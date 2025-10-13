Soluția unui șofer român de camion pentru a-și recupera salariile restante. „Îl voi returna doar când îmi voi primi banii”

Un șofer român riscă patru ani de închisoare a vândut încărcătura camionului pentru a-și „recupera salariul” după ce firma la care lucra a dat faliment.

Un șofer român, care a fost concediat fără să-i fie plătite salariile, a decis să „ia legea în propriile mâini”: a vândut întreaga încărcătură a camionului său – 11 tone de țevi din PVC în valoare de 50.000 de euro – după ce compania spaniolă pentru care lucra a dat faliment.

Bărbatul, rezident în Benicarló, a lucrat pentru companie între 2013 și 2014. După faliment și luni întregi fără salariu, s-a dus la depozitul industrial din Tarragona, a luat camionul, a dezactivat GPS-ul și a plecat, scrie Lazza Ramo.

Când managerii i-au cerut să returneze vehiculul, el a răspuns: „Îl voi returna doar când îmi voi primi banii”.

Poliția a găsit camionul câteva ore mai târziu, gol. Marfa dispăruse.

Procesul va începe pe 17 octombrie iar procurorul cere un an și jumătate de închisoare, dar pedeapsa maximă poate fi de până la patru ani.

Un act disperat care reflectă o realitate răspândită

În Europa, mii de lucrători rămân fără salariu în fiecare an după falimentul companiilor.

Numai în Italia, în 2024, au existat peste 2.300 de proceduri de faliment, cu 81.000 de locuri de muncă pierdute.