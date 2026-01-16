search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
CTP atacă gestul Corinei Machado și sugerează retragerea Nobelului: „Nu-l merită nici cât Trump”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu denunță ceea ce el consideră un gest controversat al Mariei Corina Machado, lidera opoziției democratice din Venezuela și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu. FOTO: Facebook
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. FOTO: Facebook

Machado s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și i-a oferit simbolic medalia ei Nobel pentru Pace pe care a primit-o anul trecut. Trump a acceptat medalia și a descris gestul drept „o minunată expresie de respect reciproc”.

Comitetul Nobel a precizat însă că distincția nu poate fi transferată către altcineva după ce a fost acordată – titlul de laureat rămâne exclusiv al Maríei Corina Machado, chiar dacă medalia fizică poate fi dată altcuiva.

În postarea sa, CTP ironizează gestul, pe care îl numește „Nobelul plocon”. El afirmă că Machado ar fi făcut acest gest în semn de recunoștință pentru acțiunile lui Trump în Venezuela – inclusiv înlocuirea lui Nicolás Maduro cu o conducere interimară.

Gazetarul susține că astfel de gesturi simbolice nu schimbă valoarea reală a premiului și că Machado nu ar merita distincția „nici cât Trump”.

El mai sugerează că instituția norvegiană ar face bine să reanalizeze acordarea premiului și chiar să îi retragă lui Machado distincția.

„Seňora Corina Machado, cică lider al opoziției democratice din Venezuela, s-a dus la Casa Albă ca să-i înmâneze președintelui premiul ei Nobel pentru Pace, să și-l pună pe perete. Comitetul Nobel a precizat că manevra nu are nicio valoare, premiul este netransferabil. În schimb, Machado a plecat cu o pungă de cadou branduită Trump. Și buzele umflate fără botox – a fost expediată nepromițându-i-se nimic.

Această „eroină” a făcut gestul în semn de recunoștință pentru că Trump l-a înlocuit pe Maduro cu „sor`sa”, lăsând dictatura cum era. În speranța că poate o bagă și pe ea în seamă. De unde rezultă că distinsa nu merita Nobelul nici cât Trump. Comitetul norvegian ar face bine să i-l retragă”, a scris CTP pe Facebook.

Președintele american Donald Trump a lăudat joi, 15 ianuarie, gestul liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado, care i-a oferit medalia, calificând momentul drept „magnific”.

„Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Ce gest magnific de respect reciproc. Mulţumesc, Maria!”, a scris pe platforma sa Truth Social preşedintele american.

