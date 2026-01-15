CTP, critici dure la adresa primarului Ciucu și premierului Bolojan: „Alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat, într-o postare recentă, critici dure la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, acuzându-i de lipsă de responsabilitate. „Asta nu mai e o atitudine de tehnocrat, de administrator experimentat, ci de politician cu tupeu, capabil să te prostească în față”, spune acesta.

CTP a comentat declarațiile primarului Ciucu referitoare la situația financiară a Primăriei Capitalei, în care edilul susține că „Primăria nu are bani să treacă strada”.

„Imunitatea Bolojan, niznaiul Ciucu. Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc. Primarul General declară: <Primăria Capitalei nu are bani să treacă strada>. Ne prezintă o imagine catastrofală, cu datorii enorme și <soluția> băgării în insolvență a transportului în comun. Situația încălzirii centralizate în blocuri: mii de oameni tremură în apartamente înghețate, fără căldură. Ciucu spune că n-are ce face. Spitale din Capitală, între care C.C. Iliescu și Institutul de Oncologie, au redus sau suspendat operațiile chirurgicale din pricina lipsei de încălzire. De trafic și poluare nu mai vorbesc...”, a scris CTP, pe pagina sa de Facebook.

Gazetarul critică lipsa asumării răspunderii: „La întrebarea legitimă: «Cine e responsabil pentru starea în care ați preluat Primăria?», dl Ciucu refuză să răspundă. În schimb, se grăbește să-l disculpe pe Nicușor Dan.”

În opinia aceastui, poziționarea lui Ciprian Ciucu urmărește mai degrabă obținerea de capital de imagine pe baza „grelei moșteniri” primite, fără a identifica vinovații.

„Îl lăsăm, dar cine e de vină, domnule primar, bucureștenii? Sfântul Duh? Din punct de vedere logic, absurditatea e evidentă: dezastru e, vinovați, ioc. Nu și politic: dl Ciucu speră să obțină niște capital de imagine, chiar compătimire, pe baza <grelei moșteniri> ce i-ar fi fost aruncată în brațe. În același timp, nu vrea să-și strice relațiile cu președintele Dan. Asta nu mai e o atitudine de tehnocrat, de administrator experimentat, cum s-a prezentat în campania electorală, ci de politician cu tupeu, capabil să te prostească în față”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Criticile lui CTP se îndreaptă și către premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză că promovează un principiu prin care orice faptă anterioară a unui ministru este trecută cu vederea odată ce acesta preia funcția.

Jurnalistul amintește de scandalul legat de fostul ministru Moșteanu, acuzat de minciuni în CV, când premierul Ilie Bolojan a declarat că „nu-l interesează CV-ul unui ministru, ci prestația lui în funcție”.

Premierul Bolojan, acuzat de „imunitate ministerială”

În opinia lui CTP, această atitudine reflectă interesul politic și protecția propriilor miniștri, mai degrabă decât standarde de competență sau moralitate.

„Vasăzică, orice serviciu de resurse umane, înainte de interviul de angajare, studiază C.V.-ul candidatului, să vadă dacă-l mai cheamă sau nu – premierului Bolojan nu-i pasă. Și îi spune lui Moșteanu: <Fii bărbat!>”, a adăugat CTP.

Comentariul mai include cazul ministrului Justiției, Marinescu, acuzat de plagiat masiv în teza sa de doctorat. CTP respinge apărarea acestuia – conform căreia teza a fost validată de organismele abilitate la momentul respectiv.

„El se apără, ca toți nenumărații plagiatori la nivel înalt de după Ponta: teza a fost validată de organismele abilitate, în virtutea normelor aflate în vigoare atunci. Precum și prin metoda lui Stalin, ni sluceaino, nu întâmplător: nu întâmplător sunt atacat acum, când mă implic în procesul de numire a procurorului general și procurorului șef DNA. Nu procedează ca un om cinstit: să iasă public cu teza în mână, s-o invite la dezbatere pe Emilia Șercan (nu s-o dea în judecată, cum a zis că se gândește) și să-și susțină teza rând cu rând. Prin urmare, pentru mine, Marinescu este vinovat de plagiat. Iarăși, dl Bolojan enunță acest nou principiu al imunității ministeriale, pe care l-a creat: odată ce ești ministru, orice ai comis înainte de asta nu contează. Evident, procedează așa ca să nu-și pună în cap PSD, care a sărit instant să-l apere pe Marinescu din toate pozițiile. Ilie Bolojan, alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros...”, a scris gazetarul.

Reforma nu se face fără moralitate

Cristian Tudor Popescu subliniază că reforma reală nu se poate baza doar pe măsuri contabile sau decizii dure, ci necesită și un standard moral clar.

„Ca să iei măsuri dure, ca să dai oameni afară, ca să faci reformă, pe scurt, ca să tai în carne vie, continui să cred că e nevoie nu doar de contabilitate, ci și de moralitate”, a concluzionat jurnalistul.