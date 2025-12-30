search
Marți, 30 Decembrie 2025
CTP, verdict dur: „Justiția nu mai există. Adevărul și Dreptatea sunt ce spun Trump și Putin”

Publicat:

Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra modului în care declarațiile liderilor politici ajung să țină loc de probe și verdicte într-o postare publicată pe pagina sa de pe Facebook, sub titlul "Desființarea Justiției". 

Cristian Tudor Popescu FOTO: Agerpres
Cristian Tudor Popescu FOTO: Agerpres

Pornind de la afirmațiile lui Donald Trump despre o presupusă tentativă de asasinat pusă pe seama Ucrainei, jurnalistul susține că, atunci când puterea decide ce este adevărat fără dovezi, justiția încetează să mai funcționeze.

Într-o postare acidă, jurnalistul susține că nu mai este vorba despre erori sau derapaje punctuale, ci despre o desființare a Justiției ca principiu, în care adevărul și dreptatea sunt înlocuite de afirmațiile liderilor politici, fără probe și fără responsabilitate.

Gazetarul crede că România e mic copil pe lângă ce se întâmplă în acest moment în America, care în opinia sa, prin Donald Trump, ”dictează adevărul”.

”Ziceți că Justiția din România e tot mai departe de Dreptate? Că părtinirea și nesimțirea sunt tot mai mari? Ca să nu mai vorbim de Adevăr, aruncat pe jos în sala de judecată? Suntem mici copii pe lângă America, cum e și firesc. Acolo, regele Trump a fost sunat de țarul Putin, care i-a spus că ucrainenii au vrut să-l asasineze, atacând cu 91 de drone un palat de-ale lui. Toate dronele au fost doborâte fără urmă de Apărarea Antiaeriană Rusă. Nicio dovadă, nicio mărturie, nicio legătură probată cu Kievul. Care neagă ferm orice implicare. De altfel, o asemenea acțiune din partea Ucrainei ar fi fost absurdă, în vreme ce Zelenski negocia cu Trump și cu europenii. Și iată că judecătorul Trump, împuternicitul lui Putin, dă sentința dictată de dictatorul Putin: „Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat despre asta astăzi, de la președintele Putin. Am fost foarte furios din cauza asta. E cu totul altceva să-i ataci casa. Nu se face așa ceva”. Întrebat dacă există vreo dovadă pentru zicerile lui Putin, Trump a răspuns fără să clipească: „Vom afla”. Exact ca Securitatea română, care întâi te aresta și după aia căuta „dovezi”. Dacă în România Justiția e putredă, în SUA și în lume ea nu mai există. Nu mai există judecători, procurori, avocați, grefieri. Adevărul și Dreptatea sunt „Ce spun Eu și președintele Putin”, concluzionează gazetarul.

