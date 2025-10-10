România bate Marea Britanie la Internet de mare viteză în trenuri. De câte ori este mai mare viteza Wi-Fi în țara noastră

Pasagerii care folosesc trenul în Marea Britanie au parte de o conexiune Wi-Fi mult mai slabă decât cei din România, arată un nou studiu realizat de compania de analiză a rețelelor, Ookla.

Conform cercetării, trenurile britanice se află pe locul al treilea în clasamentul celor mai lente conexiuni Wi-Fi, comparativ cu 18 mari rețele feroviare din Europa și Asia. În schimb, Wi-Fi-ul disponibil în trenurile din Irlanda este de 25 de ori mai rapid, relatează Daily Mail.

Viteza medie de încărcare pe trenurile britanice este de doar 1,07 megabiți pe secundă, suficientă doar pentru navigare de bază și trimiterea de e-mailuri. Specialiștii spun că principalul motiv este faptul că mai multe companii feroviare din Regatul Unit utilizează încă tehnologie învechită, bazată pe Wi-Fi 4.

„Rețelele feroviare din Europa și Asia, considerate de mult timp coloana vertebrală a competitivității economice, sunt acum evaluate nu doar după punctualitate și confort, ci și după calitatea experienței digitale la bord”, a declarat cercetătorul Luke Kehoe de la Ookla.

„Wi-Fi-ul performant în trenuri nu mai este un lux, ci o infrastructură esențială. Călătorii se așteaptă la o experiență digitală similară cu cea de acasă, chiar și atunci când traversează Alpii elvețieni sau trec pe lângă Muntele Fuji”, a adăugat el.

În topul rețelelor cu cel mai rapid internet la bord se află Suedia, cu o viteză medie de descărcare de 64,58 Mbps, urmată de Elveția cu 29,79 Mbps.

Prin comparație, Marea Britanie are o viteză medie de doar 1,09 Mbps, în timp ce România atinge viteze de 12 ori mai mari.

Specialiștii spun că trenurile reprezintă o provocare pentru operatorii de telecomunicații, deoarece semnalele mobile pătrund greu prin structurile metalice ale vagoanelor, iar tunelele și văile întrerup frecvent conexiunea.

Pentru a remedia problema, companiile feroviare britanice testează serviciul de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de Elon Musk, pe unele rute ScotRail. Totodată, Network Rail a semnat un parteneriat cu două firme private pentru a extinde acoperirea 4G și 5G în trenuri și gări, proiect ce ar urma să fie implementat până în 2028.

Jeremy Westlake, director financiar al Network Rail, a declarat că investiția va aduce „modernizarea rapidă a infrastructurii de telecomunicații, oferind valoare contribuabililor și beneficii economice la nivel național”.

El a mai precizat că pasagerii vor începe să observe primele îmbunătățiri „chiar de la începutul anului viitor, odată cu eliminarea treptată a zonelor fără semnal”.

Problemele nu se rezumă însă doar la internetul lent. Săptămâna trecută, o analiză a arătat că operatorul CrossCountry a fost cea mai slabă companie feroviară majoră din Regat, cu aproape una din zece curse anulate în 2025.