Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
Guvernul se reuneşte marţi în şedinţă pentru adoptarea Ordonanei „trenuleţ”

Guvernul se reuneşte marţi în şedinţa săptămânală, devansată cu două zile, având în vedere liberele de Crăciun. Ordonanţa „trenuleţ” este pe ordinea de zi.

Guvernul se reunește în ședință marți. FOTO gov.ro
Guvernul se reunește în ședință marți. FOTO gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni seara, într-o emisiune la Antena 3, că în şedinţa Executivului va fi adoptată Ordonanţa „trenuleţ”, care vine să clarifice ceea ce s-a convenit la ultimele întâlniri ale coaliţiei de guvernare, stabilind, între altele, creşterea salariului minim şi scăderea impozitului IMCA pe cifra de afaceri, scrie Agerpres.

„Măsurile care sunt propuse a fi adoptate mâine se iau an de an. Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul, din păcate trebuie să continuăm această amânare datorită situaţiei în care suntem. De asemenea, această ordonanţă clarifică ceea ce s-a stabilit în ultimele întâlniri: creşte salariul minim de la jumătatea anului, scade impozitul IMCA pe cifra de afaceri, care era un impozit ce inhiba investiţiile din România, reduce cu 10% fondurile alocate partidelor anul următor, reduce cu 10% sumele care sunt alocate pentru parlamentari", a declarat şeful Executivului.

Ordonanţa „trenuleţ” a fost publicată luni seara în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Potrivit unui comunicat al ministerului, ordonanţa de urgenţă care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât şi o serie de măsuri strategice pentru anul următor are ca scop stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducerea de cheltuieli bugetare, consolidarea disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.

Pentru anul 2026, venim cu un pachet de măsuri agreate de coaliţia de guvernare pornind de la lucruri concrete: taxe mai mici şi reguli mai simple pentru mediul de business, sprijin financiar pentru angajaţii cu salarii mici, mai puţină birocraţie în relaţia cu statul, reguli mai stricte privind cheltuirea banilor publici şi măsuri ferme pentru combaterea evaziunii fiscale. Astfel, ne propunem să creăm un cadru fiscal mai stabil şi mai predictibil pentru mediul de afaceri, care să stimuleze investiţiile şi dezvoltarea economică. În acelaşi timp, protejăm puterea de cumpărare a angajaţilor vulnerabili, reducem presiunile sociale generate de inflaţie şi creştem eficienţa şi transparenţa utilizării fondurilor publice, inclusiv la nivelul companiilor de stat, contribuind la menţinerea echilibrelor macroeconomice în beneficiul întregii economii şi al societăţii româneşti”, a explicat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat


