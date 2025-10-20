CFR anunță trecerea la ora de iarnă. Cum vor circula trenurile în noaptea de 25 spre 26 octombrie

Transportul feroviar din România trece oficial la ora de iarnă începând cu data de 26 octombrie 2025, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Potrivit unui comunicat al CFR, în noaptea de 25 spre 26 octombrie, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate din stațiile de plecare conform orei oficiale de vară, până la ora 04:00, care, odată cu trecerea la ora de iarnă, va deveni ora 03:00.

Cum vor circula trenurile

Trenurile de călători care se vor afla în circulație după ora 04:00 (ora de vară) vor opri, de regulă, în prima stație destinată opririi călătorilor, urmând să își reia mersul după ajustarea orarului la ora de iarnă.

Trenurile aflate aproape de destinație la momentul schimbării orei își vor continua traseul fără oprire prelungită.

Trenurile de marfă își vor menține programul de circulație conform planificării operative.

Întrucât și statele vecine aplică trecerea la ora oficială a Europei, trenurile internaționale care circulă între stațiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina și Bulgaria vor respecta orarul prevăzut în mersul de tren în vigoare.

Recomandări pentru călători

Pentru evitarea confuziilor sau întârzierilor, CFR recomandă pasagerilor să verifice orarul trenurilor înainte de călătorie, prin

- site-ul oficial: www.mersultrenurilor.infofer.ro

- website-urile operatorilor feroviari

- informațiile afișate în stațiile CFR și la casele de bilete

CFR a transmis că au fost luate toate măsurile tehnice și operaționale pentru desfășurarea traficului feroviar în condiții normale.