Femeie implicată în campania lui Călin Georgescu, reținuță în R. Moldova într-un caz de influențare a alegerilor. A fost descoperit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari

O femeie implicată într-o rețea care ar fi încercat să influențeze alegerile prezidențiale din România în favoarea lui Călin Georgescu a fost reținută, a afirmat fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru.

Potrivit acestuia, aceeași grupare urmărea destabilizarea Republicii Moldova prin recrutarea și instruirea de tineri moldoveni în Serbia, precum și prin campanii de manipulare pe rețelele sociale.

Șalaru a declarat că, în urma perchezițiilor efectuate de autoritățile de la Chișinău, a fost descoperit un portofel digital cu criptomonede în valoare de 107 milioane de dolari, despre care susține că ar fi fost destinat finanțării acțiunilor de destabilizare.

„Această doamnă, care îi explica lui Dumitru Pelin că 65 de tineri din Moldova, vorbitori de limba română, au lucrat pentru Călin Georgescu, pe toate rețelele, pe toate căile pe care le-au avut la dispoziție și această doamnă este reținută de către poliție și sunt sigură că acasă la ea vor fi descoperite toate registrele pe care le are despre implicarea acestor tineri în campania electorală. Acești specialiști în IT despre care se spune că au fost foarte buni”, a spus fostul ministru, la Antena 3 CNN.

El a afirmat că acțiunile fac parte dintr-un plan mai amplu de influențare a proceselor politice din România și Republica Moldova.

„Nu există nicio îndoială, a fost un plan care a vizat și România și Republica Moldova. A fost un plan care a vizat destabilizarea României, aducerea la Chișinău a unui guvern pro-rus și a unui președinte pro-rus în România. România a rezistat, sper ca și Republica Moldova să reziste”, a spus Șalaru.

În context, fostul ministru a reamintit că Rusia ar fi mai pregătit în trecut acțiuni similare în regiune. „Putin nu vrea pace în Republica Moldova, vrea Moldova pentru a o folosi în războiul din Ucraina. Nu investește bani în infrastructură sau în proiecte sociale, investește pentru a destabiliza situația”, a mai spus acesta, avertizând că, dacă rezultatul alegerilor din 28 septembrie 2025 nu va fi cel dorit de Moscova, nu exclude încercări de orchestrare a unor violențe sau chiar a unei lovituri de stat la Chișinău.

Declarațiile lui Șalaru vin după ce președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, luni, 22 septembrie, că Moscova investește sume uriașe pentru a manipula alegerile parlamentare din 28 septembrie și pentru a deturna parcursul european al țării.

Dacă Chișinăul ar ajunge sub controlul Rusiei, consecințele ar fi „directe și periculoase”, iar Republica Moldova ar putea deveni „rampă pentru infiltrarea în regiunea Odesa”, a subliniat Maia Sandu. Mai multe detalii despre mesajul transmis națiunii pot fi găsite aici.