„Suveraniștii” vor ști marți dacă au sau nu semnăturile necesare pentru inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan

Parlamentarii „suveraniști” ar urma să stabilească marți dacă au semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.

Potrivit deputatului AUR Ștefăniță Avrămescu, toți parlamentarii suveraniști se vor întâlni marți pentru a vedea pe câte semnături se pot baza pentru acest demers, notează Agerpres.

Întrebat luni, la Palatul Parlamentului, dacă AUR susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, care ar urma să fie inițiată de un grup de senatori și deputați din Grupul PACE - Întâi România, Avrămescu a răspuns:

„Mâine vom reuni toți parlamentarii suveraniști la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, așa cum am văzut astăzi o declarație, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă”.

Deputatul AUR a menționat că, pentru a iniția suspendarea șefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor și a precizat că ar putea apărea susținători ai acestui demers și din partea PSD, PNL și USR.

Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan pentru 'atacuri asupra independenței justiției'.

„Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii. Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat”, se arată într-o cerere adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților și semnată, în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE - Întâi România.