiește performanța”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Ce adorabilă! Cu cine seamănă fetița Ginei Pistol și a lui Smiley FOTO ÎN PREMIRĂ
romaniatv.net
image
Se interzic manelele în România! Primul oraș care impune măsura
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prințesa Yasmine și Prințul moștenitor al Iranului GettyImages 83290376 jpg
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet