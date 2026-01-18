CTP, despre invitația SUA în „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei?”

Cristian Tudor Popescu a reacționat, duminică seară, după ce România a fost invitată să facă parte din „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump.

„Întrucât președintele Dan se declară «profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice» între SUA și UE și înțelege cu siguranță că invitarea lui în așa-zisul Consiliu pentru Pace, alături de V. Orban, este o încercare a lui Trump de a rupe Europa, lovind unele țări, ademenind altele, ar trebui să refuze?”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Jurnalistul a notat, de asemenea, că „Trump cere 1 miliard dolari fiecărei țări care vrea un loc permanent în Consiliul său” și a avertizat că, în acest context, liderul de la Washington „va fi președinte, hotărârile se vor lua prin vot, cu majoritate, dar, finalmente, vor fi aprobate de el!”.

Afirmațiile vin după ce Administrația Prezidențială a confirmat că România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump.

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de preşedintele SUA, Donald Trump a scris că acest Consiliul este „unic” şi a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator şi să adere la carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administraţiei Trump a fost însoţită de alte două documente: planul cuprinzător şi carta Consiliului.

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător! Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturat se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum de schise pentru semnare şi ratificare”, se arată în fragmentul din scrisoare.

Consiliul ar urma să fie prezidat pe viață de Trump și să înceapă prin abordarea conflictului din Gaza, urmând ca ulterior să își extindă activitatea și asupra altor conflicte, potrivit unei copii a scrisorii de invitație și a unui proiect de statut consultate de Reuters.

Statele membre ar urma să aibă mandate limitate la trei ani, cu excepția cazului în care plătesc câte un miliard de dolari pentru finanțarea activităților Consiliului, sumă care le-ar asigura un statut permanent, se arată în scrisoare.

Mai mulți diplomați occidentali au avertizat că inițiativa pare să submineze ONU, dacă va fi pusă în aplicare.