Ofensiva hibridă a Rusiei în Republica Moldova: rețele de boți, preoți loiali Moscovei și cumpărarea voturilor

Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare de duminică, autoritățile de la Chișinău acuză o intensificare fără precedent a „războiului hibrid” dus de Federația Rusă împotriva statului. De la rețele de boți și ordine guvernamentale falsificate, până la implicarea directă a clerului aflat sub subordinea Moscovei — arsenalul folosit de Kremlin pare mai sofisticat și mai agresiv decât în campaniile anterioare, frelatează euromews.com.

Manipulare cu miză electorală

„Vedem o diversificare a metodelor, dar și o alocare de resurse financiare care depășește tot ce am documentat până acum”, explică Eugen Muravschi, expert asociat al think-tank-ului WatchDog.md, pentru Euronews. „Cumpărarea voturilor este probabil cea mai gravă amenințare la adresa integrității procesului democratic”.

Potrivit acestuia, criptomonedele joacă un rol tot mai vizibil în transferurile opace de fonduri, iar rețelele de influenceri locali — în special pe Facebook și TikTok — sunt mobilizate pentru a disemina mesaje anti-occidentale, adaptate unui public care nu urmărește în mod regulat dezbaterile politice.

Dezinformare cu steaguri curcubeu

Una dintre tacticile predilecte ale propagandei ruse constă în promovarea unor așa-zise „ordine guvernamentale”, în realitate falsuri menite să inflameze opiniile conservatoare. „A fost distribuit un document fals privind obligativitatea arborării drapelului curcubeu în instituțiile publice sau afișarea de postere pro-LGBT în școli”, spune Muravschi.

Tema LGBTQ+ este folosită recurent, fiind prezentată ca simbol al „decadenței occidentale” și al „valorilor străine” pe care aderarea la Uniunea Europeană le-ar impune Moldovei. „Este un subiect care provoacă reacții emoționale puternice într-o societate preponderent conservatoare, unde argumentele raționale sunt adesea eclipsate de frică și mituri culturale.”

Biserica, vector de influență geopolitică

O altă piesă centrală în această campanie o reprezintă Biserica Ortodoxă subordonată canonic Moscovei. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, mai mulți preoți au fost implicați în activități cu caracter electoral, ceea ce contravine legislației în vigoare. Autoritățile de la Chișinău au lansat apeluri ferme către cultele religioase să evite implicarea în politică.

„Biserica rămâne unul dintre cele mai eficiente canale de propagare a mesajelor anti-europene și pro-ruse, mai ales în zonele rurale, unde încrederea în instituțiile laice este scăzută”, punctează Muravschi.

O altă tactică rafinată constă în publicarea de articole propagandistice pe site-uri obscure sau pe platforme de tip „pay-to-publish”, care se pretind a fi occidentale. Aceste materiale sunt ulterior redistribuite în Moldova, câștigând legitimitate tocmai prin presupusa lor origine „vestică”.

Info-leaderii, troienii din rețelele sociale

În această campanie, Rusia pare să fi trecut de la metode automatizate la rețele umane bine coordonate. „Vorbim despre persoane reale, recrutate, instruite și plătite pentru a administra conturi multiple și a promova narative pro-ruse în spațiul online. Este un model de tip „info-leader“, menit să genereze încredere și să submineze mesajele oficiale ale statului”, avertizează expertul de la WatchDog.md.

O strategie-cheie este promovarea unei formațiuni politice ce se autodefinește drept „pro-europeană” — Alternativa — dar ale cărei legături cu Rusia sunt bine documentate. „Este un cal troian. Se mizează pe confuzie și manipulare identitară, pentru a atrage voturile electoratului pro-european în favoarea unor actori pro-ruși”, explică Muravschi.

Autoritățile reacționează

În fața acestor amenințări, autoritățile moldovene au lansat o amplă operațiune de securitate internă. Potrivit procurorului Victor Furtună, în ultimele zile au avut loc peste 250 de percheziții în mai multe localități, iar 74 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Poliția din Republica Moldova susține că grupările vizate urmau un plan coordonat de destabilizare, orchestrat direct din Federația Rusă, prin intermediul unor rețele criminale.

Obiectivul Moscovei: obediență și influență

„Pentru regimul Putin, Republica Moldova nu este un stat suveran, ci un teritoriu ce trebuie reintegrat în sfera de influență rusă”, afirmă Muravschi. O guvernare favorabilă Moscovei ar însemna, în viziunea Kremlinului, nu doar recâștigarea controlului asupra unui fost stat sovietic, ci și un instrument strategic pentru subminarea sprijinului acordat Ucrainei, eludarea sancțiunilor internaționale și propagarea instabilității în regiune.

„Mai grav, Transnistria ar putea deveni un punct de sprijin militar pentru noi operațiuni rusești împotriva Ucrainei”, avertizează el.

În paralel, propaganda rusă continuă să promoveze ideea că aderarea Moldovei la UE ar echivala cu o „provocare” adresată Rusiei, riscând să transforme țara într-o „nouă Ucraină”.

Sandu: „Europa este ținta”

Președinta Maia Sandu a avertizat recent că Republica Moldova se află într-o cursă contra cronometru pentru a-și apăra democrația. „Accederea în Uniunea Europeană este o chestiune de supraviețuire pentru noi”, a declarat ea, adăugând că „Europa este ținta” ofensivei hibride rusești.

Potrivit șefei statului, Moscova intenționează să transforme Moldova într-o platformă de atac — nu doar militar, ci informațional — împotriva Occidentului.